Viikon loppupuolta kohden lämpötila viilenee.

TORSTAIKSI ja perjantaiksi on luvassa hellettä suureen osaan maata, kertoo päivystävä meteorologi Juha Tuomola Ilmatieteen laitokselta.

Keskiviikkona lämpötilat ovat jääneet hellerajan alle, ja sää on koko maassa poutainen. Tuomola kertoi iltapäivällä ennen kello neljää, että korkein lämpötila oli mitattu Helsingin Kumpulassa, 24,4 astetta.

Tuomolan mukaan lämpö on vasta saapumassa lounaasta. Torstaiksi lämpötilat nousevatkin yli hellerajan suuressa osassa maata. Eteläisessä Suomessa saattaa olla paikoin jopa yli 30 astetta, ja uv-varoitukset ovat voimassa.

Torstai jää viikon kuumimmaksi päiväksi, sillä perjantaiksi Lappiin leviää viileämpää ilmaa ja vesisateita. Maan etelä- ja itäosat pysyvät kuitenkin helteisenä. Maan poikki Vaasan eteläpuolelta Pohjois-Karjalaan kulkee Tuomolan mukaan sadealue.

”Perjantaina on isot lämpötilaerot maan etelä- ja pohjoisosien välillä”, Tuomola sanoo.

LAUANTAIKSI Tuomola kertoo sadealueen ja sen myötä ukkosten asettuvan maan etelä- ja keskiosiin.

”Jos hellettä on, niin sitä on hyvin paikallisesti ja sen painopiste on kaakossa tai etelässä”, Tuomola sanoo.

Lämpötilat jäänevät sadealueella 22–24 asteeseen ja maan länsiosissa alle 20 asteen. Viileämpi sää jatkuu Tuomolan mukaan myös pohjoisessa.

Sunnuntaina sadealue on Tuomolan mukaan yhä samalla alueella, päivä on edellistä pilvisempi ja helteisin ilmamassa on jo väistynyt. Lämpötilat maan etelä- ja keskiosissa nousevat hieman yli 20 asteen ja pohjoisessa jäävät sen alle.