Moni viettää aikaa tai valmistaa ruokaa liian lähellä Thermacell-laitetta. HS kysyi asiantuntijoilta, miten laitetta tulisi käyttää ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla.

Hyttysiä karkottavan Thermacell-laitteen käyttöä on havaittu kansallispuistoissa, vaikka laite on tarkoitettu käytettäväksi vain pihapiirissä, HS uutisoi torstaina.

Moni muukin laitteen käyttöön liittyvä asia on herättänyt tänä kesänä kysymyksiä.

Lue lisää: ”Laitetta käytettiin taukopaikalla, jossa ihmiset söivät eväitä” – Tuuli Miettunen hämmästyi nähdessään, että Thermacell-karkottimia oli tuotu kansallispuistoon

Thermacellin teho perustuu höyrystettäviin pralletriinimattoihin. Pralletriini on hyönteisille voimakas hermomyrkky. Jotkut retkeily- ja ulkoiluliikkeet lopettivat tuotteen myynnin viime vuonna sen jälkeen, kun sen markkinointi nousi otsikoihin.

HS kysyi turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Elina Rydmanilta, Jyväskylän yliopiston kemian professori Petri Pihkolta ja Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärveltä, miten laitetta tulisi käyttää ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla.

Miksi laite on turvallinen pihapiirissä, mutta ei sen ulkopuolella?

Elina Rydman: ”Suurin osa hyönteismyrkyistä on hyväksytty käytettäväksi esimerkiksi sisällä tai ulkona rakennuksen välittömässä läheisyydessä, koska niitä käytetään kodin ja ihmisten suojelemiseen. Thermacellin kohdalla on myös haettu meiltä [Tukesista] lupa käyttöön nimenomaan pihapiirissä.

Olemme arvioineet tuotteen siinä käytössä, mihin se on haettu. Emme ole arvioineet muunlaisen käytön riskejä.”

Petri Pihko: ”Voisin spekuloida, että jos ihmiset käyttävät laitetta pihapiirissä, se ei päädy luontoon yhtä helposti. Jos sitä käyttää kaikkialla, on vaara, että laite esimerkiksi putoaa vesistöön tai jää jonnekin ja esimerkiksi eläimet voivat hakea sen.”

Miten paljon laitteeseen täytyy pitää välimatkaa?

Elina Rydman: ”Laitteen välittömässä läheisyydessä ei suositella viettämään aikaa. En osaa sanoa metrimäärää, mutta lähinnä tarkoitetaan sitä, että ei hengitä höyryä koko ajan. Tehoaineen pitoisuus laimenee todella nopeasti ilmassa, joten tärkeintä on, ettei istu juuri laitteen vieressä.”

Petri Pihko: ”Laitetta ei ole tarkoitettu sellaiseen käyttöön, jossa ihminen voi altistua. Kemikaaliriskeissä on se ongelma, että vaikutukset voivat ilmetä pitkän ajan päästä. Sekin on yksi kysymys, että jos joukossa on joku alkuraskauden vaiheessa oleva, pitäisikö silloin pidättäytyä kokonaan tällaisten laitteiden käyttämisestä.”

Saako Thermacellin vieressä grillata makkaraa?

Elina Rydman: ”Tehoaine on haitallista hengitettynä ja nieltynä, joten ruoat pitää sen läheisyydessä peittää. Jos laite on päällä ja ruoat seisovat vieressä pitkän aikaa, niihin voi kertyä ainetta.”

Petri Pihko: ”Tehoainetta voi periaatteessa tiivistyä kylmiin ruokiin, kun sitä höyrytetään. Tuotteen lähellä ei saisi laittaa ruokaa eikä käsitellä elintarvikkeita, mutta yleensä ihmiset nimenomaan käyttävät laitetta, kun menevät ulos syömään.”

Miten Thermacellin käyttö voi vaikuttaa pihapiirin hyönteisiin ja vesistöön?

Ilari Sääksjärvi: ”Myrkky vaikuttaa potentiaalisesti kaikkiin hyönteisiin. Tarvittaisiin lisätietoa siitä, miten aine pienissä pitoisuuksissa vaikuttaa hyönteisten käyttäytymiseen ja sitä kautta elinmahdollisuuksiin.

Kyse on voimakkaasta hermomyrkystä, ja on mietitty, vaikuttaako pieni pitoisuus jopa pysyvästi hyönteisten hermojärjestelmään.

Voi olla, että tutkimuksissa selviää, että kaikki on ok. Sitä ennen toivoisin, että varovaisuutta noudatettaisiin hieman enemmän eikä laitetta käytettäisi etenkään luonnossa. Se tiedetään, että aine on äärimmäisen myrkyllistä vesieliöille ja hyönteisille.”

” ”Jos näitä käyttää ohjeenvastaisesti, kyseessä on kemikaalirikkomus. Siitä on määrätty erikseen sakkoa.”

Miksi laitteen käyttö on sallittu, vaikka sen tehoaine on EU-tasolla arviointivaiheessa?

Elina Rydman: ”Thermacell on hyväksytty vuonna 2016 Suomen kansallisen kemikaalilain mukaisesti. Sen kemikaalivaaraominaisuuksia on siis arvioitu meidän kemikaalilakimme mukaisessa arvioinnissa.

Kun tehoaine on hyväksytty EU-tasolla, kaikki sitä sisältävät valmisteet joutuvat hakemaan lupaa biosidiasetuksen mukaisesti. Valmisteluvan myöntäminen riippuu siitä, mihin käyttöihin pralletriini hyväksytään ja tuleeko siihen rajoituksia.”

Petri Pihko: ”En ota kantaa siihen, pitäisikö laitteen käyttö olla sallittua. Huomauttaisin kuitenkin, että ryhtiliike olisi paikallaan siinä, miten laitetta tosiasiallisesti käytetään ja markkinoidaan. Se saattaa olla ristiriidassa sen kanssa, miten laitetta pitäisi käyttää.

Sitä ihmiset eivät yleensä tiedä, että jos näitä käyttää ohjeenvastaisesti, kyseessä on kemikaalirikkomus. Siitä on määrätty erikseen sakkoa. On eri asia, kuinka hyvin tätä valvotaan. Jos ohjeenvastainen käyttö on yleistä, pitäisi harkita, täytyykö säännöksiä tiukentaa.”

Mitä konkreettista hyötyä Thermacellista on verrattuna muihin hyttyskarkotteisiin?

Elina Rydman: ”Tuohon en voi ottaa suoraan kantaa. Yleisesti suosittelemme, että ihmiset ensisijaisesti käyttäisivät jotain muuta kuin kemikaaleja itsensä suojaamiseen.”

Petri Pihko: ”Voisi ajatella, että aine saattaa hajota vähän nopeammin ilmassa. Karkotusvaikutus ei myöskään ole paikallinen, vaan se on vähän laajemmalla alalla.”