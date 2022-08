Monet Helsingin Sanomien kyselyyn vastanneet vanhemmat kokivat lasten kesälomien järjestämisen työlääksi.

Helsinkiläinen Anna-Maria Keso ehti pitää puolisonsa kanssa vain kaksi viikkoa yhteistä lomaa kesän aikana. Muuten vanhempien lomat oli pakko sumplia eri ajankohtiin, koska perheen 8-vuotias esikoinen ei vielä pärjää pitkiä aikoja yksin kotona.

Helsingin Sanomat kysyi lukijoiltaan, miten he ovat ratkaisseet lasten pitkien kesälomien järjestämisen. Kyselyyn tuli yli 130 vastausta. Suurin osa vastaajista kertoi kokeneensa lomajärjestelyjen tekemisen hankalaksi.

Minulla on erityislapsi, jonka laittaminen millekään kesäleirille ei ole vaihtoehto. Jos sukulaisia ei olisi, en tiedä, miten selviäisin. (Nainen, 42) ”(– –) Olen herännyt tekemään työt kolmen aikaan yöllä, jotta voin olla päivällä lapsen kanssa. Olen ollut hulluuden partaalla, mutta minulla ei ole vaihtoehtoja, enkä voi istuttaa tulevaa ekaluokkalaista koko päivää television tai ruudun ääressä. (Nainen, 39)

Keson perheessä on kolme lasta, joista vasta vanhin on koulussa. 5- ja 2-vuotiaat pikkusisarukset olivat tänä kesänä päivähoidossa juhannukseen saakka ja sen jälkeen kotona. Tulevien kesien ”palapelit” mietityttävät nyt jo, koska lapsilla on melko suuret ikäerot, toteaa Keso.

”Se on kymmenen viikkoa, mikä pitää joka kesä tästä lähtien useamman vuoden ajan koota.”

Anna-Maija Keso on ollut tavallisen lomansa lisäksi palkattomalla vapaalla.

Keson puoliso oli koulujen päättymisen jälkeen esikoisen kanssa kotona satunnaisia työvuoroja lukuun ottamatta. Iso osa lomasta oli palkatonta vapaata, koska työpaikan vaihtamisen myötä hänelle oli kertynyt vain joitakin palkallisia lomapäiviä. Tämän jälkeen puoliso pystyi vielä jäämään hoitovapaalle, koska nuorin lapsi on alle 3-vuotias.

Perhe vietti kaksi viikkoa yhteistä lomaa, minkä jälkeen lääkärinä julkisella sektorilla työskentelevä Keso jäi lasten kanssa kotiin ja puoliso palasi töihin. Myös nuoremmat lapset ovat olleet pitkällä kesälomalla siitä syystä, että koululainen oli kotona. Tavallisen lomansa jälkeen Keso on ollut palkattomalla vapaalla.

”Vietämme kesän pitkälti yhden ihmisen palkan turvin. Kyllä me pärjäämme, mutta se heittää vähän varjoa syksyyn ennen kuin olemme taas balanssissa.”

”Tietysti oli aika poissuljettua, että tekisimme mitään isompia reissuja nyt kesällä.”

Kesojen tavoin myös moni muu perhe kertoi kyselyssä ajoittaneensa vanhempien lomat eri aikoihin, jotta joku on aina kotona lasten kanssa.

Pitkät kesälomat ovat aiheuttaneet sen, että meidän perheessä vanhemmat eivät ole olleet samaan aikaan lomalla yli kymmeneen vuoteen. (Nainen, 46)

Vaikka Keson perheellä ei ole välitöntä taloudellista hätää, vanhemmat laittoivat menojaan pienentääkseen osan asuntolainastaan lyhennysvapaalle kesän ajaksi.

Moni HS:n kyselyyn vastanneista kertoi, että kesä on taloudellisesti tiukkaa aikaa, eikä lapsia välttämättä ole varaa laittaa hoitoon tai leireille.

Erittäin suuria ongelmia. Seurat, kunnat ja muut järjestävät leirejä, mutta ne ovat kamalan kalliita! (– –) Emme ole oikeutettuja mihinkään toimeentulotukeen, tulomme ovat melko isot, mutta silti – ei meillä ole varaa laittaa lapsia moneksi viikoksi, tai edes viikoksi leireille. (Nainen, 42) (– –) Myöskin minun yh-perheeni kesälomarahat menevät hyvin pitkälti leireilyyn. Moni leiri on melko kallis yhdestä lompakosta maksettavaksi. (Nainen, 47)

Anna-Maria Keso ei ole huolissaan perheen taloudesta, mutta oma jaksaminen ja palautuminen mietityttävät.

Perheen talous ei ole asia, josta Keso on eniten huolissaan. Sen sijaan oma jaksaminen ja palautuminen mietityttää.

”Olimme kaksi viikkoa yhtä aikaa lomalla, ja se oli niin sanottu vanhempien loma. Mies oli ensin yksin kolmen lapsen kanssa ja nyt minä olen. Eihän siinä varsinaisesti sillä tavalla ehdi palautua, tai ainakaan ei tunnu siltä.”

Keso toivoo, että perheellä olisi enemmän kiireetöntä aikaa kesällä.

”Itsehän olen toki lapseni hankkinut, enkä vaadi yhteiskunnalta lisätukea. Mutta käsittääkseni useammassa Euroopan maassa on kesäisin enemmän toimintaa koululaisille.”

Keso toivoo, että edes pikkukoululaisille olisi maksuttomia tai nykyistä edullisempia kesäaktiviteetteja esimerkiksi heti kesän alussa.

”Sekin jo mahdollistaisi sen, että vanhemmilla ehkä olisi pidempi yhteinen kesäloma.”

Nyt perheen esikoinen oli alkukesällä yhdellä viikon leirillä, joka maksoi noin 150 euroa. Keso arvelee, että perhe turvautuu useampiin leireihin tulevina kesinä, mutta ymmärtää, ettei se ole kaikille mahdollista.

”Jos niitä pitäisi koko kesänä olla useampia, niin eihän ne välttämättä ole taloudellisesti mahdollisia, jos tulee huonommin toimeen tai on yksinhuoltaja.”

Anna-Maija Keso arvelee, että tulevina kesinä perheen lapset tulevat olemaan enemmän leireillä, mutta ymmärtää, että kaikissa perheissä samaa ratkaisua ei voida tehdä.

Sitaatit kyselyyn vastanneilta ovat peräisin sellaisilta vastaajilta, jotka kertoivat HS:lle nimensä ja yhteystietonsa.