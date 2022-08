Lounais-Suomen poliisi on ottanut kiinni yhden miehen teoista epäiltynä.

Lounais-Suomen poliisilla on ollut selvitettävänä kymmenkunta petosta, jotka liittyvät käytettyjen autojen myyntiin. Poliisi tiedotti asiasta maanantaina iltapäivällä.

Petokset on toteutettu kaikki samalla tavalla. Kaupantekopaikalla ostaja on esittänyt myyjälle maksaneensa tai maksavansa reaaliaikaisesti sovitun summan verkkopankissa.

Ostajan käytössä on kuitenkin ollut verkkopankin niin sanottu demoversio, joka ei tosiasiassa siirrä rahaa. Tekaistua tilisiirtoa näyttämällä ostaja on saanut myyjän vakuutettua maksusuorituksesta. Myöhemmin myyjä on huomannut, ettei hänen tililleen olekaan siirretty rahaa.

Poliisista muistutetaan, että myytävää omaisuutta ei koskaan tulisi luovuttaa ostajalle, ennen kuin rahat ovat myyjän kädessä tai oikeasti tilillä.

Ilmi tulleet petokset ovat tapahtuneet Jämijärven alueella Satakunnassa. Valtaosa epäillyistä rikoksista on tehty vuoden 2022 aikana. Lounais-Suomen poliisi on ottanut kiinni yhden miehen teoista epäiltynä.