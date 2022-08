Jättialus asettui paikoilleen Hangon edustalle, mutta kaikki sotilaat eivät vielä tiedä, tarvitaanko heitä alkavassa sotaharjoituksessa.

Illalla sotalaivan kannella järjestellään helikopterit ja lentokoneet valmiiksi seuraavan aamun. Se näyttää tarkkaan hiotulta tanssilta, jossa jokaisella on oma osansa ja usein vielä oma värikoodi paidassaan.

”Eikö olekin hassua, että täällä juuri high schoolista päässeet nuoret voivat parkkeerata miljoonien eurojen arvoisia koneita keskellä merta, mutta eivät voi vielä laillisesti Yhdysvalloissa ostaa alkoholia”, pohtii yksi upseeri, joka isännöi Kearsargella maanantaina ja tiistaina vierailleita suomalaistoimittajia. Hän ei halunnut tulla siteeratuksi nimellään.

Kun aurinko laskee Hangon eteläpuolella, tyyni Itämeri kimmeltää ja kansi on täynnä harmaita sotakoneita, ei ole mitenkään mahdollista välttyä Top Gun -vertauksilta. Ei puutu kuin tunnusbiisi. Sen sijaan kuuluu käsky laivan kovaäänisistä, ettei kannella saa olla enää auringonlaskun jälkeen.

Rivi erilaisia helikoptereita auringonlaskua vasten.

Maihinnousutukialus USS Kearsarge valmistautuu olemaan osa pari viikkoa kestäviä sotaharjoituksia, joita käydään maalla, merellä ja ilmassa tiistaista lähtien.

Lue lisää: USS Kearsarge lähti Helsingistä, mutta vastaanotto jäi sotilaiden mieleen: ”Silloin tunsin ylpeyttä siitä, että olen merijalka­väessä”

Yksi laivan erikoisimmista laitteista on iso ilmatyynyalus, joita on laivan kannella peräti kolme. Ne on vielä lastattu erilaisilla merijalkaväen panssariajoneuvoilla.

Upseeri Howard Young on innoissaan, vaikka ei vielä tiedäkään, tarvitaanko hänen osaamistaan ja ilmatyynyaluksia harjoituksessa. Karikkoiset, kiviset rannat voivat rikkoa ne, ja sellaisia Hangon seudulla riittää.

Howard Youngin työkalu on valtava ilmatyynyalus. Hän seisoo yhden sellaisen ohjaamon vieressä, potkuri takana kuuluu toiseen samanlaiseen.

”Se on kuin nothing else. Se ei kulje kuten tavallinen vene, sitä on vaikea selittää. Mutta se on kuitenkin hauska, nopea ja iso”, Young sanoo ja esittelee omaa soppeaan aluksessa.

Nopea tarkoittaa viittäkymmentä solmua. Young kuulostaa samalta kuin moni muukin laivan ammattilainen. He ovat ylpeitä työstään, kertovat mielellään välineistään ja hymyilevät päälle. Huutoa ei laivalla kuule, naurua sitäkin enemmän.

Sen on huomannut myös laivalla vieraillut Merioperaatiokeskuksen päällikkö, komentaja Toni Joutsia.

”Heillä on valtava ylpeys omaa työtään kohtaan. Upseerit myös kohtelevat alaisiaan hyvin kunnioittavasti”, Joutsia sanoo.

Hän näkee eroaa Suomen Merivoimien ja Yhdysvaltain laivaston ja merijalkaväen tavassa toimia.

”Siellä on jokaiselle toiminnalle oma tekijänsä. Meillä on totuttu tekemään kaikki pienellä porukalla.”

Laivan valtava kuntosali oli illalla täynnä.

Lue lisää: USS Kearsarge on merijalka­väen tukipilari – kuvat ja grafiikat esittelevät aluksen ominaisuuksia

Välillä tuntuu nololta kulkea pitkiä, ahtaita käytäviä pitkin, kun kaikki vastaantulevat sotilaat automaattisesti asettuvat seinää vasten ja antavat vieraille tilaa.

Tulee myös jonkinlainen säälin tunne. Monet laivalla olevista sotilaista ovat olleet merellä puolisen vuotta erossa perheistään. Miten sitä kestää?

Aina on sähköposti ja Facetime, sanoo upseeri Stephanie Baer.

”Kolme sukupolvea sitten sellainen ei olisi ollut mahdollista”, hän sanoo.

Stephanie Baer USS Kearsargen kannella maanantai-iltana. Taustalla Harrier-hävittäjä.

Hänen mielestään laivalla syntyvät ystäväsuhteet ovat kiinteämpiä kuin tavallisemmissa päivätyöpaikoissa, koska armeija asettaa ihmisiä haastavampiin ja vaarallisimpiin tilanteisiin.

”Ystävyydet täällä ovat vahvempia, koska täällä heidät oppii tuntemaan niin syvästi. Jossakin tavallisessa työpaikassa olevan työkaverin nimenomainen tehtävä ei ole pitää sinua hengissä.”

Yöaika sotalaivalla alkaa, kun sisätilojen valaistus vaihtuu punaiseksi. Se muuttaa tunnelman entistä enemmän Top Guniksi. Sotilaat vetäytyvät hytteihinsä. Se suomalaistoimittajille jää näyttämättä, millaiset tilat miehistöllä jossakin alemmilla kansilla on.

Tunnelma käytävillä muuttuu, kun punavalo palaa. Punavalon yksi tarkoitus on estää häikäistymistä pimeän aikaan.

Yöllä punkassa ei uni tule, ensin on kuuma, sitten kylmä. Laiva kulkee tasaisesti, mutta ilmanvaihto ja viemäriputket kohisevat. Viereisissä punkissa merijalkaväen nuoret miehet tuhisevat verhojensa takana.

Hytti on suoraan lentokannen alla ja se tulee selväksi neljältä aamuyöllä. Silloin alkaa aamun lentotoimintojen valmistelu. Kannella aletaan siirrellä painavia kiinnityskettinkejä, mikä herättää monet. Raastava teräksen kirskunta muistuttaa unen sekaan siitä, missä ollaan.

Aamulla lentovalmistelut jatkuvat. Noin sata sotilasta kävelee kannen päästä päähän isona ryhmänä etsien kannelta kaikkea irtonaista, joka voisi ajautua moottoreihin ja aiheuttaa vakavia tilanteita. Se näyttää juuri sellaiselta tavalta työskennellä kuin suurvallan jättiarmeijalta voi odottaakin.

Kannella odottaa kaksi Osprey-kuljetuslentokonetta. Toiseen lastataan toimittajat, toiseen ryhmä merijalkaväen sotilaita. He ovat menossa Jussarön saarelle harjoittelemaan muun muassa tiedustelua kymmeneksi päiväksi.

He ehtivät nopeasti esitellä kuvia aiemmasta samankaltaisesta harjoituksesta Ruotsissa, jossa he rakensivat oksista ja jäkälästä majoitteet, joiden ei pitäisi näkyä lämpökameroissa eikä droneilla.

Lentosotilas antaa kypärän ja pelastusliivin, johon kuuluu kaksi minuuttia kestävä happisäiliö ja suukappale.

Ospreyt nousevat kuin helikopteri, mutta lentävät kuin lentokone. Niitä käytetään muun muassa erikoisjoukkojen siirtoihin.

Osprey nostaa matkustajat ensin suoraan ylös, sitten sen moottorit asettuvat vaakalentoasentoon ja se potkaisee yllättävän nopeasti kovaan vauhtiin. Avoinna olevasta takarampista näkyvä Kearsarge jää hetkessä kauas taakse. Meteli on hirveä.

Vähän ennen laskeutumista Hankoon se tarjoaa vielä toisen yllätyksen. Lentokone jarruttaa kesken lennon, mikä tuntuu järjenvastaiselta. Sitten kone koskettaa Syndalenin ampuma-alueen kanervaista aukiota.