Kuopiolaisopettaja muistelee erästä korona-ajan välikohtausta, joka tapahtui yläkoulussa kesken oppitunnin. Silloin oli voimassa maskisuositus.

”Meillä oli sellainen yhteinen sääntö, että jos maskia ei halunnut pitää, silloin ei saanut tehdä parityötä kylki kyljessä.”

Yksi oppilaista ei noudattanut sääntöä, joten opettaja huomautti asiasta.

”Siinä tilanteessa oppilas otti puhelimensa ja soitti huoltajallensa. Hän laittoi puhelimen kaiuttimelle ja huoltaja räyhäsi ja haukkui rehtorin, koko koulun ja meidän toimintatapamme.”

Opettaja kertoo koko luokan kuulleen huoltajan pauhaamisen ja alatyyliset haukkumasanat puhelimen kaiuttimesta ennen kuin hän sai keskeytettyä tilanteen.

HS kysyi, millaisilla asioilla huoltajat piinaavat opettajia. Monet opettajat kertoivat vanhempien asiattomasta viestinnästä, uhkailusta ja epäluottamuksesta opettajan ammattitaitoon.

Noin kymmenen vuoden uransa aikana kuopiolaisopettaja on törmännyt useisiin vastaaviin tilanteisiin, joissa vanhemmat viestivät asiattomasti. Opettaja esiintyy jutussa nimettömästi asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana vanhempien viestit ovat opettajan mukaan muuttuneet aiempaa kärkkäämmiksi. Samaa mieltä ovat myös kollegat, joiden kanssa hän on keskustellut.

Useimmiten viestintä tapahtuu Wilman kautta. HS on tutustunut osaan viesteistä, joita kuopiolaisopettaja on saanut. Hän kertoo, että nykyisin monet vanhemmat lähettävät saman tien puolustuskannalla olevia viestejä.

”Jotkut vanhemmat ovat sellaisia, että he uskovat ihan sokeasti, mitä lapsi sanoo. Vanhempien mielestä syyllinen yleensä löytyy lapsen kaveriporukasta tai koulun henkilökunnasta.”

”Sitten tulee hyvin kärkäs yhteydenotto kouluun.”

”Lapsen kasvatus on ollut täysin epäonnistunutta tai lapsesta on tehty sisustuselementti hommaamalla kännykkä ja antamalla rahaa eikä ole ollut antaa aikaa eikä kasvatusta. – – Kun koulussa tuleekin kiistatilanne, niin syytetään heti opettajia ja koulua, vaikka lapsi on itse tehty ja jätetty kasvattamatta. Ikea-lapsi ei saa huomiota.” (Opettaja, Helsinki)

”Oman lapsen oppimisvaikeudet on kova paikka vanhemmalle. Kun lapsen oppiminen ei edisty toivotulla tavalla, helppo keino on syyttää siitä huonoa opetusta.” (Opettaja, Turku)