Poliisi ei halunnut kommentoida uhrin ja epäillyn välistä suhdetta. Kyse on tutkinnanjohtajan mukaan arkaluonteisesta rikoksesta.

Poliisi epäilee keski-ikäisen miehen syyllistyneen henkirikokseen viikonloppuna Kouvolassa Kymenlaaksossa.

Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että viime lauantaina yksi henkilö kuoli väkivaltarikoksessa, joka oli poliisin mukaan ”perheen sisäinen”. Epäilty mies otettiin tapahtumapaikalta kiinni.

58-vuotias mies vangittiin Kymenlaakson käräjäoikeudessa tiistaina todennäköisin syin epäiltynä taposta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anne Tuomisto ei kommentoinut STT:lle uhrin ja epäillyn välistä perhesuhdetta. Tuomiston mukaan teossa on kyse arkaluonteisesta rikoksesta. Tuomisto on täsmentänyt Iltalehdelle, että uhri on täysi-ikäinen.

Esitutkinta on poliisin tiedotteen mukaan alkuvaiheessa, joten poliisi ei tutkinnallisista syistä kerro yksityiskohtia.

Epäillyllä ei ole ollut aiempia rikosasioita vireillä Kymenlaakson käräjäoikeudessa.