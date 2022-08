”Size does matter” – Tällaisia ovat Tampereen taivaalla huomiota herättäneet jättimäiset sotilas­helikopterit

Yhdysvaltojen armeijan kapteeni Andrew Pfeiffer vierailee ensimmäistä kertaa Suomessa harjoittelemassa. Hän on jättimäisen Chinook-helikopterin pilotti.

Ilman kuulokkeita ja äänet peittävää tukevaa sotilaskypärää käynnissä olevassa Chinook-kopterissa ei kuulisi edes omia ajatuksiaan. Kopterin lentoon lähtö on näyttävä ja tuntuu vatsassa, kun kaksiroottorinen kone nousee ilmaan. Nokka osoittaa aluksi jyrkästi maata kohti. Heikompaa hirvittäisi.

Kone on todella tilava sisältä. Penkkiin kiinnittäydytään reittilentokoneistakin tutuilla vöillä. Nopeus on huimaava ja tuntuu huomattavasti paremmin kuin lentokoneissa. Käännökset Pirkanmaan taivaan yllä ovat nopeita ja tempoilevia. Kopteri voi lentää reilun 300 kilometrin tuntinopeudella.

Katso alta videolta, miltä näytti Chinook-helikopterin kyydissä:

Tämä on isoin ja komein helikopterimme, kehaisee yhdysvaltalainen kapteeni ja helikopteripilotti Andrew Pfeiffer esitellessään Pirkanmaankin taivaalla viime aikoina pörrännyttä Chinook-helikopteria. Sen kylkeen on maalattu humoristinen logo, jossa lukee englanniksi ”Size does matter” eli koko ratkaisee. Tällaisia koneita Suomen Puolustusvoimilla ei ole.

Ympäri Suomea tällä hetkellä olevissa sotaharjoituksissa vierailee sekä britti- että yhdysvaltalaissotilaita ja helikoptereita. Britannian ilmavoimienkoptereiden kotikenttä on ollut harjoitusten aikana Virossa ja yhdysvaltalaisten joukkojen kopterit ovat majailleet Pirkkalassa.

Helikopterit esittäytyivät keskiviikkona medialle Pirkkalan lentokentällä. Kuvassa yhdysvaltalainen F-versio Chinookista.

Yhdysvaltojen armeijan yliluutnantti Robin Beauregard kurkkaa helikopterin luukusta. Yhdysvalloilta on mukana Suomessa kaksi Chinook-helikopteria sekä kaksi UH-60 Blackhawkia.

Amerikkalaisten silmäterään eli CH-47 Chinookiin mahtuu sotilaita 32 ja se pystyy nostamaan ilmaan yli 20 000 kiloa. Keskiviikkona mukana on ylimääräinen polttoainetankki. Se vie tilaa, mutta kasvattaa kopterin lentoajan noin 2,5 tunnista neljään tuntiin.

Chinookia käytetään sotilaiden siirtelyn lisäksi rahdin kuljettamiseen. Suomalaiseen kopterikalustoon verrattuna kopteri voi kuljettaa tai nostaa isompia asejärjestelmiä kuten tykkejä.

”Se on helpompi lentää kuin ajatellaan. Helikopterilla lentämisen oppiminen vaatii toki työtä, mutta ei se niin vaikeaa ole. Kuin kilpa-autolla ajaisi”, Pfeiffer kuvaa.

Pfeifferin kotitukikohta sijaitsee Saksassa. Tämän kesän vierailu Suomessa on sotilaan ensimmäinen. Amerikkalaiseen tapaan Pfeiffer kehuu Pirkkalan lentokenttää ja sen sotilastukikohdan henkilökuntaa.

Yhdysvaltalaisen Chinookin ohjaamossa riittää nappuloita ja kytkimiä.

Britannian ilmavoimien kopterit on varustettu harjoituksissa myös kevyin asein. Chinookin takaramppiin on asennettu konekivääri ja etuluukusta (kuvassa) pilkottaa minigun.

Pirkanmaan alueella joukot ovat helikoptereineen harjoitelleet varsinkin järviolosuhteissa. Tampereen Kämmenniemessä nähtiin tiistaina kaksi yhdysvaltalaista Blachawk-kopteria, joista ainakin toinen laskeutui kallioluodolle.

Utin jääkärirykmentin helikopteripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Jaakko Kauppinen ei pidä käynnissä olevaa harjoitusta mitenkään poikkeuksellisina, vaan ennemmin paluuksi normaaliin. Korona-aikana harjoittelu kumppaneiden kanssa on jäänyt vähiin.

Ensi viikolla 12. elokuuta päättyvän harjoituksen tarkoituksena on ollut tukea muita puolustushaaroja ja parantaa maiden helikopteritoiminnan yhteistyötä: Eli esimerkiksi sitä, miten tehtäviä suunnitellaan ja miten maavoimien joukot kuormataan koptereihin tehokkaasti.

Suomalaiset joukot on koulutettu jo pidemmän aikaa kansainvälisten standardien mukaan ja siksi yhteistyö muiden maiden koptereiden kanssa on ollut komentaja Kauppisen mukaan helppoa.

”Nämä ovat todella ammattitaitoisia kavereita. Kaikki on mennyt todella hyvin.”

Chinook-kopterit ovat Boeingin kehittämiä. Kopterin ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 1962. Ne on tarkoitettu sotilaallisessa käytössä pääosin erikoisjoukkojen kuljettamiseen. Kone on noin 30 metriä pitkä ja kuusi metriä korkea. Roottoreiden halkaisija on jopa 18 metriä.

Puolustusvoimien käyttämä NH90-kopteri on Kauppisen mukaan esimerkiksi jäänestojärjestelmän ja keveyden osalta sopivampi suomalaisiin olosuhteisiin. Hän ei myönnä, että kadehtisi vierailijoiden koneita. Päin vastoin, Kauppinen naurahtaa.

Jättimäinen Chinook on suomalaista koptereita huomattavasti painavampi.

”Lokakuusta huhtikuulle olosuhteet ovat Suomessa todella haastavat ja siinä kone on kyllä todella hyvä.”

Pirkkalan lentokenttä on Kauppisen mukaan toimiva myös helikoptereille.

”Pirkkalan kenttä on logistisesti huippuluokkaa. Eihän tätä voi kehua kuin maasta taivaisiin.”

Kauppisen mukaan erityisesti Pirkkalan keskeinen sijainti on harjoituksia ajatellen vahvuus.