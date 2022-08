Kriisin­hallinta­veteraanien psyykkisen oireilun hoidossa, kuten oireiden tunnistamisessa ja hoitoon ohjauksessa, on kehitettävää.

Uusi tutkimus sotilaallisessa kriisinhallinta­tehtävissä palvelleiden kuntoutustarpeesta osoittaa muutaman ryhmän, jotka voivat heikommin kuin tehtävissä palvelleiden pääjoukko.

Heitä olivat operaation keskeyttäneet, palveluksessa vammautuneet, useammassa operaatiossa palvelleet sekä ne, joilla viimeisimmästä operaatiosta oli kulunut vähintään kuusi vuotta.

Nämä ryhmät olivat kokeneet enemmän sopeutumisvaikeuksia Suomeen, ja heillä oli enemmän psyykkisen tuen tarvetta kuin joukolla keskimäärin.

Tulokset käyvät ilmi Oulunkylän kuntoutuskeskuksen maanantaina julkaisemasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin ensi kertaa laajasti kriisinhallintaveteraanien kuntoutuksen ja tuen tarvetta sekä tukijärjestelmää.

Tutkimukseen vastasi lähes 3 400 tehtävissä palvellutta suomalaista. Pääviesti on se, että he kokivat terveytensä ja elämänlaatunsa pääosin hyväksi tai erittäin hyväksi. Samoin he kokivat kriisinhallintaan osallistumisen positiiviseksi kokemukseksi.

Tutkimuksessa ilmeni, että tukijärjestelmä toimii pääosin hyvin, kun kyse on esimerkiksi fyysisistä vammoista. Sen sijaan psyykkisen oireilun hoidossa, kuten oireiden tunnistamisessa ja hoitoon ohjauksessa, on kehitettävää.

Operaatioista oli aiheutunut stressiä 21 prosentille vastaajista. Heistä yli puolella oireet olivat alkaneet yli kuuden kuukauden kuluttua operaatiosta. Tulokset ennakoivat, että Afganistanissa palvelleet voivat tulevina vuosina olla joukko, joka kaipaa enemmän tukea.

”Laissa oleva aikamääre, jonka mukaan traumaperäinen stressihäiriö ja tuhoisaa kokemusta seuraava persoonallisuuden muutos on todettava kuuden kuukauden sisällä palveluksen päättymisestä sekä se, että Valtiokonttori korvaa hoitoa yhden vuoden ajan diagnoosin tekemisestä, näyttäytyivät tutkimuksen tuloksissa ongelmallisina”, tutkimuksessa todetaan.

Tätä lakia tosin tulkitaan laveasti, ja käytössä on tutkimuksen mukaan kirjoittamattomia sääntöjä. Tämä lisää riskiä, ettei yksilöiden oikeusturva toteudu tai palveluja saada yhdenvertaisesti.

Ylipäänsä tiedottamista kaivattiin lisää. Tutkimus kannattaa myös niin sanotun veteraanikeskuksen perustamista. Se toimisi yhden luukun periaatteella.

