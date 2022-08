Viikon alussa nähdään vaihtelevaa säätä, minkä jälkeen kuuma kesäsää tekee vielä hetkellisen paluun.

Helleraja voi ylittyä vielä elokuun viimeisinäkin päivinä, ja lämpötila saattaa pysyä kesäisenä syyskuun puolellakin.

”Mitään tolkutonta kylmenemistäkään tässä tuskin tulee”, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jouko Korhonen.

Elokuussa on nähty poikkeuksellisia helteitä. Viimeksi näin myöhäisiä yli 30 asteen lukemia on mitattu vuonna 1959.

”Saa nähdä, millaiset tilastot tästä elokuusta saadaan aikaiseksi. Ne voivat olla aika mielenkiintoisia, erityisesti sateiden suhteen, joita on ollut aika vähän”, Korhonen sanoo.

Tällä viikolla 30 asteen raja on ylittynyt useana päivänä. Sunnuntaina Helsingin mittausasemilla lämpötila on ollut 22 asteen tuntumassa.

Korhonen kertoo, että helleraja on sunnuntaina ylittynyt ainakin Nurmijärvellä ja Heinolassa, joissa on mitattu 25,5 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla on hänen mukaansa mitattu päivän korkeimpia lämpötiloja: Hailuodossa 25,9 ja Oulunsalossa 26,1 astetta.

Vaikka säähän ei ole lähiaikoina luvassa täyskäännettä, Korhosen mukaan kaikkein kuumin ilmamassa väistyy tilapäisesti Suomesta itään. Viikon alkupuolella sää näyttää vaihtelevalta.

Uudellamaalla on odotettavissa sateita tiistai-iltapäivästä keskiviikkoyöhön ja ukkoseenkin on syytä varautua.

”Uusimaa ja Itä-Suomi oikeastaan huutavat vettä. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa alkaa olla jo vaarallisen kuivaa.”

Sateista huolimatta keskiviikkonakin voidaan lähennellä 25 astetta. Loppuviikkoa kohden helleraja todennäköisesti ylittyy.

”Kyllä niitä helteitä vielä elokuulle sattuu. Ensi viikonloppu on täysin kesäinen ja paikoittain jopa helteinen”, Korhonen kertoo.

Jos elokuun lopulla päästään yli 30 asteen lukemiin, se voi olla jotakin, mitä Suomen kesässä ei olla ennen nähty.

”Mitä pidemmälle syksy menee, hellelämpötilojen saavuttaminen menee vaikeammaksi. 30 asteen ylittyminen alkaa olla jo aika harvinaista, melkeinpä ennätysmäistä.”

Vaikka päivällä voi olla kuuma, trooppiset yöt ovat todennäköisesti tältä kesältä ohi.

Kun siirrytään syyskuun puolelle, jokin yksittäinen päivä saattaa olla tavanomaista kylmempikin. Syksy ei kuitenkaan tule rysähtäen, vaan Etelä- ja Itä-Suomen osalta sää näyttäisi pääosin totuttua lämpimämmältä.

”Rannikkoseudut voivat olla kohtalaisen lämpimiä vielä syyskuun alkupuolellakin”, Korhonen sanoo.

Poikkeuksellisen lämpimät ilmamassat ovat virranneet Suomeen lähinnä Etelä-Euroopasta. Ilmavirtaus käy osittain myös Venäjän suunnalta itäiseltä mantereelta, missä ilma vielä lämpenee päivästä toiseen.

”Sehän on kaikista tyypillisin suunta, että kaikkein helteisin sää tulee etelän ja idän sektorilta. Samasta sektorista tulee sitten usein myös se kunnon talvi.”

