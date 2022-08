Poliisi muistuttaa, että junanvainujen päällä liikkuminen on hengenvaarallista. Sähköjohtimissa oleva sähkövirta on hyvin voimakas ja sähkökaari voi syntyä pitkänkin etäisyyden päähän johtimesta.

Junavaunun katolle kiivennyt 20-vuotias paikallinen mies sai kovan sähköiskun, tippui ja kuoli Kuopiossa, epäilee Itä-Suomen poliisilaitos.

Juna oli onnettomuushetkellä pysähdyksissä Kuopion ratapihalla. Mies tippui iskun voimasta junaraiteiden väliin, josta työvuorossa olleet veturinkuljettajat löysivät hänet sunnuntaina iltapäivällä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Hakkarainen kertoo, että onnettomuus on todennäköisesti tapahtunut sunnuntain vastaisena yönä.

Miehen ruumiissa oli vammoja, jotka viittasivat kovaan sähköiskuun. Poliisi ei kuitenkaan kommentoi vammoja tarkemmin.

”Yleisesti voin kommentoida, että sähköisku voi aiheuttaa palovammoja, kuten ihon palamista, mutta on myös mahdollista, ettei uhrissa näy minkäänlaisia ulkoisia sähköiskusta kertovia merkkejä. Kun sähkövirta kulkee koko kehon läpi, se voi aiheuttaa vammoja kehon sisä- ja ulkopuolelle”, Hakkarainen sanoo.

Sähköiskut harvemmin vaikeuttavat uhrin tunnistamista. Verrattuna tulipaloon, sähköisku yleensä polttaa ruumista vähemmän.

Poliisi ei kommentoi sitäkään, millaisia vammoja vaunun päältä tippuminen miehelle aiheutti. Se on kuitenkin varmaa, että putoaminen tapahtui pysähdyksissä olleen vaunun päältä.

”Kyseiset vaunut eivät ole olleet liikenteessä pitkään aikaan.”

Se, miksi mies vaunun päälle kiipesi, saattaa jäädä arvailujen varaan.

”Poliisilla ei ole tietoa, miksi hän kiipesi katolle. Voi olla, että jääkin epätietoisuuteen, onko kyse ollut seikkailunhalusta vai mistä.”

Tämän hetkisten tietojen mukaan mies oli onnettomuushetkellä yksin.

Poliisi muistuttaa, että junanvaunujen päällä liikkuminen on hengenvaarallista. Sähköjohtimissa oleva sähkövirta on hyvin voimakas, ja sähkökaari voi syntyä pitkänkin etäisyyden päähän johtimesta. Sähköisku on mahdollinen ilman fyysistä kosketusta sähköjohtimiin.

Tapahtuneen kaltaiset onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta eivät ennen­näkemättömiä, Hakkarainen sanoo. Hän huomauttaakin, ettei ratapihoilla saa liikkua.

Asiassa ei epäillä rikosta, vaan tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana.