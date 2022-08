Rajuilmaa on ollut Suomessa viime päivinä monin paikoin. Vastaavanlaiset rajuilmat ovat tyypillisiä Keski-Euroopassa elokuun lopulla, mutta Suomessa ne ovat poikkeuksellisia.

Suurin määrä salamoita on mitattu vuonna 1988, jolloin yhden vuorokauden aikana niitä raportoitiin yhteensä 40 000.

Perjantaina Suomessa paikannettiin historiallisen suuri määrä salamoita, kun voimakkaat sade- ja ukkoskuurot pyyhkäisivät läntisen ja pohjoisen Suomen läpi, Ilmatieteen laitos kertoo.

Ilmatieteen laitoksen mukaan maasalamoita havaittiin perjantaina yhteensä 34 000. Kyseessä on suurin luku vuodesta 1998 toimineen salaman­paikannus­verkon aikakautena.

Voimassa oleva vuorokausiennätys sen sijaan on peräisin vuoden 1988 kesäkuulta, jolloin salamoita iski yhden päivän aikana yhteensä 40 000.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Jari Tuovisen mukaan salaman­iskuja nähtiin perjantaina erityisesti Länsi-Suomessa Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen raja-alueella sekä Lapissa. Rajuilmaa on ollut monin paikoin Suomessa.

”Laajalla vyöhykkeellä on salamoinut läpi vuorokauden. Paikoin on ollut rankkasateita, jotka ovat olleet lyhytkestoisia. Jonkin kokoisia rakeita on myös tullut siellä täällä”, Tuovinen kertoo.

Vastaavanlaiset rajuilmat ovat tyypillisiä Keski-Euroopassa elokuun lopulla, mutta Suomessa ne ovat poikkeuksellisia. Taustalla ovat helteet, joita Suomessa on viime päivinä koettu.

”Yleensä juhannusviikolla, kun auringon lämmitys­säteily on parhaimmillaan, Suomessa ukkostaa. Elokuun loppupuolella sen sijaan ei. Silloin Suomessa on yleensä kosteaa, mutta auringon lämmitys­säteily on jo sen verran heikentynyt, kun päivät ovat lyhyempiä ja yöt kylmempiä.”

”Yleensä ukkoselle vaadittua nostetta ei ole, mutta nyt on”, Tuovinen summaa.