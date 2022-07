Poliisihallituksen uusi ohje voi vaarantaa sekä hoidon tarpeessa olevien että sivullisten turvallisuutta.

Poliisi on rajoittanut lainvastaisesti antamaansa virka-apua mielenterveyshoitoon liittyvissä kuljetuksissa. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut asian vuoksi Poliisihallitukselle huomautuksen.

Oikeusasiamiehen mukaan Poliisihallituksen menettely on voinut vakavasti vaarantaa sekä mielenterveyshoitoa tarvitsevien että sivullisten henkilöiden terveyttä, turvallisuutta ja muita perusoikeuksia. Jääskeläinen pitää menettelyä vakavasti moitittavana.

Poliisi on aiemmin kuljettanut virka-apuna henkilöitä tarvittaessa vastoin heidän tahtoaan terveydenhuollon toimintayksikköön, jotta siellä voidaan arvioida, ovatko he tahdonvastaisen hoidon tarpeessa.

Mielenterveyslain mukaan poliisi on tietyin edellytyksin velvollinen antamaan tällaista virka-apua lääkärin pyynnöstä.

Poliisihallitus antoi viime joulukuussa uuden ohjaavan kirjeen, jolla se rajoitti poliisilaitosten antamaa virka-apua näissä kuljetuksissa.

Uuden ohjeen mukaan poliisi voi vastaisuudessa kuljettaa henkilöitä kyseisenlaisissa tapauksissa vastoin heidän tahtoaan terveydenhuollon toimintayksikköön vain silloin, jos heistä on laadittu tarkkailulähete.

Jos tarkkailulähetettä ei ole tehty, kuljetuksen olisi poliisin uuden näkemyksen mukaan perustuttava kuljetettavan henkilön vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen.

Poliisin uusi näkemys tarkkailulähetteen merkityksestä on oikeusasiamiehen mukaan virheellinen ja lainvastainen.

Lääkäri voi laatia tarkkailulähetteen vasta, kun hän on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan. Jos poliisi ei anna virka-apua henkilön toimittamiseksi terveyskeskukseen tarkkailulähetteen laatimiseksi, tahdosta riippumattoman hoidon määräämisprosessi ei voi oikeusasiamiehen mukaan käynnistyä.

”Mielenterveyslaissa on poliisin virka-avun suhteen nimenomaisesti rinnastettu tilanteet, joissa tarkkailulähete on laadittu tai joissa virka-apua pyydetään tarkkailulähetteen laatimiseksi. Molemmissa tilanteissa poliisi on velvollinen antamaan virka-apua samalla tavalla”, oikeusasiamiehen tiedotteessa todetaan.

Oikeusasiamiehen mukaan terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin virkasuhteisella lääkärillä on toimivalta päättää, että henkilö on kuljetettava toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi.

Oikeusasiamies Jääskeläinen pitää tilannetta hyvin huolestuttavana ja vakavana. Oikeusasiamies on saanut asiasta useita kanteluita ja hoidon tarpeessa olevien henkilöiden läheisten huolestuneita yhteydenottoja.

Jääskeläinen pyytää Poliisihallitusta toimittamaan ratkaisunsa kaikkien poliisiyksiköiden tietoon ja arvioimaan kiireellisesti ohjaavan kirjeensä sisältöä. Lisäksi hän pyytää Poliisihallitusta ilmoittamaan viimeistään syyskuun lopussa, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt asiassa.