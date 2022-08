Nainen kertoi saaneensa tuttaviensa kautta tiedon, että aviomies olisi kuollut Mogadishussa tapahtuneessa tuhoisassa räjähdyksessä lokakuussa 2017. Oikeuden mukaan puolison kuolemasta ei ollut muuta näyttöä kuin naisen oma kertomus.

Oikeus on hylännyt somalialaisen naisen hakemuksen saada aviomiehensä julistettua kuolleeksi. Naisen mukaan mies olisi kuollut isossa räjähdyksessä Somaliassa vuonna 2017.

Nainen saapui Suomeen vuonna 2015 turvapaikanhakijana. Hän kertoi, että hänet oli Somaliassa pakotettu avioliittoon. Sen perusteella hänet hyväksyttiin ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään, ja heinäkuussa 2020 hänelle myönnettiin turvapaikka.

Naisen mukaan hän ei ollut lainkaan ollut yhteydessä aviomieheensä sen jälkeen, kun hän lähti Suomeen. Hän kertoi kuitenkin saaneensa tuttaviensa kautta tiedon, että aviomies olisi kuollut Mogadishussa tapahtuneessa tuhoisassa räjähdyksessä lokakuussa 2017.

Sooben risteyksessä tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli lähes 300 ihmistä.

Naisen mukaan puoliso oli ajanut pakettiautoa räjähdyksen tapahtuessa. Ruumista ei ole täysin löydetty, koska se oli hajonnut palasiksi.

Naisen mukaan hän ei pysty saamaan puolison kuolemasta tarkempaa tietoa, koska omaiset ovat katkaisseet kaiken yhteydenpidon häneen. Tiedot perustuvat siten kaukaisten sukulaisten ja entisen naapurin suullisiin kertomuksiin.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa 2021 naisen hakemuksen miehen julistamisesta kuolleeksi, koska puolison kuolemasta ei ollut muuta näyttöä kuin naisen oma kertomus.

Oikeus huomautti, ettei asiassa ole esitetty sellaista selvitystä, josta ilmenisi luotettava tapahtumainkulku.

”Ottaen huomioon asiassa esitetyn selvityksen laatu, ei voida myöskään pitää erittäin todennäköisenä, että hakijan kadoksissaolo johtuu hänen kuolemastaan”, käräjäoikeus päätteli.

Turun hovioikeus ei myöntänyt naiselle jatkokäsittelylupaa, joten päätös jäi voimaan.

Jatkokäsittelylupa myönnetään esimerkiksi silloin, jos on aihetta epäillä käräjäoikeuden lopputuloksen oikeellisuutta. Lupa voidaan myöntää myös muuten painavista syistä.

Ihminen voidaan julistaa kuolleeksi, jos hän on ollut välittömän hengenvaaran aiheuttaneessa onnettomuudessa eikä hänen ole syytä olettaa pelastuneen. Odotusaika on yksi vuosi, jos on erittäin todennäköistä, että henkilö on kuollut.

Katoamisen tulee selvästi viitata siihen, että henkilön kateissaolo johtuu nimenomaan hänen kuolemastaan.