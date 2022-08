Itä-Suomen yliopiston ainejärjestö on rekisteröinyt tavaramerkikseen ilmaisun Back to School.

Itä-Suomen yliopiston ainejärjestö Praxis ry on rekisteröinyt ilmaisun Back to School tavaramerkikseen

Opiskelijatapahtumien järjestäjät voivat joutua pulittamaan 300 euroa, jos ne erehtyvät käyttämään tapahtumansa nimessä ilmaisua Back to School. Syynä on se, että Itä-Suomen yliopiston ainejärjestö Praxis ry on rekisteröinyt ilmaisun tavaramerkikseen.

Praxis ry on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja filosofian opiskelijoiden ainejärjestö.

Ainejärjestön varapuheenjohtaja Jeremia Sidoroff kertoo, että tavaramerkki on rekisteröity syksyisin järjestettävää Back to School -nimistä lukuvuodenaloitusjuhlaa varten. Tapahtumaa on järjestetty useina vuosina Joensuun Kerubi-yökerhossa.

”Tavaramerkin taustalla on se, että Joensuussa on monta ainejärjestöä, jotka järjestävät tapahtumia samaan aikaan. Tällä varmistamme sen, että muut opiskelijatapahtumat eivät käyttäisi samaa nimeä.”

Vuoden alusta lähtien Sidoroff on ollut ainejärjestön varapuheenjohtaja, ja hän on vastuussa tavaramerkin seurannasta. Tänä vuonna tiedossa ole vielä tavaramerkin luvattomia käyttäjiä.

”Yksi tapa pitää silmällä tavaramerkin käyttöä on etsiä Back to School -hakusanoilla tapahtumia Facebookista ja lipunmyyntisovelluksesta.”

Jos muut opiskelijatapahtumien järjestäjät haluavat käyttää tapahtumiensa nimessä Back to School -sanontaa, ne joutuvat maksamaan Praxis ry:lle 300 euron korvauksen, Sidoroff kertoo. Hän kuitenkin kieltää, että tavaramerkki olisi ainejärjestön tapa kerätä varoja.

Sidroffin mukaan ainejärjestö pyrkii estämään tavaramerkin käyttämisen ottamalla yhteyttä tapahtuman järjestäjään etukäteen ja pyytämällä nimen vaihtamista.

”Kuulemani perusteella asiasta on yleensä päästy sopuun kirjoitusasua muuttamalla.”

Esimerkiksi se riittää, että kirjoitusasu vaihdetaan muotoon Back 2 School, jolloin englanninkielinen lausumistapa ja merkitys pysyvät samoina.

”Ainejärjestömme on lähestynyt asiaa laittamalla viestiä ja kertomalla, että omistamme tavaramerkin ja pyydämme nimen muuttamista. Ilmoitamme myös, että jos ette muuta nimeä, laitamme laskun perään.”

Tavaramerkin tiedot löytyvät ainejärjestön verkkosivuilta. Miten hyvin muut ainejärjestöt osaavat olla käyttämättä sitä?

Sidroffin mukaan tavaramerkki tunnetaan hyvin Joensuun opiskelijapiireissä, mutta hän myöntää, ettei sitä välttämättä tiedetä ympäri Suomen.

Ainejärjestön omistama tavaramerkki on tyypiltään sanamerkki eli se muodostuu yhdestä tai useammasta sanasta tai kirjainyhdistelmästä. Tavaramerkki suojaa kaikki sanamerkin mahdolliset esitystavat.

Back to School -sanamerkki koskee Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) luokkia 41 ja 43 eli ajanviettoon ja ravitsemukseen liittyviä palveluita. Tavaramerkki on voimassa toukokuuhun 2029 saakka.

Sidoroffin mukaan ainejärjestö seuraa sanonnan käyttöä pääasiassa opiskelijatapahtumien nimissä, vaikka loppukesästä sanontaa saatetaan käyttää muissakin tapahtumissa. Esimerkiksi Tampereella huvipuisto Särkänniemessä järjestettiin loppukesästä Back to school -niminen tapahtuma.

”Tuskin tulemme linjoja pitkin, jos huvipuisto samannimisen tapahtuman pitää. Harkitsemme asiaa tapauskohtaisesti. Back to School -fraasi on muutenkin niin yleinen, että sen käyttöä olisi mahdotonta välttää.”

Ilmaisua ”back to school” eli ”takaisin kouluun” käytetään eri tuotteiden, kuten vaatteiden, reppujen ja koulutarvikkeiden, markkinoinnissa vuosittain ennen koulujen alkamista. Sanonta tunnetaan ympäri maailman.

Kuinka näin yleisen ilmaisun voi rekisteröidä omakseen?

PRH:n johtava neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki vastaa kysymykseen yleisellä tasolla ja sanoo, että yleiskielen sanat tavaramerkkeinä ovat tavallisia.

Olennaista on, ettei tavaramerkki pelkästään kuvaile sitä koskevan palvelun lajia, laatua, alkuperää tai määrää, vaan se on erottamiskykyinen.

Myllymäki käyttää esimerkkinä sanaa ”omena”, jonka englanninkielinen vastine ”apple” on myös yhdysvaltalaisen elektroniikkajätin tavaramerkki.

”Esimerkiksi omenanviljelijä tai leipuri ei voisi rekisteröidä sanaa omena omenille tai leivoksille, sillä muidenkin alan toimijoiden pitää voida puhua vapaasti tuotteistaan.”

Yleisesti käytössä oleva tapahtuman ominaisuuksista riippumaton lausahdus tuskin aiheuttaisi vastaavanlaista ongelmaa opiskelijatapahtuman nimessä.

”Sen sijaan esimerkiksi ’fuksiaiset’ tai ’vappu’ kuvailevat kyseessä olevaa tapahtumaa tarkasti, jolloin niitä ei voisi todennäköisesti rekisteröidä tavaramerkkinä ajanvietepalveluille.”