Taiteiden yön luontokatokeskusteluja voi seurata paikan päällä Sanomatalon mediatorilla tai suorana hs.fi:ssä.

Jonas Staalin ja Radha D'Souzan Comrades against extinction -teos Kansalaistorilla.

Luontokato on ilmastonmuutoksen veroinen ongelma, mutta miten se Suomessa näkyy? Ja miksi Helsingin ydinkeskustaan Kansalaistorille on noussut 15-metrinen torni, joka on täynnä kuvia sukupuuttoon kuolleista elämistä?

Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia Sanomatalon Mediatorilla torstaina kello 16.30–17.45 järjestettävissä keskusteluissa.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Niitä voi myös seurata verkossa suorana lähetyksenä osoitteessa hs.fi. Keskustelut ovat osa Taiteiden yön ohjelmaa.

Ensimmäisessä 16.30 alkavassa keskustelussa taiteilijat Jonas Staal ja Radha D’Souza kertovat Comrades against extinction -teoksestaan ja sen tausta-ajatuksista. Kansalais­torilla huomiota herättänyt torni on heidän käsialaansa.

Taiteilijoita haastattelee HS:n kulttuuritoimittaja Aino Frilander. Keskustelu on englanniksi.

Toisessa, kello 17 alkavassa keskustelussa Mediatorin tuoleille saapuvat Saamelais­käräjien toinen varapuheenjohtaja Leo Aikio, Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Aino Juslén ja Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari. Kolmikko pohtii, miltä luontokato Suomessa näyttää ja mitä sille voitaisiin tehdä.

Keskustelun vetää HS:n luontokadon kirjeenvaihtaja Petja Pelli. Tämä keskustelu käydään suomeksi.

Inarissa poronhoidosta elantonsa saava Aikio on nähnyt omin silmin, kuinka nopeita ympäristömuutokset pohjoisessa ovat. Vieraslaji kyttyrälohi syrjäyttää alkuperäistä lohta Tenolla, ja muuttuneet talvet ja metsänhakkuiden vaikutukset jättävät porot nälkäisiksi.

Naali ilmestyi HS:n automaattikameraan ruokinta-automaatilla Käsivarren erämaassa huhtikuussa. Ilmastonmuutoksesta ja ketun leviämisestä kärsivät naali hävisi Suomen pesimälajistosta 1990-luvulla mutta on nyt suojelutoimien ansiosta palaamassa.

Suomen uhanalaisseurannoista vastuussa oleva Juslén osaa puolestaan kertoa luontokadon etenemisestä koko Suomen tasolla: onko huomiota kiinnitetty liiaksikin yksittäisiin sukupuuttoihin ja kaikista harvinaisimpiin lajeihin, kun samalla yleisetkin lajit ja kokonaiset elinympäristöt harvinaistuvat?

Ahtisaari tuo keskusteluun kulttuuri- ja yritysmaailman näkökulmaa: minkälaisen roolin talouselämä ja taide voivat ottaa tilanteessa, jossa ympäristökriisi vaatii reagointia?

Keskusteluiden jälkeen paikan päälle saapuneiden on mahdollista jatkaa Media­torille seuraamaan kello 18 alkavaa musiikkikulkuetta, johon Comrades against extinction -teos huipentuu.

Musiikkikulkuetta johtavat laulajat Ánnámáret, Anni Elif ja Ali Saad Philomela-kuoron säestyksellä. Taiteilijoiden mukaan yleisö on tervetullut liittymään kulkueeseen ”muistaakseen ja kunnioittaakseen eri lajeihin kuuluvia edeltäjiämme” ja ”julistaakseen lajirajat ylittävää solidaarisuutta sukupuuttoa vastaan”.