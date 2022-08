Pokémon-korteista on tullut niin kuumaa valuuttaa, että lapset jopa tappelevat niistä. Harvinaisimmista korteista on maksettu maailmalla kymmeniä, jopa satoja tuhansia euroja.

1990-luvulla ja 2000-luvun alussa lapsuuttaan eläneet muistavat Pokémon-korttien keräilyn, pelaamisen ja niiden valtavan suosion. Nyt menossa on korttien uusi kulta-aika, sanoo pelikauppa Game Room Finlandin omistaja Tiago Pedroso

”Kuten nyt, aikoinaan käytännössä kaikki lapset tiesivät Pokémon-korttien olemassaolosta. Siinä mielessä kortit ovat yhtä suosittuja nyt kuin silloinkin.”

”Mutta nyt erona on se, että myös lasten vanhemmat tuntevat kortit ja voivat jopa keräillä niitä. 30–40-vuotiaille ei tarvitse kertoa, mistä ilmiössä on kyse, sillä he muistavat sen omasta lapsuudestaan.”

Pokémon on japanilainen tuotesarja, joka sai alkunsa vuonna 1996 Nintendon Game Boylle julkaistusta pelistä. Peleissä on satoja erilaisia Pokémon-hahmoja, joita pelaajat keräävät ja kouluttavat. Tuotesarjaan kuuluu lukuisten pelien lisäksi muun muassa tv-sarja ja elokuvia – sekä tietysti keräilykortit.

Pokémon-korteilla voi myös pelata, mutta suurimman osan harrastus muodostuu keräilystä.

Pokémon-tuotesarja on maailman myydyin, jättäen taakseen Star Warsin, Harry Potterin ja Marvelin kaltaiset tunnetut tuotesarjat.

Pokémon-korteista on tullut niin kuumaa valuuttaa, että lapset jopa tappelevat niistä. Kyseessä ei ole pelkästään kielikuva: harvinaisimmista korteista on maksettu maailmalla kymmeniä, jopa satoja tuhansia euroja.

Vuosi sitten uutisointiin, kuinka Yhdysvalloissa kilpailu korteista oli johtanut väkivaltaiseen yhteenottoon.

Lue lisää: Yhdysvaltalainen jätti­kauppa­ketju lopettaa Pokémon-korttien myymisen suojellakseen asiakkaitaan

Arvokkaimmat kortit ovat vanhojen painosten keräilykappaleita, vintagea, kuten lähes puolella miljoonalla eurolla myyty ensimmäisen painoksen Charizard-kortti. Lasten käsien ulottuvilla on silti kortteja, joiden arvo voi tulla vanhemmille yllätyksenä.

”Tällä hetkellä myynnissä olevista korttipakkauksista voi vetää parhaimmillaan satojen eurojen arvoisen kortin”, Pedroso kertoo.

Pelikaupassa ohjeistetaan lapsia ja vanhempia siitä, että vaikka kyseessä on ”lelu”, sillä on myös rahallinen arvo.

”Jotkut lapset katselevat Youtubesta keräilijöiden videoita ja selvittävät, mitkä kortit ovat arvokkaimpia, ja yrittävät vaihtaa niitä kavereidensa kanssa. Vanhempien kannattaa olla kärryillä siitä, millä heidän lapsensa leikkivät.”

Pedroson mukaan on kuitenkin melko luonnollista, että kun jonkin suosio nousee, lasten välillä alkaa kilpailu.

”Jokainen haluaa omistaa kiiltävimmän, arvokkaimman kortin.”

Vaikka Pedroson mukaan Pokémon-korttien aikajanalle ei juuri mahdu hiljaisia vuosia, korttien suosio alkoi kasvaa merkittävästi vuoden 2018 tienoilla. Tätä selittää se, että Pokémon-yhtiö ja Pokémon-videopelejä julkaiseva Nintendo ovat puskeneet viime vuosina markkinoille uusia tuotteita kovaa tahtia.

Esimerkiksi kesällä 2016 julkaistusta Pokémon Go -mobiilipelistä tuli nopeasti suosittu ympäri maailman. Pelissä pyydystetään virtuaalisia Pokémoneja liikkumalla oikeassa ympäristössä.

Vuonna 2016 julkaistusta Pokémon Go -pelistä tuli nopeasti hyvin suosittu.

Viimeisin ponnahduslauta Pokémon-korttien suosiolle oli koronapandemia: ihmisten keksiessä kotioloihin sopivia harrastuksia pelien ja muiden oheistuotteiden myynti nousi Pedroson mukaan jopa kolmanneksella.

Sen jälkeen Pokémon-tuotesarja on täydentynyt ennennäkemätöntä tahtia. Viimeisen 12 kuukauden aikana uusia Pokémon-pelejä on julkaistu peräti neljä kappaletta, kun tavallisesti pelejä julkaistaan yksi tai kaksi per vuosi. Korttejakin tulee lisää parin kuukauden välein.

”Ihmiset hurahtivat Pokémoniin, koska koronan myötä kaivattiin uusia harrastuksia. Ja kun vaikkapa pelaat Pokemon-peliä, on helppo kiinnostua korteista tai toisinpäin. Pokémon-yhtiö onnistui hyödyntämään koronapandemiaa ja samanaikaisesti tapahtuvaa sukupolven vaihdosta”, Pedroso summaa suosion syitä.