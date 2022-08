Koirahotellien suosio on yrittäjien mukaan ollut tänä kesänä suurta. Useampi ketju on nyt laajentumassa, ja tällä viikolla avattiin koirien lento­kenttä­hotelli.

Helsinkiläisen Tassumafian koirahotellin aulassa kuuluu keskiviikkona iltapäivällä haukkua. Ovella vastaan kirmaa joukko koiria. Mukana on espanjanvesikoira Clara, jolla on menossa ensimmäinen kokonainen hotellipäivä.

Päivä on alkanut aamiaisella ja ulkoilulla. Sitten ohjelmassa on leikkiä ja nukkumista. Tassumafian Miina Mäkisen mukaan Clara ei tosin ole hirveästi leikkinyt muiden koirien kanssa, mutta se on nauttinut rapsutuksista.

Tämä on kaksivuotiaan Claran kolmas kerta koirahotellissa tänä vuonna, omistaja Marika Olofsson kertoo puhelimitse.

Nyt Clara on hotellissa kuusi vuorokautta, kun Olofssonin perhe lomailee Keski-Euroopassa.

Olofsson maksaa majoituksesta yhteensä 340 euroa. Hänen laskelmiensa mukaan se on tällä reissulla noin kaksi kolmasosaa perheen yhden ihmisen hotelli­majoituksen hinnasta.

”Onhan se iso osa lomabudjettia. Neljän hengen lisäksi mukaan pitää budjetoida koira.”

Olofsson olisi kuitenkin valmis maksamaan tarvittaessa enemmänkin.

”En etsi halvempaa, jotta säästäisin muutaman euron. Tärkeintä on, että Clara on hyvässä paikassa.”

Marika Olofssonin mielestä koirahotelli on kätevä, koska jos varauksen tekee ajoissa, koiran hoito järjestyy halutulle ajankohdalle helposti. KUVA: MARIKA OLOFSSON

Koirahotelleissa on riittänyt tänä kesänä asiakkaita, kun ihmiset ovat päässeet taas matkustamaan.

Heinäkuussa asiakkaille myytiin Tassumafian toimitusjohtaja Henrikki Jussilan mukaan ei-oota. Muutos on suuri verrattuna viime kesään, jolloin ketju aloitti hotellitoiminnan.

”Viime vuonna oli ehkä yksi viikonloppu, kun hotelli oli täynnä”, Jussila kertoo.

Kun korona alkoi keväällä hellittää, yritys uskalsi investoida laajentumiseen. Ketjun toinen lemmikkihotelli avattiin tällä viikolla Helsinki-Vantaan lentokentälle, jossa ketju tarjoaa myös muita lemmikki­palveluja.

Nyt toinen hotelli odottaa ensimmäisiä asiakkaitaan. Suunnitelmana on ollut Jussilan mukaan luoda bisnes- ja lomamatkailijoille suunnattu ”A-luokan lemmikkihotelli”. Sillä on esimerkiksi oma koirapuisto.

”Ihminen maksaa palveluista: kun lähtee loma- tai työmatkalle, voi ajaa lentokentälle, tiputtaa koiran meille ja lähteä hyvillä mielin matkalle.”

Tassumafian Miina Mäkinen ulkoiluttaa Claraa (vasemmalla) ja Rerunia.

Myös vuonna 2016 perustettu Doggies & Kitties -ketju aikoo jatkaa laajentumistaan. Ketjua kuvaillaan nettisivuilla ”Suomen ensimmäiseksi lemmikki­hotelli­toiminnan kasvuyritykseksi”.

Ketjulla on hotellit Seinäjoella, Ylöjärvellä, Hämeen­linnassa ja Jyväskylässä. Kahta jälkimmäistä pyörittävät franchising-yrittäjät.

Korona vaikutti yritykseen dramaattisesti, kertoo toimitusjohtaja Kirsi Hautakangas. Puoli vuotta ennen pandemian alkua perustettu Porvoon toimipiste joutui lopettamaan toimintansa.

Viime toukokuussa varausten määrä kuitenkin räjähti.

”Toukokuun puolestavälistä asti viikonloput ovat olleet täynnä, ja heinäkuussa viikollakin oli aika lailla täyttä. Koulujen alkamiseen asti on vilskettä”, Hautakangas kertoo.

Laajentumistoimet ovat nyt suunnitelma­tasolla.

”Kesä on ollut niin kiireinen. Syksyllä laitamme laajentumiseen resursseja.”

Koirille on tarjolla erilaisia ja erihintaisia majoittumis­vaihtoehtoja. Marika Olofssonin valintaan vaikuttivat esimerkiksi muiden arvostelut sekä se, miten koiriin hotellissa suhtaudutaan.

”Tärkeintä on, että koiralla on turvallinen olo”, Olofsson sanoo.

Ennen ensimmäistä majoittumista Clara kävi tutustumassa hotelliin päiväseltään.

”Clara kävi harjoittelemassa samaan tapaan kuin lapset menevät päiväkotiin ensin harjoittelemaan.”

Nyt paikka on jo tuttu, ja Clara menee Olofssonin mukaan hotelliin häntä heiluen.

”Koirahotelli on hyvä myös sosiaalistamisen kannalta. Kaupunkikoirat tapaavat toisiaan lähinnä hihnassa, mutta nyt Clara on muiden koirien joukossa.”

Tassumafian koirahotelleissa koirat viettävät päivisin aikaa toistensa kanssa. Jos koiraa ei ole sosiaalistettu, se voi Henrikki Jussilan mukaan olla yksin.

”Tarkoitus on, että koirat ovat isommassa porukassa. Siinä on sama ajatus kuin esimerkiksi Hoplopissa, jonne lapset menevät leikkimään. Koirallakin tulee olla loma ja hauskaa.”

Doggies & Kitties -ketjun hotelleissa koirilla on omat huoneet, joissa ne viettävät aikaa yksin.

”Lähtökohtaisesti vieraat koirat eivät ole tekemisissä, mutta jos omistaja antaa luvan ja löytyy sopiva kaveri, koirien annetaan leikkiä keskenään”, Hautakangas sanoo.

Ketjun hotelleissa omistaja voi valita koiralleen majoituksen erilaisista vaihtoehdoista.

Touhuloma on vaihtoehdoista suosituin, sanoo Hautakangas. Siihen kuuluu erilaista päivittäistä koiran aktivointia. Vuorokausihinta on 40–45 euroa.

"Meillä on paljon aktiivisia koiria, ja saamme aktiivisuutta purettua, kun touhutaan.”

Marika Olofssonin mukaan Clara viihtyy hyvin koirahotellissa.

Mitä lähempänä koirahoitolan olot ovat koiran normaalia ympäristöä, sen parempi, sanoo koirien käyttäytymisen asiantuntija Emmi Hakio.

”Jos esimerkiksi koira on tottunut olemaan omissa oloissaan eikä ole niin sosiaalinen, sillä on parempi olla oma yksiö, jossa se saa olla rauhassa.”

Hakio itse suosii kodinomaisia hoitoloita, joissa koirien ei tarvitse olla rivissä omissa häkeissään.

”Ei välttämättä niin, että kaikki koirat ovat samassa tilassa, mutta niin, että ne ovat kodinomaisessa ympäristössä ja koira pystytään ottamaan yksilöllisesti huomioon.”

Koirahotellissa majoittuminen aiheuttaa Hakion mukaan kuitenkin aina koiralle stressiä.

”Esimerkiksi uudet äänet ja hajut vaikuttavat koiran käyttäytymiseen ja lisäävät koiran stressiä. Toiset koirat ovat hyvin sopeutuvaisia ja toiset jännittävät enemmän, mutta stressitaso kuitenkin jollain tavalla heittelee.”

Harvinaisissa tapauksissa hotelliin jääminen voi Hakion mukaan jopa laukaista koirassa eroahdistuksen.

”Koira voi kokea tulevansa hylätyksi, kun se viedään yhtäkkiä vieraaseen ympäristöön. Se voi olla koiralle kova paikka.”

Koiran sopeutumisen kannalta tärkeää olisi, että omistaja totuttaisi koiran erilaisiin ympäristöihin pennusta asti.

”Sillä pääsee jo pitkälle, kun koira oppii siihen, että se voi olla ihmisestä erossa, erilaisissa ympäristöissä ja erilaisten ihmisten kanssa.”

CLaran kanssa ongelmia hotelli­majoittumisessa ei ole ollut, Marika Olofsson sanoo.

Hän seuraa reissullaan Claran kuulumisia Instagramista, jonne hotelli päivittää kuulumisia. Viimeisimmissä videoissa koirat leikkivät sekä makoilevat sohvalla.

”Toki Clara haluaa kotiinkin, mutta kyllä se selkeästi viihtyy hotellissa. Se on vähän omassa spassaan siellä.”