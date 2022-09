Tarja ja Jussi Kauranteen luona on keväästä asti asunut ukrainalais­perhe – ”Jos olisi ollut enemmän aikaa miettiä, emme ehkä olisi ryhtyneet tähän”

Tarja ja Jussi Kauranne ehtivät keväällä valmistautua muutaman tunnin siihen, että heille muutti seitsemän hengen perhe Ukrainasta. Moni ei ole osannut varautua pitkään kotimajoitukseen ja sen aiheuttamaan kuormitukseen.

Ljubov Davletbaeva kirjoittaa kirjoja. Kotimaassaan Ukrainassa hän kirjoitti perheestään, suvustaan ja siitä, miten sota on vuodesta 2014 asti vaikuttanut ihmisten elämiin hänen perheensä kotiseuduilla Donetskissa.

Viime huhtikuusta alkaen Davletbaeva on kirjoittanut hausjärveläisen omakotitalon yläkerrassa.

”Hän kirjoittaa Suomesta, matkastamme tänne, ihmisistä joita tapasimme matkallamme. Kylmä maa, lämmin sydän – se on kirjan nimi”, kertoo tytär Rada Glazunova.

”Te kaikki ihmiset olette Suomen suuri sydän”, Davletbaeva sanoo ja hymyilee.

Rada Glazunova on seitsenhenkisestä perheestä ainoa, joka puhuu hieman englantia. Perhe on asunut noin viisi kuukautta Tarja ja Jussi Kauranteen luona. Kommunikaatiossa auttaa käännössovellus.

Kahvipöydän ääressä Tarja Kauranne yllättyy, kun Davletbaevan kirjoittaminen tulee puheeksi.

”En tiennyt, että sinä kirjoitat!”

Hausjärveläisen omakotitalon asukkaat asettuivat yhteiskuvaan talon portaille. Takarivissä Jevheni Glazunov (vas.), Jana Glazunova, Mykyta Glazunov, Julija Glazunova ja Rada Glazunova. Eturivissä Jussi Kauranne (vas.), Tarja Kauranne, Ljubov Davletbaeva ja Fanil Davletbaev.

Hankalinta kuluneiden kuukausien aikana on ollut yhteisen kielen puuttuminen, Tarja Kauranne sanoo.

”Heillä olisi paljon kerrottavaa, mutta emme ymmärrä toisiamme.”

Rada Glazunova ja hänen puolisonsa Jevheni Glazunov pakenivat maaliskuussa kotoaan itä-Ukrainasta. Mukaan lähtivät kymmen­vuotias poika Mykyta, kahdeksan­vuotiaat kaksos­tytöt Jana ja Julija sekä Glazunovan vanhemmat Ljubov ja Fanil Davletbaev.

”Siellä ei ollut enää turvallista. Oli raketteja ja räjähdyksiä. Se oli vaarallista hengelle ja lastemme mielenterveydelle”, Rada kertoo.

Tarkoitus oli jäädä Ukrainan länsiosiin.

”Mutta tapasimme ihmisiä, jotka olivat menossa Suomeen, ja päädyimme samaan bussiin.”

Kolmen päivän matkustamisen jälkeen perhe oli perillä Suomessa sunnuntaina 3. huhti­kuuta.

Samana iltapäivänä Tarja Kauranteen puhelin soi. Hän kuuluu Kotimajoitusverkostoon, josta soitettiin, ettei perheellä ole majapaikkaa. Isoja taloja ei ollut tarjolla, eikä perhe halunnut hajaantua.

Jussi Kauranne oli puoliunessa sohvalla, kun Tarja kysyi, voivatko he majoittaa seitsemän ihmistä.

”Mutisin, että ’joo joo’. Kun heräsin, kysyin, että ’ai kuinka monta’. Teimme hieman laskelmia ja tulimme tulokseen, että majoittaminen on mahdollista.”

Perhe saapui puolenyön jälkeen. Kauranteet ehtivät tehdä heille pedit omakotitalon yläkertaan ja ostaa hammasharjat. Muuten he eivät ehtineet valmistautua.

”Emme todellakaan ehtineet ajatella, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi. Jos olisi ollut enemmän aikaa miettiä, emme ehkä silloin olisi ryhtyneet tähän”, Tarja Kauranne sanoo.

”Ja jos olisimme aavistaneet, miten paljon epätietoisuutta ja turhaa työtä tulee olemaan”, Jussi Kauranne lisää.

”Mutta totta kai me haluamme auttaa tätä perhettä.”

Tarja ja Jussi Kauranne sanovat, että kotimajoituksen tarjoaminen on ollut haasteista huolimatta antoisa kokemus. ”He ovat tavallaan jo perheenjäseniä”, Tarja Kauranne sanoo.

Työtä on totisesti riittänyt.

Alussa ongelmia aiheutti erityisesti henkilötunnusten hankkiminen. Perhettä ohjattiin virastosta virastoon, eikä kukaan tuntunut tietävän, miten pitää toimia.

Jevheni Glazunoville yritettiin myös avata pankkitiliä. Vasta monen asiointikäynnin jälkeen heille selvisi, ettei se ole mahdollista, koska hänellä ei ole kansainvälistä passia eikä hän voi saada suomalaista henkilötodistusta.

”Olemme ajaneet satoja kilometrejä sinne tänne”, Tarja Kauranne kertoo.

Hän auttoi myös Rada Glazunovaa ja Jevheni Glazunovia löytämään työpaikat. Sen jälkeen piti selvitellä, miksei Jevhenille makseta palkkaa. HS kertoi palkkaan liittyvistä ongelmista toissa viikolla.

Nyt perheellä on henkilötunnukset ja viralliset oleskeluluvat – paitsi kahdeksanvuotiaalla Julijalla. Hänelle ongelmia hakuprosessissa on aiheuttanut lähes samanniminen kaksossisko.

”Nämä ovat olleet ihmeellisiä juttuja. Emme ole jaksaneet ymmärtää, mistä kaikki johtuu”, Jussi sanoo.

Rada Glazunova on nauranut, että ongelmat viranomaisasioinnissa muistuttavat häntä kotimaasta.

”Siellä on samoja ongelmia. Sanotaan, että menkää tuonne, missä sanotaan, että menkää sittenkin tänne, ja sitten kukaan ei tiedä, mitä pitää tehdä.”

Myös erilaiset arkirytmit ja ruokailu­tottumukset ovat toisinaan aiheuttaneet haasteita. Lisäksi liikenne­yhteydet ovat huonot. Ruokaostoksille täytyy kulkea ensin polkupyörällä ja sitten junalla.

Pääasiassa kokemus on kuitenkin ollut hyvin antoisa, Jussi ja Tarja Kauranne sanovat.

”Nämä ihmiset ovat äärettömän avuliaita ja mukavia”, Jussi sanoo.

”He ovat tavallaan jo perheenjäseniä”, Tarja lisää.

Rada Glazunova puhuu hieman englantia, mutta kommunikaatiossa Kauranteiden kanssa auttaa usein puhelimen käännössovellus.

Nyt perhe elää tässä hetkessä, Rada Glazunova kertoo. Tulevaisuudesta ei voi tietää.

Kaikki haluavat palata Ukrainaan. Kukaan ei tiedä, milloin se on mahdollista.

”Emme välttämättä voi palata kotiimme. Emme tiedä, mitä sille tapahtuu. Veljeni talo tuhottiin. Meidän kotonamme on nyt majoittunut ukrainalaisia sotilaita.”

Jevheni Glazunovin isä ja kaksi veljeä asuvat yhä Ukrainassa. Glazunov puhuu heidän kanssaan usein puhelimessa.

”Sanomme koko ajan hänen isälleen, että tämän täytyisi lähteä pois. Mutta isä ei halua, koska se on hänen kotinsa. Joinain päivinä hän on hyvin peloissaan”, Rada Glazunova kertoo.

Hausjärvellä erityisesti luonto on tuonut pariskunnalle lohtua. Rada tekee pitkiä kävelyitä. Jevheni istuu välillä pihakeinussa.

”Mielettömän kaunis luonto peittää surulliset ajatukseni. Kotikaupungissani on paljon tehtaita eikä ilma ole näin puhdasta. Täällä voi hengittää syvään”, Jevheni Glazunov sanoo.

Kun Ljubov Davletbaev ei kirjoita, hän tekee ruokaa. Isoisä Fanil Davletbaev pyöräilee usein lasten kanssa.

Lapset käyvät koulua Hausjärvellä ja aloittavat syyskuussa verkko-opetuksena myös ukrainalaisessa koulussa.

”Lapseni vaikuttavat onnellisilta. Se on tärkeintä”, Rada Glazunova sanoo.

Janalla, Julijalla ja Mykytalla on paljon tilaa peleille ja leikeille Kauranteiden omakotitalon pihalla.

Nykyhetken lisäksi korostuu historian merkitys.

Rada Glazunova oli elokuun loppuun asti töissä hoitajana vammaisten tehostetussa asumisyksikössä Riihimäellä. Ukrainassa hän työskenteli infektiolääkärinä.

Asumisyksikössä asui vanhoja ihmisiä, joiden kanssa Glazunova pystyi puhumaan käännössovelluksen avulla.

”He tietävät Suomen ja Venäjän välisestä sodasta. Moni perhe tuhoutui, ja monen on täytynyt lähteä kotoaan evakkoon. He ymmärtävät minua.”

Myös Jussi Kauranteella on historian välityksellä henkilökohtainen side pakolaisuuteen. Hänen äitinsä suku on kotoisin Venäjälle luovutetulta alueelta, jolta he joutuivat pakenemaan. Tuntemattomat ihmiset majoittivat ja ruokkivat heitä.

”Tuli olo, että on ennenkin autettu. Ehkä nyt pystyn maksamaan takaisin jotain, mihin äidin porukalla ei ollut mahdollisuutta.”

Kauranteiden keittiön kellossa lukee kello-sana suomeksi ja venäjäksi. Muihinkin esineisiin on teipattu sanoja.

Ukrainalaisten kotimajoitukset ovat sujuneet pääasiassa hyvin, kertoo Kotimajoituksen tuki ry:n toiminnanjohtaja Terhi Aaltonen.

Ongelmiakin on ollut. Moni ryhtyi keväällä tarjoamaan majoitusta varautumatta siihen, että tarve olisi pitkäaikaista.

”Ei ehkä mietitty tilaa tai omia resursseja ja voimavaroja”, Aaltonen sanoo.

Useat keväällä alkaneet kotimajoitukset ovat jo päättyneet. Maahanmuuttoviraston viime viikon tilastojen mukaan 53 prosenttia ukrainalaisista asuu yksityismajoituksessa. Vielä toukokuun alussa luku oli 77 prosenttia.

Lukuun kuuluvat vapaaehtoisten luona asuvien ohella esimerkiksi sukulaisen luona majoittuvat tai itselleen muun yksityisen majoituksen järjestäneet.

Syyt kotimajoitusten päättymiseen ovat moninaisia, Aaltonen sanoo. Majoittuja on voinut esimerkiksi saada kuntamallin avulla oman asunnon, löytää töitä muualta tai lähteä takaisin Ukrainaan. Majoituksia on päättynyt myös majoittajan toiveesta.

Kauranteiden tavoin monilla majoittajilla on Aaltosen mukaan ollut kokemuksia siitä, että heillä on ollut odotettua isompi rooli majoittujien neuvonnassa ja asioiden järjestelyssä. Monella Ukrainasta paenneella on ollut vaikeuksia palveluiden ja tuen saamisessa.

Myös päättyneistä kotimajoituksista on kuitenkin saatu viestiä positiivisista kokemuksista. Kotimajoituksissa syntyneet ihmissuhteet ja tukiverkot voivat kantaa pitkälle, Aaltonen kertoo.

”Jos saa vaikka kuntamallin kautta asunnon samalta paikkakunnalta, kotimajoituksen jälkeen on hyvin erilainen tilanne kotoutumisen kannalta kuin jos olisi muuttanut suoraan omaan asuntoon.”

Jevheni Glazunovin työt loppuvat todennäköisesti lokakuuhun mennessä.

Hausjärven läheltä uutta työtä on vaikea löytää. Hiljattain Tarja ja Jussi Kauranne ottivat varovaisesti puheeksi, pitäisikö perheen yrittää löytää vuokra-asunto jostain lähempää palveluita.

Myös perhe itse oli miettinyt, ettei nykyinen sijainti ole ihanteellinen liikkumisen ja työllistymisen kannalta.

Nyt Tarja Kauranteella on taas uusi selvitettävä asia: hän on lähettänyt kunnalle viestiä, voisiko perheelle järjestyä asunto.

”Jos he jonnekin menevät, niin autamme heitä.”

Ljubov Davletbaeva kirjoitti Jussi Kauranteelle syntymäpäivälahjaksi kirjeen suomeksi.

Toukokuussa Jussi Kauranteella oli syntymäpäivä. Ljubov Davletbaeva antoi hänelle lahjaksi kirjeen.

Hän oli kirjoittanut sen suomeksi sanakirjan avulla.

”Me kiitollinen teill”, kirje päättyy.