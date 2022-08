Kolme rakennusta, auto ja vene tuhoutuivat täysin tulipalossa Valkeakoskella, vaikka vettä satoi kaatamalla – ”Vaikea on keksiä luonnollista syttymissyytä tälle”

Kolme rakennusta on ollut vähintään 20 metrin päässä toisistaan.

Valkeakoskella Vakkalantiellä kolme rakennusta, auto ja vene on tuhoutunut täysin tulipalossa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävästä hieman ennen aamuneljää. Päivystävän palomestarin mukaan kolme rakennusta oli täyden palon vaiheessa, kun palokunta saapui paikalle. Samaan aikaan vettä tuli kaatamalla taivaalta.

”Vaikea on keksiä luonnollista syttymissyytä tälle”, toteaa Pirkanmaan päivystävä palomestari Janne Latsa.

Pihapiirissä ollut päärakennus, vanha navettarakennus ja puuvarasto ovat tuhoutuneet täysin palossa. Myös päärakennuksen edessä ollut auto on palanut poroksi. Varaston edessä on ollut Busterin alumiinivene trailerissa. Myös vene on palanut täysin.

Rakennusten katot ovat tulleet palossa alas. Päärakennuksen takaseinä on vielä pystyssä.

Lisäksi pihapiirissä on ollut vielä leikkimökki ja aitan tapainen rakennus, jotka eivät ole palaneet.

Poliisi on paikan päällä selvittämässä syttymissyytä.

Paikalle saapui seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Latsan mukaan palon leviämisestä ei ollut vaaraa, sillä vettä satoi kaatamalla ja ympäristö oli märkää.

Palokunta on vielä aamuseitsemän aikaan ollut paikalla hoitamassa jälkisammutustöitä.