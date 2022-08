Kuskilla oli Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttilan mukaan ajokortti.

Yksivuotias lapsi jäi Tyrnävällä maanantai-iltapäivällä auton alle ja kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi tiedotti asiasta maanantaina.

Autoa ajoi nuori perheenjäsen, kertoo Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila. Iltalehden tietojen mukaan autoa kuljetti kuolleen lapsen sisarus.

Anttilan mukaan onnettomuus tapahtui perheen pihapiirin välittömässä läheisyydessä pihatiellä. Autoa kuljettaneella perheenjäsenellä oli ajokortti.

”Kyseessä oli käytännössä liikkeellelähtötilanne. Se oli täysi vahinko. Antaa poliisin kommentoida, olisiko asialle voinut tehdä mitään – minun mielestäni ei”, Anttila sanoo.

Anttila oli maanantaina perheen luona. Kyseessä on hänen mukaansa suuri perhe, jossa on eri ikäisiä lapsia. Paikalla oli Anttilan mukaan myös muita sukulaisia.

”Siellä oli hyvin itkuinen ja surullinen tilanne koko ajan. Voi vaan kuvitella, miltä isästä, äidistä ja muista sisaruksista tuntuu.”

Anttila kertoo, että perheelle tarjottiin apua maanantaina.

”Tänään tiistaina olemme perheeseen uudelleen yhteydessä ja katsomme, millaista tukea he tarvitsevat.”

Myös paikallisissa kouluissa pidetään Anttilan mukaan suruliputuksia ja hiljainen hetki. Tunnelma kunnassa on murheellinen.

”Jokainen ymmärtää, että kun on kyse pienestä lapsesta, se on kova paikka ihmisille. Tämä on pieni kunta, jossa on paljon lapsia ja lapsiperheitä. Ihmiset samastuvat tilanteeseen hyvin herkästi.”

Poliisi kertoi maanantaina tutkivansa asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Poliisi ei tiistaiaamuna kertonut tapahtuneesta enempää.