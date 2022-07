”Isot nisäkkäät herättävät tutkitusti eniten empatiaa silloin, kun niitä ei hyödynnetä ruoaksi”, kertoo dosentti Elisa Aaltola.

Haminaan viime viikolla rantautunut mursu nousi kesän suureksi puheenaiheeksi ja eläinilmiöksi. Keskustelu sosiaalisessa mediassa on kuitenkin saanut ristiriitaisia piirteitä.

Yhtäältä Stenaksi ristityn mursun kohtaloa on jännitetty ja sen kuolemasta on järkytytty. Toisaalta on pohdittu, miksi yksi mursu nousi niin isoksi ilmiöksi, vaikka ihmisen aiheuttamat ympäristötuhot tappavat eläimiä jatkuvasti ja Suomessakin teurastetaan päivittäin jopa satojatuhansia eläimiä ruoaksi.

Eläimiin liittyvillä mediailmiöillä voi olla myös varjopuolia. Eläin- ja ympäristöetiikan dosentin Elisa Aaltolan mielestä on silti hyvä asia, että mursun kohtalo on koskettanut ihmisiä niin paljon.

”Se, että ihmiset kokevat empatiaa mursua kohtaan, on huomattavan positiivista. Minusta on myös loistavaa, että viranomaiset ja Korkeasaari päättivät yrittää auttaa mursua”, kommentoi Turun yliopistossa työskentelevä Aaltola.

” ”Jos joku olisi mennyt metsästämään mursua, siitä olisi syntynyt valtava suuttumus.”

Mursua onkin helpompi inhimillistää kuin vaikkapa lehmää. Aaltolan mukaan mursu on suomalaisille sopivan eksoottinen otus, jotta se herättää sympatiaa, mutta sen inhimillistäminen ei aiheuta huonoa omaatuntoa kaupan lihatiskillä.

”Mursu on myös suurikokoinen nisäkäs. Isot nisäkkäät herättävät tutkitusti eniten empatiaa silloin, kun niitä ei hyödynnetä ruoaksi”, Aaltola kertoo.

”Ajattelen, että ihmisten on usein helpointa välittää sellaisista eläimistä, jotka eivät liity heidän arkipäiväisiin valintoihinsa.”

Samantyyppinen ristiriita koskee metsästystä. Kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk) ehdotus mursun ampumisesta herätti viime viikolla paheksuntaa, vaikka eläinten metsästäminen tai lopettaminen ei sinänsä ole kovin epätavallista.

”Metsästystä pidetään mediassakin usein positiivisena. Mutta jos joku olisi mennyt metsästämään mursua, niin siitä olisi syntynyt valtava suuttumus”, Aaltola pohtii.

Koska mursuihin ei juuri liity vakiintuneita uskomuksia tai stereotypioita, niihin on helppo heijastaa inhimillisiä piirteitä – vaikkapa mielikuvia rannalle sammuneesta juhlijasta tai eläkepäivillään seikkailevasta vanhasta rouvasta.

Lue lisää: Nukutus saattoi koitua Haminan mursun kohtaloksi – Ruumiin­avauksessa Ruokavirastossa selviää, mikä meni pieleen

Aaltolan mukaan Haminan mursun surullinen tarina on kuitenkin hyvä mahdollisuus tuoda ilmasto- ja ympäristöteemoja esiin.

”Kyllähän tässä herää kysymyksiä, onko ilmastonmuutoksella roolia siinä, että arktiselta alueelta lähtee eläimiä harhailemaan”, Aaltola pohtii.

”Jääkarhuthan ovat nousseet ikonisiksi eläinhahmoiksi, joiden kautta ilmastokriisiä on käsitelty. Yhtä lailla muutkin eläimet ansaitsevat huomiota.”

Sitä, liittyykö ilmastonmuutos Haminan mursun tarinaan, on vaikea sanoa. Biologi ja hyljetutkija Antti Halkka kertoo HS:lle, että hänen tiedossaan ei ole tutkimuksia siitä, että ilmastonmuutos voisi aiheuttaa mursujen harhailua. Suurimpana syynä on pidetty mursukannan elpymistä Huippuvuorten alueella.

Arktiset eläimet kuuluvat kuitenkin ensimmäisten kärsijöiden joukkoon, kun ilmasto lämpenee. Halkka kertoo, että merijään sulaminen on uhka mursujen elinympäristölle ainakin Tyynellämerellä.

”Minua on askarruttanut, miksi ilmastokriisin yhteydessä puhutaan niin vähän luonnonvaraisten eläinten hädästä. Tässä mielessä mursu voi muistuttaa meitä siitä, että tällä hetkellä ennen kaikkea eläimet maksavat hintaa ilmastokriisistä”, Elisa Aaltola sanoo.

Mursu pötkötti kuusiaidan reunassa Kotkassa tiistaina.

Mitä muuta mursun kohtalosta voisi oppia?

Aaltola uskoo, että ilmastonmuutoksen myötä pulaan joutuneet eläimet tulevat olemaan Suomessakin yhä yleisempi näky. Koska ihmisten toimet ovat kaventaneet eläinten elinympäristöä, on myös ihmisten vastuulla auttaa niitä mahdollisuuksien mukaan.

”Tästä voisi oppia ainakin sen, että yhteiskunnan olisi hyvä varautua yhä enemmän luonnonvaraisten eläinten auttamiseen. Tällä hetkellä se on hyvin pitkälti vapaaehtoisten harteilla”, hän sanoo.

Aaltolan mielestä eläinsuojelulakiin tulisi kirjata selvemmin, kenellä on velvollisuus auttaa hätään joutuneita eläimiä. Näin vältettäisiin pallottelu eri viranomaisten ja muiden tahojen välillä.

”Nyt laki ei osoita mitään tahoa tähän eikä yhteiskunta tarjoa auttamiseen kylliksi resursseja. Usein seurauksena on eläimen lopettaminen.”

Entä mitä tavallinen kansalainen voisi tehdä, jos mursun kohtalo masentaa?

”Empatia on aina hyvä laittaa teoiksi. Muuten on vain ahdistavaa ja ikävää, kun kohtaa kärsimystä eikä sille voi tehdä mitään”, Aaltola sanoo.

Haminan mursua ei enää voi auttaa, mutta muiden eläinten hyvinvointia voi tukea esimerkiksi lahjoittamalla eläinsuojeluyhdistyksille tai ryhtymällä vapaaehtoiseksi.

Eläinten kärsimystä voi Aaltolan mukaan vähentää myös ruokailu- ja kulutusvalinnoilla sekä kohtelemalla eläimiä hyvin omassa lähiympäristössään. Myös teot ilmaston ja ympäristön hyväksi auttavat eläimiä välillisesti.

”Mursun tarinaa voisi pitää herätyksenä sen miettimiseen, miten voisi omassa arjessaan tukea enemmän eläinten hyvää”, Aaltola sanoo.

”Voi myös miettiä, että jos koen huolta mursusta, niin miksipä en sitten kokisi huolta myös sioista tai muista tuotantoeläimistä.”