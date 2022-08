Ensimmäistä kertaa Erna Puomi, 23, törmäsi Helsinki-vihaan Prometheus-leirillä noin kymmenen vuotta sitten. Sinne saapui nuoria ympäri Suomea. Leirin viimeisenä päivänä Puomi kuuli, että osa leirikavereista oli jo heti alkuun ajatellut, ettei ryhdy Puomin kaveriksi.

”Kun ensimmäisenä päivänä olin kertonut olevani Helsingistä, minuun ilmeisesti liitettiin stereotypioita tietynlaisesta tyypistä. Se vaikutti siihen, että he ajattelivat, ettei tuon kanssa haluta kaveerata.”

Leirin aikana ennakkoluulot kuitenkin hävisivät ja monet ihmettelivät, miten Puomi on niin mukava ja empaattinen, vaikka on helsinkiläinen.

Puomi kertoo, ettei ennen tätä kokemusta tiennyt ilmiön olemassaolosta. Hän on asunut koko lapsuutensa ja nuoruutensa Helsingissä.

HS kysyi, millaista Helsinki-vihaa lukijat ovat kohdanneet. Monet vastaajat kertoivat vihan ilmenneen nasevina kommentteina, epäluulona ja ilkeilynä, mutta mahtuipa mukaan myös muutama väkivaltainen kohtaaminen.

”(––) Jatkuvasti saamme kuulla tietyiltä ystäviltä ja sukulaisilta vähättelevää kommentointia Helsinkiä kohtaan. ”Mikä siellä Helsingissä on niin hienoa” ja ”pitääkö sinne kaikkien päästä” -tyyppiset kommentit ovat raskasta kuunneltavaa. Jotkut ovat jopa kieltäytyneet tulemasta luoksemme, vain koska asumme Helsingissä.” (Nainen, 30)

”Nuorena tuli vietettyä kesiä Kainuussa, ja en edes muista enää, kuinka monesti siellä sai kuulla kaikenlaista huutelua puhtaasti sen takia, että oli kotoisin Helsingistä. Parit tappelut on käyty ja useammasta livistetty ilman muuta provokaatiota kuin, että kotipaikkakuntani tuntui olevan alueen nuorien tiedossa.” (Mies, 34)

Seuraavan kerran Helsinki-viha ja epäluuloisuus helsinkiläisiä kohtaan ilmeni Jyväskylässä vuonna 2018, kun Puomi aloitti liikuntapedagogiikan opinnot kaupungissa.

”Sen huomasi ihmisten ilmeistä, eleistä ja puheista.”

Viime lukuvuonna Puomi alkoi tehdä luokanopettajan sivuainetta. Joillain tunneilla käytiin aluksi tutustumiskierros. Lyhyen esittelyn aikana piti kertoa, mistä on kotoisin, koska opettajien mukaan maantieteellinen sijainti kertoo ihmisestä paljon, sanoo Puomi.

”Sitten aloitettiin aina maantieteellisesti etelästä, ja minä kuikuilin ympärille, että onkohan kukaan muu sieltä.”

Muita ei välttämättä ollut, joten Puomi ilmoitti olevansa Helsingistä ja voivansa aloittaa.

”Sitten tuli sellainen hiljaisuus ja sen jälkeen ”ahaaaa, sinä olet tullut tänne, no miltä Jyväskylä tuntuu”.”

”Muiden kohdalla sillä ei tuntunut olevan suurta vaikutusta, että mistä on kotoisin. Mutta minun kohdallani sillä oli yhtäkkiä suurempi vaikutus siihen, millainen olen.”

Koko opiskeluajan Puomi on saanut selitellä, että hän kyllä viihtyy Jyväskylässä, siellä riittää kaikenlaista tekemistä, eikä opiskeluiden loppuunsaattamisen suurin syy ole se, että sen jälkeen saa taas mahdollisimman nopeasti palata Helsinkiin.

”Jotenkin ajattelin, että Helsinki-viha on historian havinaa – jotain, mitä on joskus tapahtunut. Mutta ei, kun se tapahtui minulle.”

Pääkaupunki aina koetaan kansallisen identiteetin kannalta vieraaksi elementiksi, sanoo kaupunkeihin perehtynyt Euroopan historian professori Laura Kolbe.

”Tässä ollaan aika perimmäisten arvojen äärellä.”

Taustalla vaikuttaa kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu, joka juontaa pitkälle historiaan.

”Ihana maaseutu on ollut olemassa Rooman ajoista lähtien, jolloin Rooma oli megalopoli, joka kasvoi ja jonka ongelmat myös näkyivät. Siitä maaperästä kasvoi tällaisen kaupungin ulkopuolisen koskemattoman maailman ihailu.”

Kaupunkiympäristön ongelmat tulivat aiempaa näkyvimmiksi 1700–1800-luvulla, kun teollisuus kehittyi.

”Siellä oli sosiaalisia haasteita, poliittisia jännitteitä, mielenosoituksia, väkivaltaa, syntyvyys on alhaisempaa kuin kuolleisuus ja taudit jyräsivät.”

”(– –) Varsin yleinen käsitys on, että helsinkiläiset ovat omassa harhaisessa kuplassaan, eivätkä tiedä mitään "oikeasta elämästä" (jota sitten ilmeisesti on muualla Suomessa). Tämän huomaa esimerkiksi politiikasta keskusteltaessa. Jos olen jostain asiasta eri mieltä, johtuu se vain siitä, että olen imeytynyt Helsinki-kuplaan, jossa ei ole mitään käsitystä siitä että miten asiat oikeasti menevät. Mielipiteelläni ei ole väliä tai se on vain yksinkertaisesti väärä, koska asun Helsingissä.” (Nainen, 32)

”Lukemattomia kertoja olen vastaanottanut kehun ”helsinkiläiseksi tosi mukava”.” (Nainen, 30)