Jevheni Glazunov on työskennellyt toukokuusta asti Suomessa muovin siivoajana, mutta hänelle ei ole pystytty maksamaan työstä palkkaa. Vapaa-ajallaan Glazunov puhuu paljon puhelimessa esimerkiksi Ukrainassa asuvien veljiensä kanssa.

Maksukorttien käyttöönotossa on uusissa vastaanottokeskuksissa kestänyt useampi kuukausi. Moni työnantaja on kuitenkin pystynyt maksamaan palkan siltä ajalta muulla tavalla, esimerkiksi käteisellä.

Jevheni GLAZUNOV, 40, saapui pakolaisena Ukrainasta Suomeen huhtikuussa puolisonsa, kolmen lapsensa ja appivanhempiensa kanssa.

Toukokuussa hän sai työpaikan Fortum Recycling & Wasten Riihimäen-laitokselta, jossa hän toimii siivoojana muovinkierrätyksen yhteydessä.

Työpaikan löytämisessä auttoivat Tarja ja Jussi Kauranne, joiden luona perhe on asunut huhtikuusta asti.

Pian kävi ilmi, ettei Glazunoville pystytä maksamaan palkkaa. Hänellä ei ole pankkitiliä. Pankkitiliä hän ei saa, koska hänellä ei ole kansainvälistä passia. Hän ei myöskään voi saada suomalaista henkilötodistusta.

Palkan maksaminen Maahanmuuttoviraston tarjoamalle prepaid-kortille ei ole hänen kohdallaan onnistunut.

Nyt Glazunov on tehnyt kokopäiväisesti töitä yli kolme kuukautta saamatta työstään palkkaa.

Jevheni Glazunov ei halua syyttää palkan saamiseen liittyvistä ongelmista työnantajaansa. Hänen mukaansa he ovat yrittäneet ratkaista tilannetta.

Maahanmuuttoviraston ohjeiden mukaan työntekijälle, jolla ei ole pankkitiliä, voidaan tietyin edellytyksin maksaa palkka prepaid-kortille. Kortin saa siitä vastaanottokeskuksesta, jossa työntekijä on kirjoilla. Palkan maksaminen kortille edellyttää keskukselta, kortinhaltijalta ja työnantajalta tarvittavia toimenpiteitä.

Myös Glazunovin perhe sai prepaid-kortin Suomeen saapuessaan. He saivat sen Hämeenlinnan vastaanottokeskuksesta, johon he alussa kirjautuivat. Pian heidät siirrettiin juuri avautuneeseen Riihimäen vastaanottokeskukseen.

Palkanmaksussa on ollut haasteita, koska aiemmasta vastaanottokeskuksesta saadulle kortille ei pystytä maksamaan palkkaa. Palkanmaksua ei ehditty aloittaa ennen siirtoa Riihimäelle.

Kortti pitää ottaa käyttöön uudessa vastaanottokeskuksessa, jotta palkka on mahdollista maksaa sille.

Tätä ei kuitenkaan ole pystytty tekemään, koska Maahanmuuttoviraston prepaid-korttikoulutukset uusille vastaanottokeskuksille järjestettiin vasta heinäkuussa, kertoo Riihimäen vastaanottokeskuksen vastaava ohjaaja Matti Kotonen. Järjestelmä on saatu toimimaan vasta sen jälkeen.

”Vasta kun koulutus on tehty, voimme tehdä koodinvaihdon ja saamme kortin toimimaan. Olemme edenneet Maahanmuuttoviraston aikataulujen mukaan.”

Samalla aikataululla edetään Kotosen mukaan myös uusien korttien tekemisessä niille asiakkaille, joilla ei ole ollut korttia aikaisemmin.

Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirastosta sanoo, että olosuhteisiin nähden maksukorttia koskevat koulutukset, muu ohjeistaminen ja maksukortin käyttöönotto on uusissa keskuksissa yleisesti kyetty järjestämään nopealla tahdilla.

”Meillä ei esimerkiksi ollut keväällä odottamassa tyhjiä toimintavalmiita vastaanottokeskuksia täydellä henkilökunnalla, jotka osaavat kaiken. Pitää ymmärtää volyymi ja se, mitä tällaisessa tilanteessa toimiminen vaatii. Maksukortti on yksi asia monen joukossa, joka uusien keskusten ja työntekijöiden on pitänyt ottaa haltuun.”

Maksukortteihin liittyy riskejä, joten niiden käyttöön ottamisessa on oltava Snellmanin mukaan huolellinen. Myös kesä ajankohtana on hidastanut käyttöönottoa, kun työntekijöitä on ollut lomalla.

”Olemme taannoin ohjeistaneet, että kortin voi ottaa käyttöön vasta koulutuksen jälkeen, jos vastaanottokeskuksessa ei ole aiemmin ’korttivastaavana’ työskennellyttä henkilöä. Tiedossa on, että tällaisia keskuksia oli kuitenkin vain muutamia. Koulutuksen lisäksi tarvitaan toki myös muita toimia.”

Maksukortti on taannoin otettu ensisijaisesti käyttöön vastaanottorahan maksamista varten. Kortilla on haluttu myös edesauttaa turvapaikanhakijoiden työntekoa tilanteissa, joissa henkilö ei pysty saamaan pankkitiliä.

Maahanmuuttovirastolla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta järjestää tällaista ratkaisua palkkojen maksamista varten, Snellman painottaa. Palkanmaksun järjestäminen on työnantajan vastuulla.

”Vaikuttaa, että ihmisiä on kuitenkin ollut koko ajan töissä, eli jos tätä korttia ei ole ollut käytössä, työnantajat ovat kyenneet maksamaan palkkaa jollain muulla tavalla.”

” ”Kyseessä on varmaan liian iso firma toimimaan muulla tavalla kuin organisaatiossa totutulla tavalla.”

Moni yritys onkin Riihimäen vastaanottokeskuksen Matti Kotosen mukaan pystynyt vastaavissa tapauksissa järjestämään palkanmaksun käteisellä.

”Kaikille yrityksille on selitetty tilanne ja se, millä aikataululla pystytään aloittamaan palkanmaksu korteille.”

Glazunov sanoo, että työpaikalla on yritetty hoitaa asiaa. Esihenkilö on esimerkiksi ollut yhteydessä vastaanottokeskukseen ja yrittänyt nopeuttaa uuden prepaid-kortin saamista.

Tarja ja Jussi Kauranne ovat yrittäneet selvittää tilannetta jo kuukausia. He ovat olleet yhteydessä vastaanottokeskukseen, Maahanmuuttovirastoon ja työnantajaan.

”Viimeksi juhannusviikolla puhuin työnantajan kanssa puhelimessa ja kysyin, voisiko palkan maksaa esimerkiksi minun tililleni. Mutta kyseessä on varmaan liian iso firma toimimaan muulla tavalla kuin organisaatiossa totutulla tavalla”, Tarja Kauranne sanoo.

Fortum Recycling & Wasten Suomen jätepalvelujen johtaja Kari Rahkonen kommentoi tilannetta sähköpostitse.

”Harmaan talouden ja muiden väärinkäytösten välttämiseksi Fortumin palkanmaksusysteemi ei mahdollista palkanmaksua käteisellä, mikä voi pienemmissä yrityksissä olla mahdollista. Meillä ei ole kassaa, josta käteisvaroja voitaisiin nostaa, ja tämän takia olemme yrittäneet kaikin keinoin ratkaista tilannetta pankkitilin avaamisen ja [Maahanmuuttovirasto] Migrin pfs-kortin kautta.”

Rahkosen mukaan tilanne tuli Fortumille yllätyksenä eikä heillä ole siitä hallinnollista ulospääsyä. Palkka maksetaan heti, kun se on mahdollista. Maahanmuuttoviraston kortille pystyy kuitenkin maksamaan vain 3 500 euroa kuukaudessa.

”Fortumilla on kuitenkin valmius ja tahtotila maksaa rästiin jäänyt palkka kerralla, mikäli järjestelmä sen vain sallii.”

Jevheni Glazunov asuu perheineen Hausjärvellä kotimajoituksessa. Harteilla istuu tytär Julija Glazunova, 8. Taustalla ovat vaimo Rada Glazunova (vas.) ja perheelle majoitusta puolisonsa kanssa tarjoava Tarja Kauranne.

Perheellä ei juuri nyt ole ongelmia rahan kanssa. Glazunovin puoliso Rada Glazunova on töissä Riihimäellä yksityisessä palvelutalossa, jossa palkanmaksu on saatu järjestettyä käteisellä.

Lisäksi perhe saa asua ilmaiseksi Kauranteiden luona.

Tarja Kauranne sanoo, että hän on nyt lyönyt hanskat tiskiin palkka-asian selvittelyn suhteen. He odottavat, että Riihimäen vastaanottokeskus saa maksukortin päivitettyä.

Riihimäen vastaanottokeskuksen Matti Kotosella on keskiviikkona iloisia uutisia. He ovat juuri saaneet otettua maksukortteja käyttöön.

Jos kaikki menee hyvin, Glazunov saa pian palkkansa.

Mitä hän meinaa tehdä silloin?

Glazunov hymyilee hieman ja vastaa – vaimonsa mukaan itselleen tyypillisesti – vitsillä. ”Ostan pienen saaren Espanjasta.”