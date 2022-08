Tullin esitutkinnan mukaan huumeet on tuotu Suomeen postiliikenteessä. Pääepäilty on Belgian kansalainen.

Tulli on paljastanut ulkomailta käsin johdetun salakuljetusorganisaation, joka on kuljettanut Suomeen useita kymmeniä kiloja vahvoja huumausaineita. Takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvo on Tullin mukaan yli 1,6 miljoonaa euroa.

Tulli on takavarikoinut organisaation hallusta maaliskuussa 2022 yhteensä yli 46 kilogrammaa amfetamiinia, amfetamiinin saostamiseen tarvittavaa välineistöä, yli 60 grammaa kokaiinia, 784 grammaa marihuanaa ja erilaisia luvattomia ampuma-aseita, kuten katkaistun haulikon.

Esitutkinnan mukaan levitykseen asti on päätynyt yli 10 kiloa amfetamiinia, 300 grammaa kokaiinia ja 18 000 ekstaasitablettia. Näiden yhteenlaskettu arvo on noin 755 000 euroa.

Takavarikoiduista huumausaine-eristä olisi voitu valmistaa yli 230 000 käyttöannosta.

”Osa amfetamiinista on tuotu Suomeen öljymäisessä muodossa ja siitä on saostettu amfetamiinia sitä varten vuokratussa loma-asunnossa Itä-Uudenmaan alueella. Esitutkintamme perusteella huumausaineet on tuotu Suomeen postiliikenteessä”, kertoo tutkinnanjohtaja Tero Virtanen Tullin tiedotteessa.

Tullin tekemän esitutkinnan mukaan salakuljetusorganisaation toimintaa on johdettu osittain ulkomailta. Pääepäilty on Belgian kansalainen, jonka epäillään järjestäneen huumeiden maahantuontia Suomeen.

”Suomessa huumausaineiden levityksestä on pääasiassa vastannut suomalainen mieshenkilö. Muut Suomessa ja ulkomailla toimineet henkilöt koostuvat sekä suomalaisista että muiden maiden kansalaisista. Osalla epäillyistä on rikostaustaa Suomessa”, kertoo tutkinnanjohtaja Virtanen.

Yhteensä tutkinnassa on ollut epäiltyinä noin kymmenen henkilöä, joista osa edelleen vangittuina. Asia siirtyy elokuun aikana syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.