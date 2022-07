Koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt nousuun kesällä. Mika Salmisen mukaan virus aiheuttaa myös tulevana talvena lisäkuormitusta terveydenhuollolle.

Koronarokotteiden ansiosta on tänä vuonna voinut säästyä noin 10 000 ihmishenkeä, arvioi Terveysturvaajat-osaston johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Salminen kertoi asiasta keskiviikkona THL:n infotilaisuudessa. Hän kuitenkin painotti, että kyse on arviosta.

THL:n tilaisuudessa käsitellään ajankohtaista koronatilannetta ja tulevaa syksyä. Lisäksi infossa tarkastellaan koronavirustautiin liittyviä kuolemantapauksia.

Tilaisuudessa ovat paikalla Salmisen lisäksi tutkimusprofessori Markku Peltonen ja johtava asiantuntija Sirkka Goebeler.

Salminen kertoi tiedotustilaisuudessa, että koronatautiin kuolemisen riski on huomattavasti pienempi kuin aiemmin, mikä on rokotteiden ansiota.

Kuolleiden määrän laskeminen ei ole aivan selkeää. Salmisen mukaan osa tilastoiduista kuolemantapauksista liittyy varmasti koronavirustautiin, mutta on todennäköistä, että osa ei johdu koronasta.

Markku Peltosen mukaan arviot koronan aiheuttamasta ylikuolleisuudesta vaihtelevat noin 2 000:n ja 4 000:n välillä, kun mukaan lasketaan vuodet 2020 ja 2021 yhteensä.

On kuitenkin huomioitava, että Suomessa kuolleiden määrä on noussut jo pitkään ennen koronaa, ja siihen liittyvät myös väestön määrä ja ikärakenne. Lähes 90 prosenttia koronakuolemista on monitekijäisiä, eli niihin ovat vaikuttaneet monet eri syyt.

Uudenmaan ulkopuolella tautitapausten määrä on ollut nousussa useissa sairaanhoitopiireissä. BA.5-variantti on selvästi yleistymässä.

Erikoissairaanhoidossa potilaiden määrä on laskenut, mutta viime aikoina potilaita on ollut hiukan enemmän. Teho-osastolla ei ole nähty kasvua: Mika Salmisen mukaan potilaat eivät ole niin sairaita kuin ennen.

Salmisen mukaan on määrittelykysymys, milloin pandemia loppuu. Koska virusta vastaan ei saa pysyvää suojaa, korona tulee ja menee aalloissa maailmassa.

Väestön immuniteetti paranee rokotusten ja tartuntojen kautta, mutta kiertäviä virusmuunnoksia tulee jatkossakin.

”Enää ei oikeastaan puhuta varautumisesta vaan sopeutumisesta”, Salminen kommentoi.

Salminen kuitenkin ennakoi, että viruskierto tuottaa myös tulevalla talvikaudella enemmän rasitusta terveydenhuollolle kuin ennen koronaviruspandemiaa. Valtiovallan on hänen mukaansa huomioitava, että terveydenhuolto vaatii lisää resursseja talvella kasvavien potilasmäärien hoitamiseen.

Neljänsien koronarokoteannosten aikatauluttaminen on herättänyt keskustelua kesän aikana. THL muutti heinäkuussa linjaustaan niin, että neljänsiä rokotuksia on alettu tarjota aiempaa nuoremmille väestöryhmille.

Asiasta syntyi keskustelua muun muassa siksi, että aluksi neljänsiä rokotuksia suunniteltiin annettavaksi hitaammalla aikataululla. THL kiirehti kuitenkin suositustaan sen jälkeen, kun Euroopan tartuntatautivirasto ja Euroopan lääkevirasto antoivat EU-maille suosituksen yli 60-vuotiaiden rokottamisesta.