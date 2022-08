Kaakkois-Suomen rajavartiosto havaitsi viime viikolla kaksi väärennysrikosta. Myös erilaiset rikkomukset ovat lisääntyneet, kun rajanylittäjien määrä on kasvanut.

Vaalimaan rajatarkastusaseman rajatarkastajat havaitsivat viime viikolla kaksi väärennysrikosta.

Torstaina maastalähtötarkastukseen saapui venäläinen mies, jolla oli hallussaan Ranskan henkilökortti. Asiakirjatutkinnan perusteella kortti todettiin vääräksi.

Henkilö kertoi tulleensa Schengen-alueelle lokakuussa 2021. Hän oli sanojensa mukaan oleskellut Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa.

Henkilö kertoi saaneensa Ranskan henkilökortin lumeavioliiton avulla, jonka solmiminen oli maksanut 1500 euroa.

Mies on haastettu vastaajaksi elokuussa pidettävään käräjäoikeuden käsittelyyn. Hänet käännytettiin Venäjälle torstaina.

Lauantaina maastalähtötarkastukseen saapui venäläisnainen, jonka passissa oli yhteensä 16 väärennettyä rajanylitysleimaa. Näistä kahdeksan oli Schengen-maiden leimoja.

Lisäksi passissa oli Indonesian viisumi, jota epäiltiin vääräksi.

Nainen myönsi kuulustelussa, että hän oli hankkinut neljänä eri kertana yhteensä 16 väärää leimaa passiinsa sekä väärän Indonesian viisumin rajanylitysleimoineen.

Hän oli vääriä rajanylitysleimoja hankkimalla pyrkinyt peittelemään todellista oleskeluaikaansa Schengen-alueella, kertoo tutkinnanjohtaja Ossi Fonselius Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Tämä on Fonseliuksen mukaan tavallinen syy leimojen väärentämiseen.

Nainen sai haasteen väärennyksestä ja ulkomaalaisrikkomuksesta. Hänet käännytettiin maanantai-iltapäivällä Venäjälle.

Rajavartiosto avasi viime viikolla esitutkintoja myös vaarallisen esineen hallussapidosta ja lievästä valtionrajarikoksesta.

Molemmat ovat rajavartiolaitokselle tavallisia, Fonselius sanoo.

”Varsinkin vaarallisia esineitä, kuten teleskooppipatukoita, havaitaan aika paljon vuositasolla rajanylitysliikenteessä.”

Viime viikolla rajavartiosto määräsi 34 sakkoa. Suurin osa niistä oli rajanylityspaikoilla havaittuja lieviä ampuma-aserikkomuksia ja paljastinlaiterikkomuksia.

”Hiljaisemmista ajoista sakkojen määrä on karkeasti arvioiden tuplaantunut. Kun rajanylitysliikenne on lähtenyt nousuun, määrät ovat lisääntyneet. Tapausten määrä on kuitenkin maltillinen”, Fonselius kertoo.