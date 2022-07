Pelastuslaitos on lähettänyt paikalle pelastusyksiköitä suihkuttamaan vettä autoon, jotta sioille ei tule liian kuuma.

Yli 300:aa sikaa kuljettanut eläinkuljetusauto on hajonnut Pirkanmaalla Sastamalassa iltapäivällä Punkalaitumentiellä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan auto hajosi kello 13:n jälkeen niin, että tapahtumapaikalla on vain yksi kaista käytössä. Pelastuslaitos on lähettänyt paikalle pelastusyksiköitä suihkuttamaan vettä autoon, jotta sioille ei tule liian kuuma. Pirkanmaalla on voimassa hellevaroitus.

Palomestari kertoi kello 14:n jälkeen, että paikalle saadaan uusi kuljetusauto lähituntien aikana.