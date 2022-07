Rankat sadekuurot voivat paikallisesti aiheuttaa tulvimista.

Viime päivien helteet hellittävät hieman viikonloppuna, kun Suomeen saapuu sateita ja ukkoskuuroja.

”Tänään mennään vielä aika isolla alueella helteen puolella”, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

Helteet lämmittävät etenkin eteläistä Suomea vielä perjantaina, mutta ilmaa viilentävät sateet alkavat kurkottaa Satakuntaan, Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Koillismaalle. Sitä etelämpänä lämpötilat pysyttelevät perjantaina 25–30 asteen tienoilla ja pohjoisempana 20–25 asteen tienoilla.

”Kun mennään ihan Lapin pohjoisosaan, lämpötila meneekin jo alle 20 asteeseen.”

Suomeen on tulossa matalapaine Ruotsin puolelta, kertoo Latvala.

”Eli kun mennään myöhään tähän iltaan ja ensi yöhön, tulee enemmän sateita lounaasta ja lännestä alkaen maan etelä- ja keskiosaan. Mukana on ukkostakin.”

Lämpimän ilman perässä tulee ukkoskuuroja ja niiden mukana rankkoja sateita. Rankat sadekuurot, joissa vettä kertyy 20–30 millimetriä tunnissa, voivat aiheuttaa paikallista tulvimista.

”Varsinkin vesillä liikkuessa kannattaa tarkkailla tilannetta, katsella sadetutkaa ja mitä ympärillä tapahtuu. Puuskat voivat tosiaan olla aika kovia.”

Perjantain ja lauantain välisenä yönä isossa osassa maata sataa. Aamulla sateita ja niiden mukana ukkosia tulee maan etelä- ja keskiosissa.

”Ukkosen painopiste alkaa lauantaipäivällä siirtyä itään. Samalla ne sateet muuttuvat sillä tavalla, että päivällä ne painottuvat enemmän sisämaahan.”

Lauantaina sää alkaa muuttua poutaisemmaksi etelä- ja länsirannikolla ja vielä voi olla helteitä, sanoo Latvala. Varsinkin Kaakkois-Suomessa voi mennä helteen puolelle.

”Sellaista 25:stä 27 asteeseen voi olla siellä kaakonkulmalla. Muuten poutaisilla alueilla on enimmäkseen vähän 20 asteen yläpuolella ja sateisilla alueilla 15–20 astetta.”

Pohjois-Suomessa lämpötila pysyttelee 15–20 asteessa, vaikka siellä on melko poutaista, kertoo Latvala.

”Eli lämpötila laskee aika nopeasti, jos katsotaan sitä, että lämpötila oli nyt 30 asteen tuntumassa.”

Torstaina 30 asteen raja meni rikki monella havaintoasemalla. Korkeimmat lämpötilat mitattiin Raumalla ja Kankaanpäässä, joissa kummassakin mitattiin 30,5 plusastetta.

Lauantai-illan aikana sateet vähenevät, mutta eivät täysin lopu. Sunnuntaina sateita tulee etenkin Etelä-Suomessa ja lämpötilat voivat jäädä iltapäivälläkin 20 asteeseen. Lämpötilat pysyttelevät 20 asteen kummallakin puolella maan etelä- ja keskiosissa aina Oulun seudulle saakka.

”Siitä pohjoisempana on enimmäkseen 15–20 astetta, niin että viileämpää on aivan Pohjois-Lapissa. Siellä on myös poutaisempaa. Jokunen sadekuuro voi tulla Lapissa sekä lauantaina että sunnuntaina, mutta ne jäävät aika vähiin.”

Ensi viikon sää näyttää hyvin vaihtelevalta. Maanantaina Etelä-Suomessa ja länsirannikolla lämpötilat voivat mahdollisesti yltää jopa hellelukemiin tai ainakin lähelle, mutta täyttä varmuutta siitä ei vielä ole, sanoo Latvala.

”Mutta seuraava laajempi sadealue voisi tulla jo tiistaina”, sanoo Latvala ja lisää, että sateet tulevat pitkälti kuuroina.

Lämpötiloissa voi olla suurta vaihtelua päivästä toiseen, mutta Latvalan mukaan ensi viikon lämpötilan keskiarvo kallistuu viileän puolelle.