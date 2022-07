Eurooppa kärvistelee äärimmäisten helteiden ja laajojen metsäpalojen kourissa. HS haastatteli kahta Etelä-Euroopassa olevaa suomalaista, jotka kertovat lämpöaallon aiheuttamasta surusta ja huolesta.

”Kun astuimme ulos ruokakaupasta, näky oli apokalyptinen. Savua oli kaikkialla.”

Näin raumalainen Hanna-Kaisa Desavelle, 43, kuvailee pienessä Biganoksen kunnassa lounais-Ranskassa maanantaina vallinnutta tunnelmaa.

Monet paikat Euroopassa ovat kärsineet viime viikkoina äärimmäisistä helteistä ja laajoista metsäpaloista. Niin on myös Ranska.

Desavelle on Ranskassa lomalla ja viettää aikaa sekä Bordeaux’n kaupungissa että läheisessä Biganoksessa meren rannalla.

Alueella on ollut viime aikoina useina päivinä yli 40 astetta lämmintä.

Haastatteluhetkellä Desavelle oli loma-asunnollaan Biganoksessa, joka on kahden metsäpaloalueen välissä. Lähin palo on noin 25 kilometrin päässä.

”Kun ajoimme viime maanantaina asunnolle, vastaan tuli paloautoja. Sitten näimme etäälle muodostuneen savupilven ja ymmärsimme mistä on kyse”, Devaselle sanoo.

Hanna-Kaisa Desavelle (oik.) ja hänen siskonsa Leena-Maija Vanha-aho lounaisessa Ranskassa 12. heinäkuuta.

Silloin tällöin Desavellen asunnon lähellä on ollut voimakkaita savupilviä, jotka ottavat paikoittain jo henkeen. Pari kertaa seurue on joutunut sulkeutumaan asuntoon kahdeksi tunniksi suojautuakseen savulta.

”Joinain aamuina uima-altaassa kelluu tuhkaa”, Desavelle kertoo.

Desavelle on Ranskassa viettämässä isänsä 70-vuotispäiviä yhdessä aviomiehensä ja heidän kahden poikansa kanssa.

Yhteensä 11-henkiseen seurueeseen kuuluvat myös muun muassa Desavellen sisko ja veli sekä molempien perheet, joihin kuuluu hyvin nuoria lapsia.

Kaikki ovat kuitenkin jaksaneet tähän mennessä hyvin ja välttyneet terveyshaitoilta, Desavelle sanoo. Seurue viettää suurimman osan päivästä sisällä täysin suljetussa talossa. Myös uima-altaassa viilentyminen helpottaa.

”Olemme päässeet vähällä myös metsäpalojen haitoista. Voin vain kuvitella kuinka vaikeaa vielä lähempänä asuvilla on”, Desavelle sanoo.

Monet Desavellen matkasuunnitelmista ovat peruuntuneet kuumuuden vuoksi. Muun muassa meressä uiminen on ollut mahdotonta, kun lämpötila on ollut rannalla 40 astetta.

Savupilvi leijailee Teste de Buchen paloalueelta 17. heinäkuuta.

Desavellen aviomies Jérôme Desavelle on kotoisin Bordeaux’sta. He ovat käyneet siellä kesäisin 20 vuoden ajan. Helteiden ja palojen vuoksi Bordeaux’n ylle on laskeutunut selkeä surumielisyys.

”Emme ole koskaan kokeneet vastaavaa lämpöaaltoa, joka on jatkunut näin pitkään ilman sadetta. Matkoihimme on aina mahtunut helteitä, mutta myös viileitä päiviä”, Desavelle kertoo.

Biganos ja muut läheiset pienet merenrantakunnat ovat Desavelleille, kuten myös monille Bordeaux’laisille, rakkaita. Nyt alue kärvistelee kuumuuden ja metsäpalojen kourissa.

”Jokaisella Bordeaux’laisella perheellä on side rantakaupunkeihin, joiden dyyneillä he viettävät lapsuutensa kesät. Metsäpalot koskettavat kaikkia.”

”Ei tarvitse kuin katsoa miestäni niin näen hänen tuskansa”, Desavelle kertoo.

Viime viikon torstaina 14. heinäkuuta vietettiin Ranskan itsenäisyyspäivää. Myös Biganoksen kunnassa oli alun perin tarkoitus järjestää suuri ilotulitus juhlan kunniaksi. Se jouduttiin kuitenkin perumaan.

”Pettymys ei ollut kuitenkaan suuri. Kaikki ymmärtävät, että on tärkeintä saada palot sammumaan. Esimerkiksi lehdistössä on vahva yhteisöllisyyden ja auttamisen asenne”, Desavelle sanoo.

Yrittäjä Timo Nurminen, 46, muutti vaimonsa ja kahden koiransa kanssa huhtikuun alussa Etelä-Espanjasta Pohjois-Italiaan nimenomaan pahimpia helteitä karkuun.

”Katsoimme, että täällä on kesäisin 26 asteen keskilämpötila ja päätimme muuttaa. Mikä katastrofi”, Nurminen naurahtaa.

Timo Nurminen vaimonsa Angelique Turnerin kanssa Alppien Maloja-leirintäalueella helteitä paossa.

Nurminen asuu pienessä San Siron kunnassa Como-järven rannalla, hyvin lähellä Sveitsin rajaa.

Nyt myös San Sirossa on ollut jo toista viikkoa yli 35 astetta lämmintä. Tulevina viikkoina tilanne saattaa vain pahentua.

”Työteho on huomattavasti heikompi, puhti on täysin poissa ja unenlaatu on todella huono. Normaaleidenkin asioiden hoitamisen eteen täytyy keskittyä paljon enemmän”, Nurminen kuvailee jaksamistaan.

”Kyllä minä tässä pärjään, mutta kauhulla katselen miten naapurin 91-vuotias rouva jakselee”, hän lisää.

Nurmisen naapurit ovat kertoneet, että San Sirossa näin kuuma kesä on ennen kokematon. Kunnan talot ovat vanhoja, eikä monissa niistä ole ilmastointia.

Hellettä vastaan Nurminen kamppailee uimalla Como-järvessä ja ottamalla jopa viisi kylmää suihkua päivässä.

Myös Nurmisen kaksi koiraa Lolo ja Goldie jaksavat melko huonosti. Ne nukkuvat kaiket päivät, eikä niille maistu kunnolla ruoka, Nurminen kertoo. Lolo on Dubaista tuotu aavikkokoira, joka on tottunut kuumaan ilmastoon.

”Ja silti silläkin on lämmön kanssa haasteita”, Nurminen sanoo.

Timo Nurmisen kaksi koiraa, Lolo (ylempänä) ja Goldie. Poikkeuksellinen kuumuus ottaa myös niillä koville.

Jonkin aikaa sitten Nurminen päätti ryhtyä perheineen ”ilmastopakolaiseksi”. Tosin vain pariksi päiväksi.

”Otimme vaimon kanssa koirat mukaan, kiinnitimme asuntovaunun auton perään ja ajoimme puolitoista tuntia Alppien vuoristoon.”

1 800:n metrin korkeudessa sijaitsevalla Malojan leirintäalueella on vain 22 astetta lämmintä. Siellä Nurminen teki vaimonsa kanssa etätöitä kahden yön ajan.

”Hieman absurdia lähteä hellettä pakoon autolla ja tuottaa vain lisää päästöjä, mikä vain pahentaa ongelmaa, mutta muuhun ei oikein kykene”, Nurminen toteaa.

Hän sanoo jutelleensa vaimonsa kanssa, että jos tulevat kesät ovat San Sirossa yhtä kuumia, niin heidän täytyy ehkä muuttaa uudestaan.

”En kestä tällaista lämpöä. Olemme pohtineet, että jos tulevat kesät ovat yhtä helteisiä niin vietämme ehkä kesämme suosiolla Suomessa.”