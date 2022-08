Poliisi rajaisi käyttöhuoneiden käyttäjät täysi-ikäisiin, jotka kärsivät huumeriippuvuudesta.

Poliisi suhtautuu tuoreen blogikirjoituksen perusteella osin myönteisesti huumeiden käyttöhuonekokeiluun, jota koskeva kansalaisaloite etenee eduskuntaan.

Huumeiden käyttöhuoneet ovat tiloja, joissa huumeita voidaan käyttää puhtaissa ja valvotuissa olosuhteissa.

”Poliisitoiminnan näkökulmasta käyttötilakokeilu olisi varmasti haastava. Näemme käyttötiloissa kuitenkin myös mahdollisuuksia”, kirjoittaa Poliisihallituksen poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen poliisin nettisivuilla julkaistussa blogikirjoituksessaan.

Kirjoituksen mukaan huolellisesti suunnitellut, käyttäjäryhmältään rajatut ja valvotut käyttötilat voisivat olla perusteltu lisä nykyisiin huumehaittojen ehkäisytoimiin.

Käyttöhuonekokeilu edellyttäisi poliisin mukaan lainsäädäntömuutoksia.

”Jos kokeilua varten lakia ei muuteta, poliisin kanta on selkeä: huumeiden käyttö ja hallussapito on rangaistavaa, ja meidän on niihin lain vaatimuksesta puututtava. Kokeilu vaatisi siis ehdottomasti tarkkarajaisia lakimuutoksia”, Pöyhönen kirjoittaa.

Poliisin mielestä käyttöhuoneiden käyttäjäjoukko tulisi rajata. Tilojen käytön tulisi olla tarkoitettu ”niille täysi-ikäisille huumeriippuvuudesta kärsiville, jotka sitä eniten tarvitsevat”.

Blogitekstin mukaan poliisi ei halua olla esteenä tai hidasteena päihdepalveluiden kehittämisessä.

Poliisi tukee toimia huumeidenkäytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Blogikirjoituksessa korostetaan koko hoitoonohjausketjun toimivuuden tärkeyttä.

”Poliisi on erityisen huolissaan lasten ja nuorten huumausaineiden käytöstä. Myös me toivomme ensisijaisesti ratkaisuja huumeiden käytön vähentämiseksi. Siksi olemme jo pidemmän aikaa suunnanneet keinovalikoimaamme entistä enemmän huumerikosten ennalta estämiseen ja toimenpiteiden porrastamiseen sanktioiden sijaan. Ohjaamme päihdehoitoon sen sijaan, että vain iskisimme sakkoa kouraan”, Pöyhönen toteaa.

Helsingin kaupunki esitti valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä vuonna 2019, mutta ehdotus ei ole johtanut toimiin.

Huumeiden käyttötilakokeilua ajava kansalaisaloite on kerännyt 50 000 allekirjoitusta ja etenee siten eduskunnan käsittelyyn. Kansalaisaloitteen tekijät ehdottavat lainvalmistelun käynnistämistä, jotta käyttötilakokeilu voitaisiin toteuttaa.