Mustikkaa pääsee jo poimimaan monella paikkakunnalla ympäri maata.

Mustikkasato on jo kypsynyt maan etelä- ja keskiosissa. Mustikkaan pääsee myös paikoin maan pohjoisosissa. Kuva on Kouvolasta elokuulta 2020.

Mustikan tämänvuotisesta sadosta on tulossa hyvä, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Sen pääsatokausi on jo alkanut Suomen etelä- ja keskiosassa. Lisäksi mustikkaa on päästy poimimaan lämpimiltä kasvupaikoilta Pohjois-Suomessa ja eteläisessä Lapissa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan mustikkaa kasvaa runsaasti koko maassa onnistuneen pölytyksen ansiosta.

Myös suomuurain eli hilla tai lakka ja puolukka ovat kukkineet onnistuneesti ja niiden satonäkymät ovat suotuisat, Luke kertoo.