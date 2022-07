Myös kohonneet polttoainekustannukset nostavat risteilyjen hintoja.

Sekä Tallink Siljan että Viking Linen risteilyjen kysyntä on ollut tänä kesänä suurta. Kuvassa risteilylaivoja Helsingissä elokuussa 2019.

Risteilyjen hinnat ovat tänä kesänä kohonneet välillä korkealle. Jos nelihenkinen perhe haluaisi ostaa Helsingistä tänään torstaina samalle päivälle Tallink Siljan Päivä Tukholmassa -risteilyn, se maksaisi alimmillaan yli 500 euroa.

Viikonloppuna halvempia hyttejä on tarjolla, ja perhe pääsisi matkustamaan jopa alle 180 eurolla.

Viking Linen vastaavalla risteilyllä on seuraavaksi tilaa perjantaina. Silloin perhe saisi pulittaa matkastaan lähes 300 euroa. Myös Viking Linella joidenkin päivien alimmat hinnat ovat kohonneet kuluneella viikolla reilusti yli 400 euron.

Laskelman esimerkkiperheeseen kuuluu kaksi aikuista ja kaksi 7–10-vuotiasta lasta.

Turusta Päivä Tukholmassa -risteilyt olivat hakuhetkellä Viking Linen sivuilla loppuunmyytyjä suurimpana osana lähipäivistä. Torstaina haettaessa nelihenkinen perhe pääsisi Viking Linen risteilylle Turusta seuraavaksi lauantaina vajaalla 215 eurolla.

Tallink Siljan vastaavalle risteilylle pääsisi Turusta lauantaina vajaalla 120 eurolla.

Kuluvana kesänä risteilyjen kysyntä on ollut suurta, sanoo Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults. Kysynnän kasvaminen vaikuttaa hintoihin.

”Meillä on jo vuosia ollut käytössä dynaaminen hinnoittelu. Se tarkoittaa sitä, että jos kysyntä on kova, hinta nousee nopeammin.”

Kesällä risteilyjen kysyntä on suurin, Schults sanoo. Dynaamisessa hinnoittelussa risteilyn hintaan vaikuttaa Tallink Siljalla kysynnän lisäksi se, kuinka lähellä lähtöä matka varataan.

Schultsin mukaan viime tingassa risteilyn varaavien määrä on nyt aiempaa suurempi.

”On päiviä, joina jopa kaksinumeroinen prosentti lipuista myydään samana päivänä, kun on lähtö.”

Ilmiön vahvistaa myös Viking Linen varatoimitusjohtaja Peter Hellgren. Myös Viking Linella on käytössä dynaaminen hinnoittelu. Siinä hinnat voivat myös pudota lähdön lähestyessä, jos kysyntä laskee, varauksia perutaan tai kilpailijoiden hinnat alenevat.

Viking Linella hintoihin vaikuttaa Hellgrenin mukaan myös se, että pienempi risteilijä M/S Amorella korvasi Helsinki-Tukholma-reitillä pandemian aikana M/S Mariellan.

”Amorellalla on vähemmän hyttejä, joten kesällä kovan kysynnän aikaan se täyttyy nopeammin”, Hellgren sanoo.

Myös polttoaineen korkea hinta on luonut laivayhtiöiden mukaan painetta risteilyjen hintojen nousulle.

Sekä Schults että Hellgren sanovat, että risteilyjen hinnat ovat nyt olosuhteiden takia kalliimpia kuin ennen koronapandemiaa. Koronarajoitukset vähensivät matkustajia runsaasti.

”Olemme tehneet kaksi vuotta käytännössä tappiota. Jossakin vaihessa kelkka on käännettävä, ja samalla kustannukset ovat nousseet todella paljon”, Schults sanoo.

Tallink Silja ja Viking Line ovat perineet polttoainelisämaksua matkustajilta tämän vuoden maaliskuusta alkaen.

Tallink Siljan Helsinki-Tukholma-risteilyllä henkilökohtainen polttoainemaksu on tällä hetkellä 7 euroa yli viisivuotiailta. Viking Linella maksu on 5,80 euroa yli kuusivuotiailta. Polttoainemaksut on huomioitu tässä jutussa olevissa esimerkkihinnoissa.

Polttoainemaksut kattavat laivayhtiöiden mukaan osan nousseiden polttoainekulujen aiheuttamista kustannuksista.

Jos risteilyhintoja hakee ensi viikolle, hinnat ovat pääasiassa tätä viikkoa matalampia.

Viking Linen Päivä Tukholmassa -risteily Turusta on ensi viikolle kuitenkin joinakin päivinä kalliimpi kuin vastaava risteily samana päivänä Helsingistä: esimerkiksi keskiviikkona nelihenkinen perhe saisi maksaa siitä lähes 240 euroa.

Peter Hellgrenin mukaan syynä reitin korkeille hinnoille on kysyntä.

”Turku-Tukholma-reitti on ollut erittäin varattu tänä kesänä. Osittain reitin suosio johtuu siitä, että Viking Glory ja Viking Grace kiinnostavat ihmisiä paljon.”

Kesälomakauden jälkeen risteilyjen kysyntä laskee, joten myös hinnoissa on odotettavissa laskua. Polttoaineen korkea hinta ja inflaatio vaikuttavat hintoihin kuitenkin myös syksyllä, Viking Linen Hellgren ennustaa.

”Asumisen, syömisen ja liikenteen hinta nousee melko nopeasti. Tällä on varmasti vaikutuksia risteilylippujen hintoihin myös syksyllä.”

Oikaisu 28.7. kello 15.55: Toisin kuin artikkelissa aiemmin kerrottiin, Peter Hellgren on Viking Linen varatoimitusjohtaja, ei toimitusjohtaja.