Venäläisiä työntekijöitä ja erityis­asian­tuntijoita saapuu Suomeen muun muassa työn perässä, sillä useampi Venäjällä toimiva suomalainen yritys on lakkauttanut toimintansa maassa.

Maahan­muutto­virastossa on huomattu, että moni oleskelulupaa hakenut venäläinen muuttaa Suomeen perheensä kanssa.

Suomeen saapuu yhä enemmän työntekijöitä ja erityis­asian­tuntijoita Venäjältä, kertoo lupa- ja kansalaisuus­yksikön johtaja Pauliina Helminen Maahan­muutto­virastosta.

Erityisasiantuntijan oleskelulupaa Suomesta on hakenut helmi–heinäkuun aikana 560 venäläistä.

”Ero on suuri verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, jolloin vastaavaa oleskelulupaa haki alle sata”, Helminen kertoo.

Erityisasiantuntijat ovat esimerkiksi tietoteknisissä asioissa avustavia ict-asian­tuntijoita.

Sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi helmikuun 24. päivänä Ukrainaan, useampi Venäjällä toimiva suomalainen yritys on lakkauttanut toimintansa maassa.

Vaikuttaakin siltä, että monet Venäjällä suomalaisyrityksissä työskennelleet asian­tuntijat ovat päättäneet muuttaa Suomeen. Monen mukana muuttaa myös perhe.

”Aiemmin on saatettu toimia niin, että on tultu töihin Suomeen ja perhe tai puoliso on muuttanut vasta perässä. Olemme huomanneet, että nyt enenevässä määrin perheet liikkuvat mukana heti.”

Oleskelulupia haetaan aiempaa enemmän myös muista syistä, kuten opiskelun perusteella. Vaikutuksensa maahanmuuttoon on ollut varmasti ainakin koronavirus­pandemialla sekä Venäjän hyökkäyssodalla muutenkin.

”Muutos ei johdu pelkästään sodasta, mutta totta kai sodalla voi olla valintoihin ja muuttoon vauhdittava vaikutus.”

Muiden kuin EU- ja ETA-kansalaisten on haettava Suomesta oleskelulupaa, jos he aikovat oleskella Suomessa muussa kuin matkailutarkoituksessa yli 90 vuorokauden ajan.

Helmi–heinäkuussa ensimmäistä oleskelulupaansa haki noin 4 300 venäläistä. Hakemuksia on tullut paljon etenkin kesä- ja heinäkuussa. Heinäkuussa puretuilla koronavirusrajoituksillakin on saattanut olla vaikutuksensa, kun liikkuminen Venäjältä Suomeen helpottui.

Kevään ja kesän hakemusmäärät ovat noin kaksinkertaisia edeltävien vuosien vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuonna 2021 hakemusten määrä oli noin 2 200 ja vuonna 2020 noin 1 960. Tosin ennen pandemiaa määrät olivat tätäkin pienempiä.

Ensimmäisen oleskeluluvan lisäksi Suomesta voi hakea jatkoa oleskeluluvalle tai pysyvää oleskelulupaa. Oleskeluluvan jatkoa hakeneiden venäläisten määrä on kasvanut edeltäviin vuosiin verrattuna. Pysyvää oleskelulupaa hakeneiden venäläisten määrä on pysynyt tasaisena.

Jos pelkää tulevansa kotimaassaan vainotuksi, voi Suomesta hakea turvapaikkaa.

Venäläiset ovat jättäneet helmikuun 24. päivästä alkaen yhteensä 309 turvapaikka­hakemusta. Näistä 276 on uusia, ja loput ovat uusintahakemuksia.

Heti maaliskuussa turvapaikkahakemuksissa oli selvä piikki. Sen jälkeen määrät ovat pienentyneet kuukausi kuukaudelta.

”Olisi ollut loogista, että heinäkuun matkustamisen helpottuminen olisi näkynyt turvapaikkahakemusten määrässä pienenä nousuna, mutta niin ei tapahtunut”, sanoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen Maahanmuuttovirastosta.

Koronaviruspandemian aikana venäläisten jättämien turvapaikka­hakemusten määrä väheni. Vuosina ennen pandemiaa hakemusten määrä on ollut noin 200–500 vuodessa.

”Tässä vaiheessa vuotta hakemuksia on jätetty noin 300. Eli määrä asettuu aiempaan normaaliin vaihteluväliin.”

Turvapaikkaa hakevien venäläisten joukossa ovat aiempina vuosina korostuneet Jehovan todistajat ja Kaukasukselta tulleet hakijat, Lehtinen kertoo.

”Heitä on edelleenkin, mutta nyt olemme havainneet sotaan liittyvien perusteiden lisääntymistä. Perusteluna voi olla sodan vastustaminen, tai ne voivat liittyä ase­velvollisuuteen.”