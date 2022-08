Koronafuksi Juuso Kilven kampus on ollut kaksi vuotta kotona – Nyt korkeakoulut palaavat lähi­opetukseen ja hän haluaa kokea, mitä on ”normaali” opiskelijaelämä

Etäopiskelu on sopinut kolmatta opiskeluvuottaan aloittavalle Juuso Kilvelle hyvin. Hän kokee silti jääneensä paitsi yhteisöllisestä opiskelijaelämästä.

Laskentatoimen opiskelija Juuso Kilpi, 24, aloittaa syksyllä kolmannen vuotensa Jyväskylän yliopistossa. Ensimmäiset kaksi vuotta hän on opiskellut pääosin etänä.

Korkeakoulut palaavat tulevana lukuvuonna suureksi osaksi lähiopetukseen.

Koronapandemian vuoksi opetus tapahtui keväästä 2020 lähtien pääasiassa etäyhteyksien avulla. Korkeakoulujen etäopetussuositus poistui tämän vuoden tammikuun lopussa, ja kevään myötä lähiopetukseen palattiin vähitellen.

Linjaukset korkeakoulujen välillä vaihtelivat. Esimerkiksi Tampereen yliopisto jatkoi opetusta pääasiassa etänä maaliskuun alkupuolelle asti.

”Siinä on puolensa ja puolensa”, kuvailee 24-vuotias laskentatoimen opiskelija Juuso Kilpi kokemuksiaan etäopiskelusta.

Syksyllä Kilpi aloittaa kolmannen opiskeluvuotensa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tähän mennessä hän on käynyt suurimman osan opinnoistaan etänä.

Käytännössä opetus on tarkoittanut etäluentoja tai luentotallenteita, ja esimerkiksi ryhmätöitä on tehty viestintäsovellus Teamsin tai Zoomin välityksellä, Kilpi kertoo.

” ”Ristiriitainen fiilis.”

Paikan päälle hän on päässyt lähinnä opintojen alussa orientaatioviikoilla syksyllä 2020 sekä viime syksynä laskentatoimen aineopintojen kursseilla.

”Tuntuihan se alkuun hassulta, kun oli tottunut vuoden ajan etäopiskeluun. Olen pesunkestävä koronafuksi."

Jyväskylän yliopisto on ilmoittanut, että tulevana lukuvuonna se painottaa lähiopetusta etenkin vuonna 2020 ja sen jälkeen aloittaneille opiskelijoille.

”Ristiriitainen fiilis”, tiivistää Kilpi ajatuksensa lähiopetukseen palaamisesta.

Lähiopetus asettaa työmäärän terveisiin rajoihin, kun taas etänä läppärin äärellä saattaa kulua kahdeksankin tuntia, sanoo Juuso Kilpi.

Kilpi pitää lähiopetusta ajallisesti tehottomampana kuin etäopiskelua, sillä kampukselle lähtemisen sijasta voisi vain nousta sängystä, harjata hampaat ja mennä kannettavan tietokoneen ääreen. Lähiopetus tuo toisaalta rakennetta arkeen.

”Aikataulu ohjaa, minkä verran täytyy päivän aikana saada aikaan. Se asettaa työmäärän terveisiin rajoihin, kun taas etänä saattaa tehdä hommia kahdeksan tuntia jatkuvalla syötöllä.”

Etäopiskelu on sopinut Kilvelle pääasiassa hyvin. Siitä kielivät myös opintopisteet, joita hänelle on kertynyt 150 kahden lukuvuoden aikana. Tavallisesti yhden lukuvuoden aikana on suoritettava noin 60 opintopistettä, jos mielii valmistua tavoiteajassa.

”Tunnen myös ihmisiä, jotka ovat jättäneet hakematta kouluun etäopetussuosituksen vuoksi, koska tietävät, etteivät pystyisi itsenäisesti suoriutumaan opinnoista.”

Vaikka Kilven opinnot ovat edenneet tavoiteaikaa rivakammin, kokee hän jääneensä paitsi jostain olennaisesta, nimittäin opiskelijaelämästä.

”On olemassa tietty kuva siitä, mitä opiskelijaelämä tarkoittaa. Oma todellisuuteni on ollut jotain ihan toista.”

Hän ei tarkoita pelkästään alkoholin kyllästämiä haalaritapahtumia ja muita vapaa-ajan huvituksia, vaan myös kurssikavereihin tutustumista ja yhteisöllisyyden rakentumista, jotka jäivät koronaviruksen varjoon.

Kilpi on pitänyt tiiviimmin yhteyttä opintojen alussa jaetun tuutoriporukkansa kanssa. Ryhmäytyminen muiden vuosikurssilaisten kanssa ei hänestä ole onnistunut kunnolla.

”Porukoista syntyi kuppikuntia, sillä he olivat ainoita ihmisiä, joihin pääsi kunnolla tutustumaan. Tänä keväänä, kun tapahtumia pystyttiin järjestämään vapaasti, ryhmäytyminen oli jo vähän myöhäistä.”

Juuso Kilpi kokee jääneensä paitsi paljon puhutusta opiskelijaelämästä. Opinnot ovat kaikesta huolimatta edenneet ripeästi.

Etäopiskeluaika on kuormittanut monen opiskelijan mieltä. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden ahdistus- ja masennusoireet sekä yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät pandemian aikana.

Kilpi asuu Jyväskylässä yhdessä kumppaninsa kanssa. Lisäksi hän on löytänyt opiskelijayhteisöstä muutaman hyvän ystävän, joiden kanssa hän on viettänyt aikaa myös kesällä.

”Yksinäisyys on pysynyt loitolla”, hän sanoo.

Fuksisyksystä lähtien Kilpi on ollut Olutseura Dos ry:n toiminnassa, ja tänä vuonna hän toimii seuran puheenjohtajana. Seura järjestää esimerkiksi maisteluiltoja, jotka onnistuivat myös ravintolarajoitusten puitteissa, Kilpi kertoo.

”Seura on poikkitieteellinen, joten siellä on tutustunut ihmisiin laidasta laitaan.”

Ulkopuolisuuden kokemukselta ei Kilpikään ole silti täysin välttynyt.

”Toki sitä toivoisi itsekin olevansa mukana, jos näkee somessa tuttujen opiskelijoiden pitävän hauskaa yhdessä, muttei itse kuulu samaan porukkaan.”

Hiljattain Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julisti koronaviruksen endemiaksi, mikä tarkoittaa vaihtelevasti ilmaantuvaa ja toistuvia epidemioita aiheuttavaa tautia.

Lue lisää: THL:n Salminen: Koronaviruksen leviämisessä uusi vaihe – Pandemiasta siirryttiin endemiaan

HS kysyi Suomen yliopistoilta ja suurilta ammattikorkeakoululta, miten ne aikovat järjestää opetuksensa tulevana lukuvuonna, kun koronavirus ei enää vaadi poikkeusjärjestelyitä.

Korkeakoulut kertovat painottavansa tulevana lukuvuonna lähiopetusta. Myös korona-aikana tutuksi tulleet etä-, hybridi- ja verkko-opetus ovat edelleen niiden valikoimassa.

Juuso Kilpi odottaa ”normaalia” opiskelijaelämää ja kohtaamisia kampuksella. Kuvassa Jyväskylän yliopiston Lähde-kirjasto.

Päätös opetustavasta tehdään pedagogisin perustein, koulut painottavat. Moni kouluista muistuttaa, että niillä on erilaisia opetustapoja ja kurssitoteutuksia pandemiasta riippumatta.

Koulut kertovat pitävänsä tärkeänä erityisesti uusien ja kandidaattivaiheen opiskelijoiden pääsyä lähiopetukseen, sillä se tukee yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden hyvinvointia.

Syyslukukauden opetus alkaa pääasiassa elokuun lopussa tai syyskuun alussa, eli viikoilla 35 tai 36. Uusilla opiskelijoilla opetus voi alkaa jo tätä aiemmin.

Mitä Kilpi odottaa tulevalta lukuvuodelta?

”Kohtaamisia kampuksella, sillä niitä ei liiemmin ole ollut. Monet kauppislaiset eivät ole tähän mennessä päässeet lainkaan lähiopetukseen.”

Hän toivoo myös, että opintoja voisi edelleen suorittaa mahdollisuuksien mukaan etänä.

Lisäksi Kilpi haluaa vihdoin kokea ”normaalin” opiskelijaelämän, josta hän sai jo esimakua keväällä.

”Syksyllä pääsee ottamaan kaiken ilon irti siitä.”