Skootterin myyneen yrityksen nettisivuilla lukee, ettei asiakkaalla ole velvollisuutta ilmoittaa palautuksen syytä. Silti se vaati todistusta Petra Nyqvistin isän sairaudesta.

Salolaisen Petra Nyqvistin muistisairaan isän pihalle ilmestyi heinäkuussa skootteri. 83-vuotias isä oli tilannut kyseisen kulkuvälineen itselleen, vaikka motoriikka ei enää riitä skootterin hallintaan, kertoo Nyqvist.

”Hän oli jostain onnistunut saamaan sähköskootterin esitteen ja tilaamaan sen itselleen. Joskus hän onnistuu tekemään sellaista, mikä menee yli hänen kykyjensä.”

Nyqvist ei tiedä, mistä isä sai esitteen käsiinsä. Hän kuitenkin uskoo, että isä on itse ollut yhteydessä skootterin myyneeseen Skand-nimiseen yritykseen.

Nyt Nyqvist yrittää saada noin 3 000 euron kaupat peruutettua. Hän kertoo olleensa nopeasti yhteydessä yritykseen, jolta isä oli tilannut skootterin.

”He olivat ihan myönteisiä mutta pyysivät ensin, että teen valtakirjan, koska en voi muuten isäni puolesta asiaa hoitaa.”

Isän kanssa tehtiin valtakirja, ja Nyqvist oli siinä ymmärryksessä, että kaupat voisi peruuttaa kahden viikon sisällä ilman mitään sen suurempia perusteluja.

”Mutta meille tuli vielä pyyntö, että meidän täytyy todistaa muistisairaus jollain tavalla, niin sitten saamme ehkä hoitaa maksuttomasti tämän palautuksen.”

”En tiedä tarkemmin tässä vaiheessa, että mitä tämä tarkoittaa.”

Nyqvistin isä asuu puolisonsa kanssa Kemiönsaaressa.

”Puoliso lupasi katsoa kotona, löytyvätkö isän diagnoosipaperit.”

Jos lääkärintodistusta ei löydy, isän pitää mahdollisesti mennä uudelleen lääkäriin, arvelee Nyqvist.

Nyqvistä ihmetyttää, että yritys pyytää terveystietoja sisältäviä papereita todistukseksi.

”Se on siinä mielessä hiukan erikoista, että diagnoosihan on tietysti sensitiivistä tietoa. On hiukan vaikea kuvitella, että se pitäisi erikseen todistaa.”

Nyqvist ei kertomansa mukaan ole erityisen pöyristynyt pyynnöstä. Häntä lähinnä huolestuttaa se, miten yritys säilyttää arkaluontoisia terveystietoja.

Nyqvist kertoo, että skootteri haettiin isän luota viime viikon torstaina, mutta hänelle on vielä epäselvää, miten kauppojen peruutuksen kanssa muuten toimitaan.

Kuluttajalla on tällaisten tavaroiden kohdalla 14 vuorokauden sisällä aina oikeus peruuttaa kaupat, jos ne on tehty etämyynnin välityksellä, kertoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Mira Mutru.

”Se on suoraan kuluttajansuojalaista tuleva oikeus.”

Etämyynnillä tarkoitetaan muun muassa verkossa tai puhelimessa tehtyjä kauppoja, tarkentaa Mutru.

”Silloin on kyse etämyynnistä, kun myyjä ja ostaja eivät ole samassa tilassa.”

Kauppojen peruutuksen pitäisi onnistua pelkällä ilmoituksella, jatkaa Mutru.

”Laki antaa peruuttamisoikeuden ihan sellaisenaan, eikä siihen tarvita mitään syytä.”

Skandin nettisivuilla olevissa peruutus- ja palautusehdoissa todetaan, ettei asiakkaalla ole velvollisuutta ilmoittaa palautuksen syytä.

”Siinäkin mielessä tämä kuvio vaikuttaa aika erikoiselta, jos he jotain tällaista todistusta vaativat”, sanoo Mutru viitaten Nyqvistin tapaukseen.

Elias Smouni Skandilta kertoo sähköpostitse, ettei yritys kommentoi yksittäistapauksia. Hän sanoo, että kaupat on mahdollista peruuttaa ehtojen mukaisesti peruutusajan sisällä ilman erityistä perustetta.

”Välitämme asiakkaistamme, ja siksi meillä on tapana maksaa asiakkaiden palautuskuljetukset, mikäli kyse on sairauden vuoksi peruuntuneesta kaupasta. Normaalisti perimme skootterin palautuksesta kuljetusmaksun, jos asiakas ei sitä itse halua tai ehdi palauttaa. Sairastapauksissa asiakaspalvelullamme on tapana pyytää jonkinlaista selvitystä asiakkaan sairaudesta, jotta mahdollisilta väärinkäytöksiltä pystytään välttymään.”

Mutru kertoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston useimmiten saavan yhteydenottoja omaisilta, joiden läheiset ovat joutuneet suoramarkkinointipuheluiden kohteeksi. Tällaisissa tapauksissa läheiset ovat yleensä tehneet kauppoja tuotteista, joita eivät tarvitse, tai ymmärtämättään sitoutuneet kuukausitilauksiin.

Myös Nyqvist kertoo, että moni hänen lähipiirissään on joutunut selvittelemään kauppoja, joita vanhemmat tai muut läheiset ovat puhelimitse tehneet.

”Minulla on muitakin ystäviä, joilla on samanlainen tilanne, että he joutuvat jatkuvasti peruuttamaan kirja- ja lehtitilauksia vanhemmiltaan. Kyllä olen huomannut, että ihmisillä alkaa mitta täyttyä näiden kaupustelujen kanssa.”

”Se on hirveän raskasta perheelle.”

Mutrun mukaan keinoja torjua ilmiötä on hyvin vähän.

”Henkilöllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi itselleen, mutta se täytyy usein tehdä yrityskohtaisesti. Käytännössä ongelma on se, että kun on niin paljon toimijoita ja myyjiä, voi olla todella hankalaa saada tehdyksi sellaisia ilmoituksia, jotka kattaisi kaikkia myyjiä.”