Pien­petorauta on kalvanut karhu­emon jalkaa jo vuoden – Nyt poliisi haluaa lopettaa karhun, jonka kansalaisten suuttumus viime kesänä pelasti

Loukkaantunut karhu sai jo viime vuonna poliisilta lopetuspäätöksen, mutta kansalaisten suuttumuksen ja tasavallan presidentin puolison vetoamisen jälkeen karhu päätettiin pelastaa.

Poliisi on päättänyt lopettaa Joensuun Enossa liikkuvan, loukkaantuneen karhuemon. Karhu ei pysty käyttämään toista etujalkaansa, johon jäi kiinni pienpetorauta viime vuonna. Nyt jalka on arvioiden mukaan tulehtunut.

Itä-Suomen poliisin tietojen mukaan kyseessä on sama karhu, joka liikkui pyyntiraudat jalassa samalla alueella jo vuosi sitten. Tuolloin poliisi yritti ennen pyydystää emoa pyyntihäkillä, mutta epäonnistui siinä. Sen jälkeen poliisi teki lopetuspäätökset koko pesueesta ja sen jälkeen vain emosta.

Tämä suututti kansalaisia, ja karhuemon puolesta vetosi jopa tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Lopulta poliisi kertoi yrittävänsä pelastaa karhun. Karhu oli tarkoitus nukuttaa rautojen poistoa varten, mutta sitä ei onnistuttu pyydystämään ennen kuin se painui talvipesään.

Tänä vuonna talviunien jälkeinen havainto karhusta tehtiin 21. heinäkuuta Enossa.

Tänä vuonna poliisi on päättänyt uudelleen, että karhu pitää lopettaa. Virallinen lopetuspäätös tehdään tämän viikon aikana. Syynä on se, että poliisin kuulemien eläinlääkärien arvioiden perusteella karhu on loukkaantunut raudasta liian vakavasti.

Poliisi vetoaa lopettamispäätöksessään eläinsuojelulakiin. Kipu, kärsimys ja tuska ovat kriteereitä eläimen lopettamiselle.

”Eläinsuojelulain mukaan, jos eläin on sellaisessa tilanteessa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, on eläin lopetettava”, tiedotteessa perustellaan.

Pienrauta jäi emokarhun etujalkaan jo vuosi sitten. Kuva heinäkuulta 2021.

Eläinlääkäreiden mukaan pyyntiraudasta aiheutuva kipu vaikuttaa monella tavalla eläimen toimintaan, kuten ravinnonhankintaan ja liikkumiseen.

Koska rauta on suurella todennäköisyydellä syvällä eläimen jalan kudoksissa, poisto vaatisi kirurgisen operaation. Se taas olisi todennäköisesti suuri ja kivulias operaatio, joka olisi vaarallinen niin karhulle kuin siihen osallistuville ihmisille.

Koska karhun jalka on tulehtunut, ilman antibiootteja ja muuta jatkohoitoa riski vakavalle tulehdustilalle on todella suuri. Tulehdustila johtaa usein eläimen kuolemaan tai vähintään heikentää eläimen kykyä hankkia ravintoa, hoitaa pentua tai selviytyä talvehtimisesta.

Lisäksi operaation toteuttaminen maasto-olosuhteissa ei ole poliisin mukaan tarkoituksenmukaista toteuttaa.