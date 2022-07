Mari Wiklund joutui perheineen lähtemään evakkoon loma-asunnolta, kun savun hengittäminen kävi tukalaksi ja uima-altaaseen alkoi tulla nokea. Liekit kävivät pelottavan lähellä asuinaluetta.

Helsinkiläinen Mari Wiklund heräsi viime viikon keskiviikkona kovaan ääneen Portugalin Algarvessa. Nelihenkisen perheen kaksiviikkoinen loma oli juuri päässyt puoleenväliin.

Melu tuli helikopterista, joka nosti vettä loma-asunnon terassin edessä olevasta järvestä ja lähti kuljettamaan sitä pois.

Maastopalot ovat heinäkuussa roihunneet Portugalissa. Kuvassa maastopaloa sammutetaan Pohjois-Portugalissa lähellä Busteloa lauantaina 16. heinäkuuta.

Pian selvisi, että metsäpalo roihusi viiden kilometrin päässä loma-asunnosta.

Muutaman tunnin päästä sisälle asti tuli palaneen käryä. Ulkona savua oli vielä paljon enemmän. Lisäksi loma-asunnon uima-altaaseen alkoi tulla nokea.

Wiklundin perhe päätti pian lähteä ajamaan pois alueelta.

”Tuntui vaaralliselta hengittää sitä savua. Alkoi tuntua, että tässä ei voi enää olla", Wiklund muistelee.

Evakuointisuositus saapui, kun he olivat olleet tien päällä jo yli tunnin.

”Suositus oli sellainen, että pitää lähteä pois sieltä alueelta tai vaihtoehtoisesti lähteä merenrantaan.”

Mari Wiklundin nelihenkinen perhe evakuoitiin maastopalon takia Portugalin Algarvessa keskiviikkona 13. heinäkuuta.

Maastopalot ovat heinäkuussa roihunneet pitkin Portugalia. Ennen evakuointia Wiklund ei ollut kuitenkaan kiinnittänyt niihin juurikaan huomiota.

”Näimme somessa, että maastopaloja on, mutta siinä ehkä oli vähän sellaisessa kuplassa, että eivät kai ne tänne tule.”

Evakuoinnissa ongelmaksi muodostui se, että autoliikennettä oli paljon. Wiklundia jännitti, ehtivätkö he pois alueelta ajoissa ja löytävätkö he hotellin, jossa on tilaa.

Lisäksi tieto palojen etenemisestä kulki huonosti. Perhe päätyi viettämään matkan varrella olevassa ostoskeskuksessa monta tuntia, koska he eivät tienneet, mistä suunnasta olisi turvallista varata hotellihuone.

Illalla he uskalsivat ottaa huoneen Albufeirasta, joka sijaitsee vajaan 30 kilometrin ajomatkan päästä loma-asunnosta.

”Siinä vaiheessa emme tienneet, miten pitkään joudumme olemaan hotellissa. Kaikki oli epävarmaa.”

Torstain Wiklundin perhe vietti vesipuistossa Albufeirassa. Samana iltana he huomasivat uutisista, että palo loma-asunnon lähistöllä oli saatu sammutettua. He pääsivät palaamaan loma-asunnolle.

Yllätykset eivät kuitenkaan loppuneet siihen. Kun he olivat paluun jälkeen perjantaina lounaalla läheisessä ravintolassa, ravintola evakuoitiin.

”Jätimme ruoat pöytään, ja meidän piti lähteä nopeasti. Ravintola sattui olemaan eri suunnassa kuin asunto, joten palasimme sinne ja jännitimme, leviääkö palo taas vai ei.”

Pieni jännitys oli päällä koko loppuloman ajan. Perheellä oli tavarat puoliksi pakattuina siltä varalta, että he joutuisivat taas lähtemään nopeasti.

He katsoivat Algarven metsäpalojen seurantaan perustetusta Facebook-ryhmästä, miten palot etenivät, ja tarkkailivat, näkyykö savua.

"Kun mieheni paahtoi yhtenä päivänä leipää ja siitä nousi vähän savua, kaikki olivat, että alkoiko metsäpalo.”

Ikkunanäkymä ravintolasta, joka evakuoitiin Algarvessa kesken Wiklundien lounaan perjantaina 15.7. KUVA: MARI WIKLUND

Wiklundin mukaan tietoa evakuoinnista ja maastopaloista tuli Portugalissa hyvin sirpaleisesti monesta eri suunnasta.

”Oli esimerkiksi hirveän paljon oman nettisurffailun varassa, että mihin suuntaan kannattaa mennä.”

Evakuointisuosituksen loppumisesta ei tullut viestiä, vaikka sellainen luvattiin.

”Saimme lopulta puskaradion kautta tiedon, että loma-asunnon alueelle voi palata.”

Wiklund yllättyi siitä, miten rauhallinen tunnelma maastopalon uhkaamalla alueella Portugalissa oli.

Kun palomiehet viime viikon perjantaina evakuoivat lounasravintolan, ihmiset istuivat siellä rauhallisina.

”Paniikkia ei näkynyt. Muistan ajatelleeni, että eikö meidän pitäisi olla huolestuneempia tästä tilanteesta. En tiedä, ovatko ihmiset siellä vaan niin tottuneita metsäpaloihin.”

Lopulta Wiklundit pystyivät olemaan koko loppuajan loma-asunnolla. Paluupäivän koittaessa lentokenttä toimi normaalisti, ja perhe pääsi tämän viikon keskiviikkona palaamaan kotiin.

”Loppujen lopuksi kaikki meni hyvin. Majoituskuluja tuli evakuoinnin takia, mutta toivotaan, että ne menevät matkavakuutukseen.”

Wiklundin perhe pelästyi, kun näki Twitteristä, miten lähellä loma-asuntoa liekit olivat käyneet.

”Jos tuuli olisi kääntynyt väärään suuntaan, tuli olisi levinnyt myös asuinalueelle.”