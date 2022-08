Koulut eivät voi velvoittaa kirjojen päällystämistä huoltajilta, sanoo Opetushallituksen opetusneuvos Tiia Hintsa. Japanista Suomeen muuttanut äiti yllättyi siitä, että koulukirjojen päällystäminen on Suomessa niin iso juttu.

Oppikirjojen päällystäminen on herättänyt keskustelua.

Minkälaisia kirjoittamattomia sääntöjä suomalaisessa koulujärjestelmässä esiintyy? Lähetä meille havaintosi ja kokemuksesti osoitteeseen kotimaa@hs.fi

Koulujen alku on nostanut jälleen esiin kysymyksiä kirjojen päällystämisestä. Pitääkö koulukirjat päällystää kontaktimuovilla vai ei? Entä miksi päällystäminen jää usein vanhempien harteille?

Tätä ihmetteli erityisopettaja Mikko Rosenberg Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

Sitä seuranneessa mielipidekirjoituksessa helsinkiläinen Jarno Määttänen esitti ajatuksen, voisiko koulukirjojen päällystämisen sisällyttää käsityötuntien ohjelmaan.

Kirjojen päällystäminen on askarruttanut myös Japanista kotoisin olevaa Aya Koivusta, jonka lapsi aloitti viime viikolla ensimmäisen luokan Helsingissä.

Koivunen hämmästyi siitä, miten yleinen on ajatus, että koulukirjoja tulee päällystää. Koivunen on törmännyt siihen viime päivinä Rosenbergin mielipidekirjoituksen kommenteissa sekä naapurien puheissa – mutta ei koulussa.

”Ekaluokkalaisemme on saanut jo pari koulukirjaa, mutta koulusta ei ole sanottu, että ne pitäisi päällystää. Ensimmäisinä koulupäivinä naapurimme kuitenkin kysyi vitsillä, että onko kirjat jo päällystetty.”

Koivunen on asunut Suomessa 18 vuotta, ja hänellä on suomalainen puoliso. Koulukirjojen päällystämiseen liittyvä keskustelu sai hänet miettimään, millaisia muita kirjoittamattomia sääntöjä suomalaisessa koulumaailmassa on.

”Luulevatko opettajat, että olemme välinpitämättömiä huoltajia, jos lapsemme kirjoja ei ole päällystetty? Onko muitakin käytäntöjä, jotka perustuvat oletukseen, että näin on aina tehty?” Koivunen pohtii.

Kirjojen päällystäminen kontaktimuovilla ei ole Koivuselle uusi ilmiö. Hänen suomalainen miehensä on kertonut, että tämän kotona 80-luvulla kaikki koulukirjat päällystettiin.

”Mutta hänkään ei tiedä, oliko se tapana vain hänen kotonaan vai oliko se yleinen käytäntö.”

Nyt Koivunen on ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa hänen pitää miettiä, päällystetäänkö oman lapsen kirjat vai ei. Perheessä aiotaan odottaa ohjeistusta koulusta.

”Odotan, että saamme lisää kirjoja ja että opettaja ohjeistaa, tuleeko kirjat päällystää vai ei.”

Perusopetus on maksutonta eivätkä koulut voi velvoittaa kirjojen päällystämistä huoltajilta, sanoo Opetushallituksen opetusneuvos Tiia Hintsa.

”Yleinen ohje koululta kotiin päin voi olla, että arvostetaan, jos uudet kirjat päällystetään. Viestin on kuitenkin oltava sellainen, että sitä ei voi tulkita niin, että kirjat on pakko päällystää.”

Hintsa ei ole törmännyt siihen, että mistään koulusta olisi velvoitettu huoltajia päällystämään kirjoja.

”Jos kirjasarjaa käytetään useamman vuoden ajan, silloin perusopetuksen koulut laittavat itse kirjoihin päällyksen, joka lisää kirjan käyttöikää.”

Hintsa ei näe, että kaikkia kirjoja olisi tarpeen päällystää. Hän pohtii, voisiko kirjoja tarvittaessa päällystää kouluissa oppitunneilla. Se voisi Hintsan mukaan olla osa koulun pedagogista toimintaa ja arjen taitojen oppimista.

”Voi olla muutamia kouluja, joissa tehdään tätä. Mutta voi olla, että oppitunneilla on sen verran muuta opetussisältöä, ettei kouluissa ehditä tehdä tällaista työtä.”

Japanissa kirjoja ei ole tapana päällystää muovilla, Aya Koivunen kertoo.

”Kirjat pitäisi tehdä kestämään. Miksi kirjoja tehdään niin, että ne eivät kestä ilman päällystystä?”

Toisaalta Koivunen ymmärtää, että kontaktimuovilla päällystäminen voi edesauttaa kirjan säilymistä oppilaalta toiselle. Hänen lapsensa sai ensimmäisinä päivinään kierrätetyn ja päällystetyn kirjan, jossa luki, että seuraava käyttäjä huolehtii sen kunnosta.

”Se oli päällystetty, mutta aika käytetyssä kunnossa. On se hieno tapa sekin, että kirjoja kierrätetään ja käytetään pitkään.”

Päällystäminen tuntuu Koivusesta hieman työläältä ajatukselta. Hän kuitenkin arvelee, että kirjojen päällystäminen onnistuu, jos sitä koululta toivotaan.

”Mutta toki koululaiset voisivat itse tehdä sen siellä koulussa. Se voisi olla osa koulutehtävää”, Koivunen ehdottaa.

