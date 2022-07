Yhtiö vetää myynnistä neljä erää härkäpapupyöryköitä.

Mums-yhtiö on ilmoittanut vetäneensä myynnistä neljä erää härkäpapupyöryköitä, joiden on todettu sisältävän gluteenia, vaikka ne on ilmoitettu pakkausmerkinnöissä gluteenittomiksi.

Kyseessä ovat Fallero Paahdettu punajuuri 210 gramman pakkauksissa ja Fallero Herne-Lehtikaali 210 gramman pakkauksissa.

Takaisinveto koskee tuotteita, joiden päiväys on 31.7., 2.8., 7.8. ja 9.8. Tuotteita on ollut myynnissä vähittäiskaupoissa eri puolilla Suomea.

Tuotteet voivat aiheuttaa terveyshaittoja vilja-allergisille ja keliaakikoille, yritys kertoo tiedotteessaan.

Tuotteen gluteenille yliherkkiä ostajia pyydetään olemaan yhteydessä Poutun kuluttajapalveluun ja lähettämään kuva tuotepakkauksesta sähköpostiosoitteeseen info@pouttu.fi.