Yksinhuoltaja Saana Simosella on lomaa kaksi viikkoa ja lapsella runsaat kaksi kuukautta – ”Täällä itkee arjen perään niin lapsi kuin aikuinen”

Muiden kaupunkien kannattaisi kopioida Helsingin leikkipuistoruokailun malli, sanoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Vastaa HS:n kyselyyn lasten kesälomien järjestämisestä.

Suomessa koulujen verrattain pitkät kesälomat aiheuttavat monille vanhemmille tavallista enemmän ajatustyötä, jotta arki pyörii sujuvasti myös kesällä.

”Kesän järjestäminen on alkanut viimeistään maalis–huhtikuussa”, kertoo yksinhuoltaja Saana Simonen.

Sunnuntaina keskustelun Twitterissä avannut Simonen kirjoitti, ettei ainakaan kukaan yksinhuoltaja ole keksinyt koulujen pitkiä kesälomia. Hän toivoi, että tarjolla olisi nykyistä enemmän maksuttomia palveluja, joihin lapset voisivat mennä matalalla kynnyksellä.

”Täällä itkee arjen perään niin lapsi kuin aikuinen”, Simonen kirjoitti Twitterissä.

Sosiaalialalla työskentelevällä Simosella ehti kertyä lomaa kesäksi vain kaksi viikkoa. Yksinhuoltajana Simosen kesä on vaatinut tarkkaa aikatauluttamista, ettei elokuussa neljännen luokan aloittava lapsi joudu olemaan pitkiä aikoja yksin kotona.

”Ymmärrän, että lapset tarvitsevat kesäloman. En halua viedä sitä lapsilta pois, mutta vanhempien taakkaa voisi kesälomien aikana jotenkin helpottaa.”

Simonen on siitä onnekkaassa asemassa, että sukulaisista on ollut apua ja hän on pystynyt ilmoittamaan lapsensa neljälle eri kesäleirille.

”Mutta se ei saisi mielestäni mennä siihen, että on joko minun rahatilanteeni tai tukiverkostoni ansiota, että me pärjäämme.”

Jos kukaan sukulainen ei ole ehtinyt pitämään seuraa, kaverit ovat olleet reissussa eikä leikkipuistoon ole huvittanut mennä, Simosen lapsi on toisinaan ollut yksin kotona.

Simonen pohtii, olisivatko iltapäiväkerhomaiset ratkaisut nykysysteemiä parempia. HS uutisoi maanantaina, että Berliinissä koulut tarjoavat vapaa-ajan toimintaa myös kesällä, koska vanhempien lomat huomattavasti lyhyempiä kuin Suomessa. Siellä koulut ovat kesällä kiinni vain kaksi viikkoa.

”Iltapäiväkerhot olisivat vähän jatkuvampi ratkaisu kuin viikoittain vaihtuvat leirit”, toteaa Simonen.

”Kyllähän lasten loma on pitkä, mutta lapsilla on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan”, sanoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

”Ajattelen, että Suomella on paljon petrattavaa.”

Pekkarinen sanoo, että Suomi voisi ottaa mallia muun muassa Ruotsista ja Saksasta, joissa lasten kesälomatoiminta on järjestetty aivan toisella tavalla.

Järjestöt ovat Suomessa onnistuneet aktiviteettien tarjoamisessa hyvin, sanoo Pekkarinen.

”Meillä on järjestöjä, urheiluseuroja ja seurakuntia, jotka järjestävät erilaista kesätoimintaa. Tietoa näistä pitäisi saada perheille.”

Pekkarinen mainitsee hyvänä suomalaisena esimerkkinä myös Helsingin leikkipuistoruokailun, jossa kaupunki tarjoaa leikkipuistoissaan maksuttoman lämpimän lounaan alle 16-vuotiaille.

”Toivoisin kaikkien suomalaisten kaupunkien ottavan siitä mallia.”

Kesän järjesteleminen vaatii vanhemmilta paljon oma-aloitteisuutta ja aikaa, ja yksinhuoltajille tilanne on erityisen hankala, sanoo Pekkarinen. Leirien ja muiden aktiviteettien järjestäminen usein maksaa jonkin verran, että kaikilla ei ole varaa niihin.

”Siinä kohtaa täydentävä toimeentulotuki kunnalta voisi olla ratkaisu. Toivoisin, että kunnat käyttäisivät harkintaa näissä.”

Lapsen kehittyminen on hyvin yksilöllistä, joten Pekkarisen mukaan on hankala sanoa, kuinka pitkään tietynikäinen lapsi pärjää yksin kotona.

”Kannustaisin kaikkia vanhempia kuuntelemaan omaa lastaan. Jos lapsi ilmaisee turvattomuutta ja pelkoja, lapselle täytyy järjestää jotain seuraa päiviksi.”