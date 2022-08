Monet kiusaamisen vastaiset menetelmät uhkaavat jäädä yksittäisten opettajien harteille. Myös kodit tarvitsevat paremmin tietoa siitä, miten kouluissa puututaan kiusaamiseen, toteaa Karvi.

Koulujen kiusaamisen vastainen työ koetaan pääosin toimivaksi, mutta oppilaiden ja huoltajien roolia siinä tulisi lisätä.

Noin kolmannes lasten huoltajista ei ole saanut riittävästi tietoa siitä, miten kiusaamista oman lapsen koulussa ehkäistään, miten siihen puututaan tai miten tapaukset selvitetään.

Vielä harvempi vanhempi kokee saaneensa tietoa siitä, miten koulussa käytössä olevaa kiusaamisen vastaista menetelmää toteutetaan.

Tämä käy ilmi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuoreesta kiusaamista ehkäisevien menetelmien arvioinnista.

Karvi arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) pyynnöstä perusopetuksessa käytössä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Arviointiin valikoitui seitsemän laajasti käytössä olevaa menetelmää.

Raportista käy ilmi, että monet kiusaamisen vastaiset menetelmät toimivat, mutta mikään ei ole yksi ylitse muiden.

Koulut käyttävät kiusaamisen vastaisessa työssään useampia erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja, Karvin arviointiasiantuntija Niina Rumpu kertoo.

Rummun mukaan eri menetelmät täydentävät toisiaan, sillä osa niistä on ennalta ehkäiseviä ja osa taas keskittyy jo ilmenneen kiusaamistilanteen ratkaisuun.

Rumpu kiinnittää huomiota siihen, että monessa koulussa menetelmän käyttö oli kuitenkin vain muutamien henkilöiden vastuulla.

”Jos koko henkilöstö ei ole sitoutunut toimintaan, on kiusaamisen vastaista työtä vaikea juurruttaa koulujen arkeen”, hän sanoo.

Sitoutuneen henkilöstön lisäksi kiusaamisen vastainen työ tarvitsee johdon tukea sekä riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia toiminnan jatkuvaan toteutukseen.

Fakta Näin arviointi tehtiin Arvioitavina oli seitsemän eri kiusaamisen vastaista menetelmää. Nämä olivat Gutsy Go ry:n yhteisömenetelmä, Aseman Lapset ry:n K-0-toiminta, Turun yliopiston Kiva koulu -ohjelma, Oulun tunne- ja turvataitokasvatus, Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilastoiminta, Sovittelufoorumi ry:n Verso-sovittelu sekä Folkhälsanin Vänelevsverksamheten.

Menetelmiä selvitettiin 375 peruskoulussa, joilla oli kokemusta yhdestä tai useammasta arvioinnin kohteena olevasta menetelmästä.

Kyselyihin vastasi 187 koulun henkilöstöön kuuluvaa, 12 081 perusopetuksen oppilasta sekä 2 111 huoltajaa.

Lisäksi arvioijat tekivät kahdeksan kouluvierailua.

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones pitää huolestuttavana sitä, että niin moni huoltajista ei tiedä, miten kiusaamiseen koulussa puututaan.

”Toimiva kodin ja koulun yhteistyö arjessa luo pohjaa haastavien tilanteiden kuten kiusaamisen selvittämiselle”, Ohtonen-Jones sanoo.

Hän muistuttaa, että perusopetuslain mukaan koulun tulee toimia yhteistyössä kotien kanssa.

Huoltajien osallisuuden sekä mahdollisuuden olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä tulee olla keskeinen osa koulun toimintakulttuuria.

”Pelkkä tiedottaminen ei riitä, vaan vanhemmat tulisi ottaa mukaan, kun kouluissa mietitään, miten luodaan hyvää turvallista yhteisöä kaikille”, Ohtonen-Jones sanoo.

”Ei myöskään riitä, että asioista on kerran yhdessä sovittu. Toimintatavoista ja käytännöistä tulee keskustella säännöllisesti.”

Kyselyyn vastanneista kiusaamista kokeneista oppilaista liki kolmannes ei ollut kertonut koulun aikuiselle tapahtuneesta. Yleisimmäksi syyksi kertomatta jättämiseen mainittiin se, ettei asiasta kertomisella uskottu olevan mitään vaikutusta tapahtuneeseen.

Yli kymmenesosa kyselyyn vastanneista oppilaista ei tiennyt, miten kiusaamistapausten selvittäminen koulussa etenee.

”On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että niin oppilaille kuin huoltajillekin viestitään selkeästi siitä, että kouluilla on halua ja keinoja puuttua tilanteeseen”, Rumpu sanoo.

Yksi arvioiduista menetelmistä oli Gutsy Go ry:n toimintaviikko. Se on kouluissa toteutettavaksi kehitetty yhteisömenetelmä, jossa pyritään vahvistamaan nuorten osallisuutta.

Arviointiraportissa kiitellään, että menetelmä on innostava ja uudenlainen toimintamalli, joka sopii opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Arvioinnissa huomautetaan kuitenkin, että menetelmää toteutetaan kouluissa yleensä kertaluontoisesti ja arvioinnin kohteena olleissa kouluissa menetelmä ei ollut jäänyt pidempiaikaiseen käyttöön.

”Jotta menetelmä toimisi kouluissa hyvin, vaatii sen käyttö koululta vahvan tuen sekä sitoutuneen henkilöstön toteuttamaan toimintaviikkoa”, raportissa todetaan.

Vuonna 2019 Oulun Myllytullin ja Merikosken koulujen nuoret järjestivät eläkeikäisille Metsäbingo-retken osana Gutsy Go -toimintaviikkoa.

Toiminnanjohtaja Veera Ikonen pitää arvokkaana sitä, että järjestö saa menetelmästään arvioita ja kehitysehdotuksia.

Ikonen korostaa, että Gutsy Gon menetelmä ei ole räätälöity suoraan kiusaamistilanteisiin, vaan menetelmä pikemminkin ehkäisee ennalta kiusaamista vahvistamalla osallisuutta ja yhteisöllisyyttä nuorten ja koko yhteisön kesken.

Gutsy Go järjestää kouluissa koko koulun kahdeksasluokkalaisille yhteisen toimintaviikon, jonka aikana nuoret ratkovat omasta kaupungissaan tai yhteisössään havaitsemiaan ongelmia. Toimintaviikko toteutetaan koko ikäluokalle samaan aikaan.

”Toimiminen yhteisön hyväksi vahvistaa myös nuorten osallisuutta, sillä heidät nähdään aktiivisina yhteiskunnallisina toimijoina”, Ikonen kertoo.

”Kouluterveyskyselyssä on huomattu, että kiusaajilla ja kiusatuksi tulevilla on matalampi osallisuuden kokemus kuin muilla. Myös aiempi tutkimusnäyttö on osoittanut, että vahva osallisuuden kokemus ehkäisee kiusaamiseen osallistumista. Siksi osallisuutta on tärkeää pyrkiä vahvistamaan.”

Ikosen mukaan Gutsy Go on kehittämässä Sipoon kunnan kanssa parhaillaan tapoja, joissa koulut voivat käyttää menetelmää myös toimintaviikon jälkeen.

Gutsy Go palkittiin työstään viime vuonna tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla.

