Ajonopeudet laskivat lähes kaikilla Helsingin sisääntuloväylillä heinäkuussa.

Suomalaiset ovat autoilleet tänä kesänä selkeästi rauhallisempaa vauhtia kuin edellisenä kesänä. Ajonopeuksien merkittävä lasku näkyy Finntrafficin tilastossa heinäkuussa.

Asiantuntijat arvioivat, että ajonopeutta ovat heinäkuussa laskeneet erityisesti loma-autoilijat. Polttoaineen raju hinnannousu on löysännyt heidän kaasujalkaansa.

”Heinäkuu on lomakuukausi ja silloin ajetaan eniten. Liikenteessä on ihmisiä, jotka eivät muuten välttämättä aja paljon. He ovat laskeneet nopeuttaan, koska polttoaineen hinta on puraissut”, arvioi Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki.

Fintraffic vertasi HS:lle ajonopeuksia huhtikuun alusta heinäkuun loppuun tänä vuonna ja viime vuonna. Vertailu tehtiin yhteensä 14 mittausasemalla Suomen vilkkaimmin liikennöidyillä pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä.

Ajonopeuksia verrattiin viimevuotisiin nopeuksiin valtatie 1:llä eli Turunväylällä, valtatie 3:lla eli Tampereelle johtavalla moottoritiellä, Lahteen menevällä valtatie 4:llä sekä valtatie 7:llä, joka johtaa Helsingistä itään kohti Kotkaa.

Tarkastelluilla mittausasemilla on 120 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Merkittävä lasku ajonopeuksissa havaittiin heinäkuun nopeuksissa verrattuna viime kesään lähes kaikilla mittausasemilla.

Keskimäärin ajonopeus laski 2,3 kilometriä tunnissa. Kun viime vuoden heinäkuussa osuuksilla kaasuteltiin keskimäärin 114,28 tuntivauhtia, tänä vuonna ajettiin 111,98 kilometrin tuntinopeudella.

Tarkki muistuttaa, että tilastovertailussa ei ole selvitetty tietöiden osuutta nopeuksiin. Niitä on ollut ulosmenoväylillä paljon tänäkin kesänä.

Polttoaineen hinta on noussut rajusti tänä vuonna. Korkeimmillaan hinta oli touko- ja kesäkuussa. Heinäkuun alussa bensiinin ja dieselin litrahinta lähti laskuun.

Vaikka hinta oli toukokuussa hyvin korkea, ajonopeuksien hidastumista ei toukokuun tilastossa vielä näy. Kesäkuun ajonopeuksissakaan muutos ei ole merkittävä.

”Vasta heinäkuussa ajonopeudet selkeästi laskevat”, sanoo Tarkki.

Fintrafficin teettämän kyselyn mukaan suomalaisista autoilijoista 43 prosenttia kertoi vähentäneensä ajojaan alkuvuonna ennätyksellisen korkean polttoaineen hinnan vuoksi.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta arvioi ajonopeuden laskun näkyvän nimenomaan moottoriteillä, joilla saa ajaa sataakahtakymppiä.

”Huomaan sen omassakin ajossa. En ole ennenkään sitä sataakahtakymppiä innokkaasti ajanut, ja nyt entistä tarkemmin mietin. Satasta ja vähän päälle, mutta en sen enempää. Ei minulla niin kiire ole aamulla töihin, että maksaisin siitä niin paljon enemmän”, Ihalainen sanoo.

Polttoaineen hinnassa säästää eniten, kun laskee isoimpia nopeuksia. Jos pudottaa 120 tuntinopeuden 110:een, säästää enemmän kuin jos pudottaa nopeuden 110:stä 100:aan.

Ajonopeuttaan laskeneet ovat Ihalaisen havaintojen mukaan yleisimmin niitä, jotka maksavat polttoaineen omasta kukkarostaan. Monet yritysten pakettiautot, ja jopa kuorma-autot, ajavat usein henkilöautoliikenteen ohi.

”Ne, jotka pystyvät laskuttamaan ajonsa muilta, ajavat vähän kovempaa”, Ihalainen sanoo.

Sähköautoilijat ovat vähitellen yleistyneet ja heidän Ihalainen on havainnut matkaavan usein maltillista vauhtia.

”Yli satasen nopeuksissa sähköauto alkaa viedä virtaa. Jos sillä ajaa pidempää matkaa, voi tulla mieleen, että on mukava ajella vähän hiljempaa, ettei tarvitse latailla niin usein”, Ihalainen pohtii.

Pandemia-aikana ajonopeudet poliisin havaintojen mukaan nousivat hieman.

”Liikennemäärät vähenivät ja tien päällä oli tilaa ajaa. Nyt kun määrät ovat lisääntyneet, vapaita nopeuksia ei pysty samaan tapaan ajamaan”, Ihalainen sanoo.

Ajonopeuksien alentaminen on tehokas liikenneturvallisuustoimenpide. Tämä kävi ilmi muun muassa Uudenmaan ely-keskuksen selvityksessä viime syksynä, jossa tarkasteltiin ajonopeuden vaikutusta suurilla kaupunkiseuduilla.

Selvityksen mukaan nopeusrajoitusten alentaminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, liikenteen melua sekä pienhiukkas- ja typenoksidipäästöjä.

Alhaisemmalla ajonopeudella voidaan selvityksen mukaan parantaa myös liikenteen sujuvuutta ja vähentää päällysteen kulumista.

Alemmat ajonopeudet tarkoittavat kuitenkin pidempiä matka-aikoja.

”Taloudellisessa mielessä aikakustannukset ovat selkeästi suurin nopeusrajoitusten alentamisen haittavaikutus”, selvityksessä todetaan.

Päästöjen vähentämisen näkökulmasta optimaalinen nopeusrajoitus olisi selvityksen mukaan 60–80 kilometriä tunnissa.

”Etenkin raskaassa liikenteessä tasainen matkanopeus on tärkeää, sillä kiihdytykset ja jarrutukset lisäävät päästöjä”, muistuttaa selvitys.

Traficomin tilaston mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.