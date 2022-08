Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on useita riskikohteita, jotka ovat johtavan palotarkastajan mukaan myös eräänlainen rikkaus.

Keskiviikkona Porvoon vanhassa kaupungissa syttyneen tulipalon leviäminen muihin puukorttelin rakennuksiin oli vain senttien päässä, arvioi päivystävä palomestari Ilkka Eskelinen Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

”Palon leviäminen saatiin ihan viime hetkellä rajattua vanhan, mutta toimivan palomuurirakenteen avulla. Se oli ihan senteistä kiinni”, Eskelinen sanoo.

Porvoossa syttyi keskiviikkoiltana tulipalo, joka aiheutti usealle vanhalle puurakennukselle suuret palo- ja vesivahingot. Palo sai tiettävästi alkunsa ravintola Meat Districtin hormista.

Kyseisessä palossa ei Eskelisen arvion mukaan kaikesta huolimatta ollut erityistä suurpaloriskiä eikä muutakaan yleisestä riskitasosta poikkeavaa.

Porvoon vanha kaupunki on nostettu Uudenmaan riskianalyysissa ”erityistä huomiota vaativaksi kohteeksi”. Syynä on alueen kulttuurihistoriallinen arvo.

”Alue on vanhaa, tiiviisti rakennettua puurakennusta. Rakennusten väliin ei jää nykyvaatimusten mukaisia välejä.”

Lisäksi pelastustoimen toimintaa alueella hankaloittaa kujien kapeus.

”Kyllä varovaisesti väittäisin, että olemme tietyllä tavalla poikkeuksellinen alue Suomen mittakaavassa”, sanoo johtava palotarkastaja Timo Kouki viitaten koko Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueeseen.

”Meillä on kolme merkittävää riskikohdetta: Kilpilahden teollisuusalue, Loviisan ydinvoimala-alue sekä Loviisan ja Porvoon vanhat kaupungit.”

Jos jossain kohteessa tapahtuu jotain, se nousee vähintään koko maan puheenaiheeksi, toteaa Kouki. Pahimmillaan se muodostuu kansalliseksi riskiksi, hän lisää. Alueen poikkeuksellisuus on pakottanut kiinnittämään erityistä huomiota pelastus- ja palosuunnitelmiin.

Usean riskikohteen osuminen alueelle on myös eräänlainen rikkaus pelastustoimia suunniteltaessa.

”Vaikka ne ovat täysin erilaisia kohteita, voimme tietyllä tavalla hyödyntää samoja ajattelutapoja ja käytäntömalleja niissä kaikissa.”

Myös historia on opettanut varautumisen tärkeydestä. Porvoossa on vuosien saatossa leimahtanut useita merkittäviä tulipaloja, sanoo Kouki. Esimerkkeinä hän mainitsee Porvoon kirkon palon vuonna 2006 ja muusikko Remu Aaltosen talon palon vuonna 2004.

Nämä seikat ovat johtaneet siihen, että kaupungissa on usean vuoden ajan mietitty, miten paloturvallisuutta voisi perinteisten keinojen rinnalla lisätä. Tänä vuonna pohdinnat konkretisoituivat pilotiksi.

Pilotissa Porvoo vanhan kaupungin alue on jaettu kymmeneen noin korttelin kokoiseen lohkoon. Vuosittain pelastusviranomaisten on tarkoitus vierailla kahdessa korttelissa tutustumassa rakennuksiin niin ulkoa kuin sisältä. Ensimmäiset käynnit tehtiin tänä keväänä.

Koukin mukaan kokeilun tarkoituksena on tutustua alueen rakennusinfrastruktuuriin.

”Olemme havainneet ja oppineet myös kantapään kautta, että vanhassa rakennuskannassa, joka on vaikkapa 1800-luvulta tai sitä vanhempaa, on aivan erityyppinen rakennustapa kuin esimerkiksi 1900-luvun loppupuolella. Se aiheuttaa sen, että tulipalot käyttäytyvät rakennuksissa eri tavoin.”

Konkreettinen esimerkki tästä on ruodelaudoitus, joka tulee vastaan, jos tulipaloa sammutetaan katon kautta. Uusissa rakennuksissa se on tehty ohuista laudoista, jotka on helppo läpäistä, mutta vanhoissa taloissa laudoitus on tukeista.

Tällainen tieto helpottaa tulipalon sammuttamista, koska silloin osataan varautua oikeanlaisilla sammutusvälineillä, sanoo Kouki.

Vanhan kaupungin kaikki korttelit on tarkoitus kiertää läpi viidessä vuodessa.