Ari Puolakoski on työskennellyt konservaattorina yli 40 vuotta, mutta koskaan aiemmin työ­pöydälle ei ole tuotu mursua: ”Hiki oikeasti virtasi”

Ylikonservaattori Ari Puolakoski kertoo, että Haminan mursulle yritetään antaa uusi elämä Luonnontieteellisen keskusmuseon näyttelyssä. Mursun voi nähdä museossa noin puolen vuoden tai vuoden kuluttua.

Ari Puolakoski on työskennellyt konservaattorina yli 40 vuotta, mutta koskaan aiemmin hänen työpöydälleen ei ole tuotu mursua.

”Ei meistä kukaan ole aiemmin mursua konservoinut”, sanoo Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ylikonservaattori Ari Puolakoski.

Haminan mursun konservointi eli museointikuntoon käsittely alkoi Puolakosken mukaan hyvin, vaikkei Luomuksessa ole aiempaa kokemusta kyseisestä nisäkkäästä. Mursulle tehtiin torstaina ruumiinavaus Ruokaviraston toimipisteessä Helsingin Viikissä. Sieltä mursun nahka ja luut siirtyivät Luomuksen haltuun.

Torstai ja perjantai olivat erittäin kiireisiä Puolakoskelle, hänen kollegalleen ja mukana olleelle konservaattorioppilaalle.

”Ei voinut pitää lakisääteisiä kahvi- tai ruokataukoja. Söimme lennossa ja joimme nestettä riittävästi. Siinä meni useampi litra ihan vain sen takia, että hiki oikeasti virtasi”, Puolakoski kertoo.

Kiire johtui siitä, että mursun nahka piti saada vauhdilla suolaan viikonlopun ajaksi, jotta sen työstäminen saattoi alkuviikolla jatkua. Hien pintaan nosti tavallista suurempi työmäärä.

”Se [mursu] on kuin jättikokoinen harmaahylje. Haasteena on se, että mursun elopaino oli 600 kiloa, vaikka se oli nääntymäisillään. Sitä ei paljon ilman vinssiä siirrellä ja pyöritellä.”

Jotta konservointi ja näytteillepano onnistuvat, mursun nahka pitää ohentaa sisäpuolelta käsin vain muutamien millimetrien paksuiseksi.

Yleensä konservoinnissa käytetään konetta, jolla nahkaa kuoritaan. Mursun noin neljä metriä pitkä ja 2,5 metriä leveä nahka on kuitenkin niin suuri, ettei sitä pysty helposti liikuttamaan koneen terän alla.

”Koneella on parkittu esimerkiksi majavaa ja norppaa. Sellaiseen työstämiseen se riittää ihan mainiosti.”

Nyt mursunnahkaan piti käyttää tavallista puukkoa sekä jättikokoista, puunkuorintaan sopivaa puukkoa.

Puolakosken arvion mukaan nahka keveni perjantaina aikana noin 40 kiloa.

”Mutta se painaa edelleen niin paljon, ettei kaksi miestä jaksa nostaa sitä ilmaan.”

Suolassa säilyttäminen mahdollistaa sen, että nahan työstämistä voi jatkaa jopa kuukausien ajan. Kun sitä on saatu ohennettua tarpeeksi, on parkitusliemen vuoro. Sen on tarkoitus estää nahan pilaantuminen.

”Teemme sille sellaisen 600 litran kylvyn.”

Konservointi ei ole mikään muutaman päivän homma, sanoo Puolakoski. Lisäksi Luomuksen työntekijöillä on työpöydillään jo ennestään paljon konservoitavaa.

”Tämä pompahti vähän sivusta tähän.”

Tästä syystä Haminan mursun voi nähdä Luomuksessa vasta noin puolen vuoden tai vuoden kuluttua.

Puolakoski ajattelee, ettei Haminan mursun konservointiin liity eettisiä ristiriitoja, vaikka mursua inhimillistettiin vahvasti niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa.

”Sehän on nyt menehtynyt. Yritän aina kääntää sen positiivisen puolelle. Me yritämme antaa sille uuden elämän näyttelyssä ja kertoa sen tarinaa – niin kuin kaikista muistakin eläimistä.”

Kun mursu on näyttelyssä esillä koko komeudessaan, ihmiset saavat entistä paremman käsityksen eläimen koosta, Puolakoski sanoo.

”Vaikka olisi minkälaiset näyttöruudut, niin eihän kukaan pysty saamaan kuvaa siitä, minkä suuruinen eläin on tuolla meressä oikeasti.”

Näin esimerkiksi koululaiset voivat tutustua eläimiin, sanoo Puolakoski.

”Näitä meidän näyttelyitähän on mietitty jopa niinkin pitkälle, että koulujen opetussuunnitelmat on otettu huomioon. Yritämme rakentaa näyttelyitä sen pohjalta, että esimerkiksi biologian opettajat pystyvät käyttämään niitä omassa opetuksessaan.”