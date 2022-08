Salamoinnin lisäksi myös sateet samalla alueella ovat olleet poikkeuksellisen rajuja.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla riehuu poikkeuksellisen voimakas ja intensiivinen rajuilma.

Maasalamoita oli havaittu Oulu–Siikajoki -välillä peräti 4600 kappaletta.

Salamoinnin intensiteetti, eli kuinka paljon tietylle alueelle on iskenyt salamoita, on alueella hyvin tiheää. Siikajoella on nähty 121 maasalamaa 100 neliökilometriä kohden ja Oulun seudulla 95 salamaa. Molemmat ovat poikkeuksellisen rajuja lukuja.

Ilmatieteen laitokselta arvioidaan ukkosmyrskyn olevan kesän voimakkainta paikallista salamointia.

