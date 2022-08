Apulais­oikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan Vantaan kaupungin virheen takia kantelija ei pystynyt viemään asiaansa tuomioistuimen käsittelyyn.

Päihdekuntoutusta halunnut ei pystynyt viemään asiaansa tuomioistuimen käsittelyyn, koska hän ei saanut kunnalta päätöstä oikaisuvaatimukseensa. Virkamiehet olivat toimittaneet kantelijalle vain vastineen, josta sai käsityksen, ettei päätöksestä voi valittaa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin mielestä virhe oli niin vakava, että hän suosittelee kantelijalle hyvitystä perusoikeuksiin kohdistuneesta loukkauksesta.

Yli kymmenen vuotta huumeita käyttänyt kantelija kertoi olleensa päihdekuntoutuksessa, mutta Vantaan kaupunki ei myöntänyt hänelle kuntoutuksen jatkoa, vaikka hän koki tarvitsevansa sitä.

Kantelija teki oikaisupyynnön huumehoitopalvelujen esimiehelle, mutta pikaisesti tulleen vastauksen mukaan päätös pysyy.

Kantelijan virhe oli, että hän lähetti oikaisupyynnön väärään paikkaan. Hänen olisi pitänyt toimittaa se kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, ei huumehoitopalvelujen esimiehelle.

Pyyntö oli kuitenkin tehty määräajassa, ja siitä ilmeni selvästi, että kyse oli nimenomaan oikaisupyynnöstä. Siksi virkamiesten olisi pitänyt toimittaa asiakirja oikeaan paikkaan tai ohjeistaa kantelijaa oikeasta menettelystä.

Menettely rikkoi hallintolain mukaista palveluperiaatetta, Sakslin katsoi.

”Pidän erityisen ongelmallisena sitä, että kantelijalle lähetetty vastine on kirjoitettu ikään kuin päätöksen muotoon, jolloin vastaanottajalle on voinut syntyä virheellinen kuva siitä, ettei tehty ratkaisu ole enää muutettavissa.”

Vantaan kaupunki on siten menetellyt lainvastaisesti ja virheellisesti, koska kantelija ei ole saanut minkäänlaista päätöstä oikaisuvaatimukseensa. Siten hän ei pystynyt myöskään valittamaan päätöksestä tuomioistuimeen.

Sakslin korostaa, että asiakas voi tehdä palvelun laadusta tai saamastaan kohtelusta muistutuksen. Jos asiakas ilmoittaa olevansa tyytymätön saamaansa hallinnolliseen päätökseen, pyyntö tulisi käsitellä oikaisuvaatimuksena, ei muistutuksena.

Merkittävä ero on se, että muistutukseen annetusta vastauksesta ei voi tehdä valitusta hallinto-oikeudelle, mutta oikaisuvaatimukseen saadusta päätöksestä voi.

Sakslinin mielestä Vantaan menettely rikkoi kantelijan perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Kyse oli siis perusoikeuden loukkauksesta. Sakslin piti virhettä niin vakavana, että hän suositteli hyvitystä kantelijalle.

”Laiminlyöntien vakavuutta lisää se, että kantelijalla on ollut pitkäkestoinen sairaus ja hänen alentunut kykynsä hoitaa asioitaan on ollut viranomaisten tiedossa. Kantelijalla on myös ollut erityinen tarve saada asiansa nopeasti käsiteltyä.”

Hyvitys voi olla rahallinen korvaus tai aineeton toimenpide, kuten pahoittelu tai anteeksipyyntö.

Sakslin haluaa kaupungilta nyt selvityksen siitä, onko virhe ollut toistuva. Sen takia kaupungin on toimitettava hänelle selvitys siitä, miten päihdehuollon asiakkaiden tekemiä oikaisuvaatimuksia on käsitelty vuoden 2021 alusta lähtien.

Kaupungin on myös kerrottava, miten kantelijalle on hyvitetty tehty virhe.