Rokotteita on tulossa Suomeen noin tuhat. Rokotteiden pitäisi tulla Suomeen elokuun aikana.

Apinarokkorokotteiden saaminen Suomeen viivästyy, kertoo Uutissuomalainen. Rokotteiden odotetaan saapuvan Suomeen elokuun aikana, vaikka alun perin niiden piti tulla Suomeen jo heinäkuun lopulla.

Suomeen on tulossa noin tuhat rokoteannosta.

”Suomessa aiotaan käyttää rokotetta altistuneiden eli sairastuneen kanssa hyvin läheisessä kontaktissa olleiden henkilöiden suojaamiseen”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijalääkäri Leif Lakoma sanoo Uutissuomalaisen jutussa.

Suomessa on todettu yhteensä 23 apinarokkotapausta aikuisilla miehillä.

Apinarokkoon on käytössä vasta yksi rokote.

Apinarokkotapauksia on tilastoitu maailmalla yhteensä noin 25 800 keväästä lähtien. Eniten tapauksia on raportoitu Yhdysvalloissa, Britanniassa, Espanjassa, Saksassa ja Ranskassa. Tauti on levinnyt ainakin 83 maahan.

Afrikan ulkopuolella apinarokkoa koskevia kuolemantapauksia on raportoitu vielä hyvin vähän. Kuolemantapauksia on vasta muutamia.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti apinarokon heinäkuussa kansainväliseksi terveysuhaksi.

Apinarokkoriski on globaalilla tasolla kohtuullinen, mutta Euroopassa riski on suuri.

Tauti voi tarttua ihokontaktissa ja esimerkiksi tekstiilien välityksellä. Sen sijaan se ei välity yleensä arkipäiväisissä kohtaamisissa ihmisten välillä.

Apinarokkoon liittyy rakkulamainen ihottuma. Lisäksi ennen iho-oireita saattaa ilmetä kuumetta ja päänsärkyä.