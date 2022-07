Uusi suositus neljännen rokotuskierroksen laajentamisesta koskee niitä, jotka eivät ole sairastaneet koronatautia. ”Jos kuuluu nyt nimettyihin ryhmiin, kannattaa ottaa rokote eikä jäädä odottelemaan.”

Yli 70-vuotiaat voivat monin paikoin hakea neljännen koronavirusrokotteen jo tällä viikolla.

Muun muassa Päijät-Hämeen hyvinvointi­kuntayhtymä Päijät-Sote, Etelä-Savon Essote, Etelä-Karjalan Eksote sekä Oulun kaupunki ilmoittivat maanantaina, että 70 vuotta täyttäneiden rokotukset aloitetaan heti tai kuluvan viikon aikana. Helsingissä ajanvaraus avataan lähipäivinä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aikaisti maanantaina suositustaan kaikkien 60–79-vuotiaiden sekä riskiryhmiin kuuluvien aikuisten neljänsistä rokoteannoksista.

”Jos kuuluu nyt nimettyihin ryhmiin, joille neljättä annosta suositellaan, kannattaa ottaa se eikä jäädä odottelemaan”, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kommentoi HS:lle.

Uuden suosituksen mukaan kunnat voivat aloittaa rokotteiden tarjoamisen portaittain jo heinäkuussa. Ensimmäisenä rokotusvuorossa ovat suosituksen mukaan 70–79-vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin.

Tämän jälkeen vuorossa ovat 18 vuotta täyttäneet riskiryhmäläiset ja lopuksi riskiryhmiin kuulumattomat 60–69-vuotiaat.

THL:n aiempi arvio oli, että neljänsien rokotteiden jakamista voitaisiin odottaa näissä ihmisryhmissä elo–syyskuulle. Jotkut poliitikot ja asiantuntijat ovat kritisoineet laitosta rokotteiden ”panttaamisesta”.

Nyt Nohynek kehottaa ottamaan rokotteen heti, kun se tulee tarjolle. Miksi linjaus muuttui?

Yksi tekijä oli Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n ja lääkevirasto EMA:n suositus, jossa EU-maita patistettiin tarjoamaan pikaisesti neljänsiä rokoteannoksia yli 60-vuotiaille.

”Vaikka tiedotteessa todettiin, että jokainen maa saa itse päättää asiasta, niin olihan se aika vahva suositus”, Nohynek kommentoi.

Nohynekin mukaan asiaan vaikutti myös se, että uusien omikron-muunnosten myötä virus leviää nyt entistä nopeammin. Myös THL:n uusimmat arviot, jotka pohjautuvat sairaalahoitoon joutuneiden määrään, tukevat pikaista rokottamista.

”[Yli 60-vuotiaille ja riskiryhmäläisille] saadaan nyt lisäsuojaa. Heillä suoja vakavaa tautia vastaan on sen verran vähentynyt, että neljännen annoksen ottaminen on perusteltua”, Nohynek kertoo.

Periaatteessa uusi suositus koskee noin 1,6 miljoonaa suomalaista. Käytännössä neljättä rokotusta suositellaan näissä ryhmissä niille, jotka eivät ole sairastaneet koronatautia. Sairastettu tauti vastaa suojateholtaan yhtä rokoteannosta.

Rokotteen ottamisesta ei tiettävästi ole haittaa, vaikka olisi sairastanut taudin esimerkiksi tietämättään.

”Mutta jos ottaa rokotteen hyvin pian sairastamisen jälkeen, niin siitä voi tulla voimakkaampia haittavaikutuksia. Sen vuoksi suositellaan vähintään kolmen kuukauden väliä”, Nohynek sanoo.

Syksyn aikana markkinoille odotetaan myös sellaisia rokotteita, jotka on suunnattu nimenomaan uusia omikronmuunnoksia vastaan. Nohynekin mukaan EMA on tiedottanut, että ensimmäisiä myyntilupia voitaisiin mahdollisesti myöntää syyskuussa.

Jos ihminen ottaa neljännen rokoteannoksen nykyisellä valmisteella, hän voi saada uutta täsmärokotetta vain siinä tapauksessa, että myöhemmin annetaan suositus viidennestä annoksesta. Nohynek kuitenkin katsoo, että uuden suosituksen piiriin kuuluvien ei pidä tämän takia lykätä rokotuksen ottamista.

”Meillä ei ole mitään syytä epäillä, etteivätkö nykyiset rokotteet olisi hyviä ylläpitämään suojatehoa vakavaa tautia vastaan. Sen ne kyllä tekevät”, Nohynek sanoo.

Räätälöityjen rokotteiden suurin hyöty olisi todennäköisesti se, että ne estäisivät tehokkaammin infektioita ja viruksen tarttumista ihmisestä toiseen.

”Siinä on tietysti taas kysymysmerkkejä, kuinka nopeasti uudet rokotteet olisivat Suomessa, kuinka monta annosta olisi tarjolla ja mitkä virukset meillä tuolloin kiertävät. Suositus on, että rokote otetaan nyt eikä jäädä odottamaan. Se on varmin tie”, Nohynek sanoo.