Koronarokotteiden lyhytaikainen teho on hyvä, mutta se hiipuu. Toisaalta teho vakavaa tautia vastaan on etenkin perusterveillä hyvä. Kysyimme THL:n ylilääkäriltä Hanna Nohynekilta, kuka tarvitsee neljännen annoksen juuri nyt ja keillä on vielä varaa odotella.

Neljänsien koronarokotteiden jakamista on laajennettu niin koko Suomessa kuin myös Pirkanmaalla.

THL antoi 18. heinäkuuta uuden suosituksen, että kunnat tarjoaisivat neljänsiä rokoteannoksia heinäkuussa tai viimeistään 1. elokuuta alkaen portaittain tietyille väestöryhmille. Ryhmät ovat 70–79-vuotiaat, riskiryhmiin kuuluvat 18–69-vuotiaat sekä 60–69-vuotiaat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri, kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) sihteeri Hanna Nohynek kertoo, että rokotteiden saatavuus on tällä hetkellä hyvä, ja se näyttäisi pysyvän samanlaisena.

Hänen mukaansa rokotuksen lyhytaikainen teho on erittäin hyvä, mutta ajan kuluessa se hiipuu. Kolmekaan annosta ei ole tehnyt sairaiden ja hyvin iäkkäiden ihmisten suojasta korkeatehoista tai pitkäkestoista. Hän kertoo, että Kanadasta ja Israelista saatujen tietojen sekä laboratoriotestien perusteella neljäs annos nostaa heidän suojansa samalle tasolle tai jopa korkeammalle kuin se oli heti kolmannen rokotteen jälkeen.

Neljättä rokotetta ei toistaiseksi tarvita, jos on saanut jo kolme rokoteannosta ja sairastanut koronan. Sillä, milloin taudin on sairastanut, ei ole väliä. Nohynekin mukaan THL palaa tarkastelemaan päätöstä uudestaan elo- ja syyskuun vaihteessa. Omikronmuunnokselle räätälöityjen rokotteiden saatavuus voi nousta tällöin ratkaisevaksi tekijäksi siinä, annetaanko neljäs annos koronan sairastaneille.

”Jos on sairastanut koronan kuuden kuukauden sisällä, vielä ei ole mitään kiirettä. Jos siitä rupeaa olemaan pitkältikin aikaa, todennäköisesti seuraava askel on saada yksi lisäannos. Silloin kysymys kuuluu, olisiko sen hyvä olla niitä omikronräätälöityjä rokotteita, joita me toivottavasti saamme syyskuussa”, Nohynek kertoo.

Neljännestä annoksesta ei Nohynekin mukaan pitäisi aiheutua lisähaittaa, vaikka olisi sairastanut koronan. Sen sijaan siitä voi aiheutua ohimenevää kuumetta, väsymystä ja pistospaikan kipua.

Jos on alle 60-vuotias, saanut kolmannen rokotteen noin puoli vuotta sitten eikä ole vielä sairastanut koronaviruksen aiheuttamaa tautia, suoja vakavaa tautia vastaan on Nohynekin mukaan vielä erittäin hyvä. Jos on täyttänyt 60 vuotta ja henkilöllä on lieviä perussairauksia, Nohynekin mukaan vakavan koronataudin riski on suhteessa suurempi ja lisäannos aiheellinen.

Nohynekin mukaan kuluu aikaa, ennen kuin laajaan käyttöön saadaan pitkäkestoista suojaa antava rokote, joka antaisi suojan eri koronavirustyyppejä vastaan. Odotuksia on hänen mukaansa kohdistettu muun muassa proteiiniadjuvanttirokotteisiin sekä pansarbecovirusrokotteisiin.

Kliinisissä kokeissa on myös nenän limakalvoille annettavia rokotteita, joiden toivotaan estävän tartuntoja ja tartuttavuutta paremmin kuin nykyiset rokotteet.

”Vielä on liian varhaista sanoa, miten paljon lisäannoksia tullaan jatkossa tarvitsemaan ja kenelle. Emme tiedä, miten virus muuntuu ja kuinka hyvin saavutettu immuniteetti siltä suojaa”, hän sanoo ja muistuttaa, että BA5-muunnos leviää nyt nopeasti.

”Tuleeko taas uusia variantteja, ja miten rokotteemme purevat niihin? Nämä ovat juuri niitä kysymyksiä, joita meidän täytyy miettiä tarkkaan.”